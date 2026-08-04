HSBC: Resolución 10 redefine estrategia de Vietnam para atraer inversión extranjera

Ciudad Ho Chi Minh (VNA) - La Resolución 10-NQ/TW del Buró Político sobre el desarrollo del sector económico con inversión extranjera marca un punto de inflexión en la estrategia de Vietnam para atraer inversión extranjera directa (IED), al desplazar el foco desde el volumen de capital captado hacia la calidad, el impacto y el valor agregado de las inversiones, según un informe publicado por HSBC.



Richard Barnsley, director de Banca Global de HSBC Vietnam, afirmó que el país se ha consolidado como uno de los destinos más atractivos para la IED tras casi cuatro décadas de la política de Renovación (Doi Moi). Entre sus principales ventajas citó los costos laborales competitivos, la estabilidad política, la amplia red de acuerdos de libre comercio y un entorno de inversión cada vez más favorable.



Actualmente, el sector con inversión extranjera aporta alrededor del 75% de las exportaciones vietnamitas. En el primer semestre de 2026, la IED registrada alcanzó los 17,39 mil millones de dólares, un 87,2% más que un año antes. Para HSBC, el dato refleja la confianza de los inversionistas en la economía vietnamita.



Barnsley advirtió, sin embargo, que el modelo basado en atraer IED para impulsar las exportaciones ha mostrado sus límites. La siguiente etapa exige no solo captar más inversión, sino generar y retener un mayor valor dentro del país.



Esa visión quedó plasmada en la Resolución 10-NQ/TW, promulgada el 8 de junio de 2026. HSBC considera que el documento inaugura la etapa denominada "Doi Moi 2.0". A partir de ahora, el éxito de la IED se medirá menos por el capital registrado y más por la transferencia tecnológica, la investigación y el desarrollo (I+D), la formación de personal calificado y la participación de las empresas vietnamitas en las cadenas globales de valor.



En ese sentido, la resolución fija metas para 2025-2030. Vietnam busca atraer entre 200 mil y 300 mil millones de dólares en nueva IED y desembolsar entre 150 mil y 200 mil millones. El 75% del capital deberá proceder de economías desarrolladas. Además, el país aspira a incorporar a 10 mil empresas nacionales a las cadenas de suministro de compañías con inversión extranjera y atraer al menos a tres grandes grupos tecnológicos para establecer sus sedes regionales o centros de I+D en Vietnam.



Según HSBC, estos objetivos reflejan una nueva orientación para la IED. La inversión extranjera ya no solo debe aportar capital, sino también impulsar la innovación, elevar la productividad y fortalecer al sector empresarial nacional.



El banco señaló que la resolución llega en un momento de creciente competencia mundial por atraer inversiones de calidad. En este contexto, los incentivos financieros tradicionales pierden eficacia frente a factores como la calidad institucional, la estabilidad de las políticas públicas, la disponibilidad de mano de obra calificada y la capacidad de impulsar reformas. La productividad, la automatización y la innovación pesan cada vez más que los bajos costos laborales.

Producción de componentes electrónicos en la empresa Star Engineers Vietnam, en el Parque Industrial Binh Xuyen I, provincia de Phu Tho. (Foto: VNA)



HSBC considera que la resolución refleja una transición desde un modelo basado en incentivos hacia otro sustentado en la fortaleza institucional.



Este cambio cobra mayor importancia en un escenario marcado por la incertidumbre geopolítica, la transformación del comercio mundial y el rápido avance de la inteligencia artificial. A medida que las empresas reorganizan sus cadenas globales de suministro, buscan destinos de inversión más resilientes, previsibles e innovadores. En ese contexto, unas instituciones sólidas se han convertido en una de las principales ventajas competitivas de un país.



Pese al amplio potencial para atraer IED, HSBC advirtió que Vietnam aún enfrenta importantes desafíos. Entre ellos figuran la mejora del entorno empresarial, la limitada participación de las empresas privadas nacionales en las cadenas globales de suministro y la necesidad de formar más ingenieros, técnicos e investigadores para ampliar las actividades de I+D. Estos retos se intensifican por la creciente competencia regional para captar inversionistas estratégicos.



Barnsley destacó que la Resolución 10-NQ/TW identifica estos desafíos y plantea medidas para afrontarlos. En lugar de depender de incentivos tradicionales, prioriza las reformas institucionales y promueve apoyos vinculados a resultados concretos, como la investigación y el desarrollo, la transferencia tecnológica y el fortalecimiento de las capacidades empresariales.



La resolución también pone el acento en mejorar la capacidad de los proveedores nacionales mediante programas de formación, sistemas de gestión de calidad y mejores prácticas de gobernanza. Estos elementos son clave para que las empresas vietnamitas cumplan los estándares de las multinacionales y se integren con mayor profundidad en las cadenas globales de valor.



HSBC concluyó que el éxito alcanzado por Vietnam durante las últimas cuatro décadas se ha sustentado en la apertura, el pragmatismo y el compromiso con las reformas. La Resolución 10-NQ/TW mantiene esa línea y plantea un nuevo objetivo: no solo atraer nuevos inversionistas, sino crear un ecosistema donde las empresas decidan permanecer, innovar y crecer junto a las compañías vietnamitas, impulsando un desarrollo económico más sólido y sostenible./.