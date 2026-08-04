Devuelven animales silvestres a su hábitat natural

Hanoi (VNA) - En el corazón de los bosques primarios del Parque Nacional de Bu Gia Map, en la ciudad sureña de Dong Nai, los equipos de conservación realizan cada día una labor silenciosa de rescate y rehabilitación de animales silvestres antes de devolverlos a su entorno natural.



Con una superficie cercana a las 26 mil hectáreas en la comuna de Bu Gia Map, el parque es un bosque de uso especial situado en el extremo de la cordillera de Truong Son. En la actualidad alberga más de mil variedaes de plantas y cientos de especies de mamíferos, aves y reptiles, muchas de ellas catalogadas como amenazadas o en peligro de extinción a nivel mundial.



Desde hace muchos años, el Centro de Comunicación, Turismo y Rescate para la Conservación del Parque Nacional de Bu Gia Map acoge y cuida animales silvestres antes de reintroducirlos en su hábitat natural. Entre ellos se encuentran varias especies amenazadas, como el gibón de mejillas amarillas, el langur douc de patas negras, el lori pigmeo, la nutria y el binturong.



Según Tran Van Truong, subdirector del Centro, la institución atiende actualmente a 65 ejemplares pertenecientes a 23 especies raras. El centro ha logrado, en particular, mantener en cautividad a tres gibones de mejillas amarillas dentro de un programa de reproducción, y una familia de esta especie ya ha sido reintroducida con éxito en su hábitat natural.



Añadió que, tras un período de readaptación a la vida silvestre, los animales son liberados y posteriormente se supervisa su capacidad de adaptación. Aquellos que aún no están preparados continúan bajo cuidado hasta que puedan ser reintegrados a la naturaleza. Sin embargo, el creciente número de animales rescatados hace que el centro se encuentre con frecuencia al límite de su capacidad.



Con el paso de los años, el Parque Nacional de Bu Gia Map se ha convertido no solo en un espacio de conservación del ecosistema forestal, sino también en un lugar de educación ambiental que contribuye a sensibilizar al público sobre la protección de la fauna silvestre.



El parque también ofrece a los voluntarios, especialmente a alumnos y estudiantes, la oportunidad de participar directamente en el cuidado de los animales bajo la supervisión de especialistas. Estas experiencias prácticas les permiten comprender mejor el valor de la biodiversidad, fortalecer su amor por la naturaleza y desarrollar un mayor sentido de responsabilidad hacia el medioambiente.



Este verano, Pham Nam Phuong, procedente de Ciudad Ho Chi Minh y participante en el programa de voluntariado del centro junto con otras dos familias, afirmó que permitir a los estudiantes colaborar en las actividades del centro durante las vacaciones constituye una experiencia educativa de gran valor. En su opinión, esta iniciativa les ayuda a conocer la importancia de la biodiversidad, fortalecer su conciencia sobre la protección de la naturaleza y fomentar su responsabilidad con el medioambiente.



En el Centro de Comunicación, Turismo y Rescate para la Conservación, el personal no se limita a las labores de protección de la fauna. También participa en la construcción y el mantenimiento de los recintos destinados a los animales rescatados. Ante los recursos financieros limitados y el aumento constante del número de ejemplares atendidos, el centro moviliza apoyo externo y acondiciona sus propias instalaciones para garantizar los mejores cuidados y rehabilitación posibles antes de la liberación.



La experiencia del centro demuestra que una inversión coordinada en infraestructura, equipamiento, recursos financieros y humanos permitirá mejorar la eficacia de las labores de rescate y rehabilitación, ofreciendo a un mayor número de animales la oportunidad de regresar de forma sostenible a su hábitat natural./.

VNA