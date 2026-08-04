Producción industrial de Vietnam registra mayor crecimiento en siete meses

Hanoi (VNA) - La producción industrial de Vietnam mantuvo un fuerte impulso durante los primeros siete meses de 2026, con un aumento interanual del 11,4% del índice al respecto (IIP), el mayor crecimiento registrado en el mismo período durante muchos años, gracias al sólido desempeño de la rama manufacturera y la puesta en funcionamiento de nuevas capacidades productivas.



La Oficina Nacional de Estadísticas informó que el IIP de julio aumentó aproximadamente un 1,2% respecto al mes anterior y un 14,5% interanual.



La producción industrial se expandió de manera constante a medida que nuevas instalaciones productivas entraron en operación y las empresas continuaron ampliando sus actividades de manufactura, señaló la oficina.



La industria de procesamiento y manufactura siguió siendo el principal motor del crecimiento, con un incremento del índice del 15% en julio respecto al mismo período del año anterior. Le siguieron el suministro de agua y las actividades de gestión, tratamiento de residuos y aguas residuales, con un aumento del 14,9%; la producción y distribución de electricidad, con un 12,5%; y la minería, con un 10,4%.



Durante el período enero-julio, la industria de procesamiento y manufactura creció un 12% interanual, contribuyendo con 9,3 puntos porcentuales al aumento general del IIP. La minería aumentó un 6,6%, aportando un punto porcentual; la producción y distribución de electricidad creció un 9,9%, sumando 0,9 puntos porcentuales; mientras que el suministro de agua y las actividades de gestión, tratamiento de residuos y aguas residuales subieron un 10%, contribuyendo con 0,2 puntos porcentuales.



Varias industrias importantes también registraron un fuerte crecimiento en julio, entre ellas la producción de metales (23,5%), la fabricación de vehículos automotores (16%), la producción de bebidas (15,7%) y la fabricación de otros productos minerales no metálicos y de otros equipos de transporte (ambas con un 13,5%).



La producción industrial se expandió en las 34 localidades del país durante los primeros siete meses del año. Las provincias con mayor crecimiento del IIP, impulsado por la industria de procesamiento y manufactura, fueron Ha Tinh (34,6%), Quang Ninh (33,6%), Ninh Binh (27,4%), Nghe An (25%), Phu Tho (24,7%) y Thai Nguyen (21,4%).



Entre los principales productos industriales, las motocicletas registraron el mayor ritmo de crecimiento, con un 31,1%, seguidas por los ordenadores portátiles (30,7%), el acero laminado (24,7%), los automóviles (24,3%) y los productos acuáticos procesados (21,2%), lo que refleja una mejora de la demanda del mercado y una ampliación de la capacidad productiva.



Sin embargo, la producción disminuyó en algunos productos, como el fertilizante NPK (10,9% menos), el glutamato monosódico (7,8%), el calzado de cuero (4,9%) y el carbón limpio (3,1%).



El mercado laboral industrial también mantuvo su estabilidad. Según las estadísticas, al 1 de julio, el número de trabajadores empleados en empresas industriales aumentó 1% respecto al mes anterior y un 3,1% interanual. /.

VNA