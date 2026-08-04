Vietnam activará plan de préstamos preferenciales por valor de 8,4 mil millones de dólares

Hanoi (VNA) - El Banco Estatal de Vietnam (SBV) está ultimando las directrices para lanzar un programa de crédito preferencial por un valor aproximado de 220 billones de VND (unos 8,4 mil millones de dolares) para pequeñas y medianas empresas (pymes) que operan en sectores prioritarios, según declaró el vicegobernador Pham Thanh Ha en la rueda de prensa ordinaria del Gobierno, efectuada la víspera.



El programa será financiado por bancos comerciales estatales, que se han comprometido a otorgar préstamos en condiciones favorables para ayudar a las pymes a acceder a capital, expandir su producción y actividades comerciales, e impulsar el crecimiento económico.



Según Thanh Ha, el SBV ha incentivado a los bancos comerciales, en particular a las entidades estatales, a liderar la asignación de crédito a bajo interés para las empresas que cumplan los requisitos. Tras consultar con los bancos participantes, el SBV está finalizando las directrices de implementación para garantizar que el programa pueda comenzar lo antes posible.



Este paquete de crédito forma parte de los esfuerzos más amplios del banco central para estimular el crecimiento en medio de la persistente incertidumbre global derivada de los conflictos geopolíticos y las tensiones comerciales.



A pesar de las dificultades externas, la economía de Vietnam ha registrado resultados alentadores. El Producto Interno Bruto (PIB) creció un 8,18% en el primer semestre de 2026, mientras que la inflación durante los primeros siete meses del año se situó en 4,39%, con una inflación subyacente de 4,19%. Sin embargo, el crecimiento se mantiene por debajo del objetivo del Gobierno del 9,7% para el primer semestre, lo que subraya la necesidad de un apoyo político continuo.



Para facilitar la expansión del crédito, el SBV ha mantenido una política monetaria acomodaticia, conservando sin cambios los tipos de interés de referencia y gestionando con flexibilidad las operaciones de mercado abierto para respaldar la liquidez del sistema bancario. También ha ajustado los tipos de cambio en función de la evolución del mercado e introducido medidas para mejorar la disponibilidad de capital.



Una política destacada entró en vigor el 1 de agosto mediante la Decisión 1743/QD-NHNN, que permite a los bancos deducir el 50% de los depósitos a plazo fijo en poder del Tesoro del Estado al calcular su ratio de préstamos a depósitos. El SBV afirmó que esta medida fortalecería la capacidad de financiación de los bancos, mejoraría la gestión de la liquidez y generaría mayor margen para la expansión del crédito.



Asimismo, el SBV incorporó bancos comerciales para financiar 18 proyectos clave de infraestructura. También elevó el coeficiente máximo de fondos a corto plazo permitido para préstamos a mediano y largo plazo al 40% a partir del 1 de julio de 2026, y autorizó a 25 entidades de crédito a excluir préstamos adicionales para viviendas sociales, parques industriales y zonas francas de exportación de sus límites de crecimiento del crédito inmobiliario.



Como resultado de estas medidas, el crédito pendiente en todo el sistema bancario superó los 20,15 mil billones de VND (775 mil millones de dólares) hasta el 29 de julio, un 8,38% más que a finales de 2025. El crédito se ha seguido canalizando hacia la producción, las actividades empresariales, los sectores prioritarios y los principales motores de crecimiento identificados por el Gobierno.



El SBV continuará aplicando una política monetaria proactiva y flexible durante los meses restantes del año, coordinándola estrechamente con las políticas fiscales y otras estrategias macroeconómicas para contener la inflación, mantener la estabilidad financiera, garantizar una oferta crediticia adecuada y apoyar el crecimiento sostenible./.

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