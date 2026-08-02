Inundaciones y torbellinos dejan cuatro muertos o heridos en localidades vietnamitas

Hanoi (VNA).– Las inundaciones y el tiempo severo registrados entre el 31 de julio y el 2 de agosto dejaron un saldo de cuatro personas fallecidas o heridas y provocaron graves daños en varias localidades del norte de Vietnam.
Las inundaciones repentinas causaron la muerte de tres personas en la comuna de Gia Phu, provincia de Lang Son. Además, un deslizamiento de tierra de cerca de 100 metros cúbicos de rocas y tierra bloqueó la carretera provincial 103, a la altura del kilómetro 29+150, en la aldea de Na Cai, comuna de Yen Son, interrumpiendo el tránsito.
La Autoridad de Gestión de Desastres y Diques de Vietnam, dependiente del Ministerio de Agricultura y Medio Ambiente, informó que en la provincia de Lao Cai las intensas lluvias, acompañadas de tormentas eléctricas y fuertes vientos, dejaron una persona herida.
Los deslizamientos de tierra y las inundaciones afectaron 13 viviendas, mientras que las autoridades evacuaron a 30 familias hacia zonas seguras. Asimismo, ocho hectáreas de arrozales resultaron dañadas por las inundaciones.
Tras los desastres, las autoridades locales desplegaron equipos de emergencia en las zonas afectadas para asistir a la población, evaluar los daños y apoyar la recuperación de la producción y de la vida cotidiana.
La Autoridad de Gestión de Desastres y Diques mantiene un monitoreo permanente de las condiciones meteorológicas, los desastres naturales y el sistema de diques, además de proporcionar actualizaciones de los pronósticos a las autoridades locales para fortalecer las labores de respuesta.
En coordinación con Zalo Vietnam, la principal plataforma de mensajería del país, también envió recomendaciones de preparación ante desastres a seis millones de usuarios de telefonía móvil en las zonas donde se pronostican lluvias intensas, inundaciones, crecidas repentinas, deslizamientos de tierra, fuertes vientos, rayos y granizo.
Las autoridades locales han recibido instrucciones de mantenerse en máxima alerta, seguir de cerca la evolución de los pronósticos meteorológicos e implementar medidas de respuesta y recuperación.
Según el Centro Nacional de Pronósticos Hidrometeorológicos, se prevé que la región norte y la provincia norcentral de Thanh Hoa registren chubascos, lluvias moderadas y tormentas eléctricas entre la noche del 3 y el 7 de agosto, con precipitaciones fuertes o muy fuertes en algunas zonas.
Entre la noche del 3 y el 11 de agosto, se pronostican lluvias y tormentas dispersas durante la tarde y la noche desde la provincia central de Nghe An hasta la ciudad de Hue, así como en la franja costera del centro-sur. La región de la Altiplanicie Occidental y el sur del país también experimentarán lluvias y tormentas dispersas, con precipitaciones localmente intensas a partir del 4 y 5 de agosto.
Nguyen Van Huong, jefe de la División de Pronósticos Meteorológicos del Centro, advirtió que las tormentas podrían ir acompañadas de torbellinos, descargas eléctricas, granizo y fuertes ráfagas de viento.
Con el fin de minimizar los daños y prepararse ante nuevas lluvias intensas, inundaciones, crecidas repentinas, deslizamientos de tierra y fenómenos meteorológicos severos, el Comité Directivo Nacional de Defensa Civil instó a las provincias y ciudades afectadas a vigilar de cerca los pronósticos y las alertas, informar oportunamente a las autoridades locales y a la población, y movilizar los recursos necesarios para las labores de recuperación./.
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