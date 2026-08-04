Vietjet lanza semana dorada de promociones con billetes desde 0 VND

Ciudad Ho Chi Minh (VNA) – La aeorlínea Vietjet ofrece una semana dorada de promociones del 1 al 8 de agosto de 2026, con cientos de miles de billetes de clase Eco desde solo 0 VND (sin incluir impuestos ni tasas), además de descuentos de hasta el 30% para los billetes Business, SkyBoss y Deluxe.

Desde las 00:00 del 1 de agosto hasta las 23:00 del 8 de agosto de 2026 (GMT+7), los pasajeros podrán adquirir billetes Eco desde solo 0 VND (sin incluir impuestos ni tasas) para todas las rutas de Vietjet a través del sitio web www.vietjetair.com y la aplicación Vietjet Air. La promoción se aplica a vuelos nacionales e internacionales con fechas de viaje del 5 de septiembre de 2026 al 31 de marzo de 2027.

Además, Vietjet ofrece un descuento del 30% en los billetes Business y SkyBoss para vuelos internacionales directos mediante el código promocional BUSB88, así como un descuento del 20% en los billetes Deluxe para vuelos con destino a la República Checa y Kazajistán al introducir el código DLX88 en el sitio web www.vietjetair.com y en la aplicación Vietjet Air.

El viaje será aún más especial para los pasajeros que compren previamente combos de comidas en vuelos directos nacionales e internacionales (excepto vuelos con conexión) a través de los canales de venta de Vietjet, ya que recibirán un descuento inmediato del 50%.

No se pierda las nuevas rutas de Vietjet, como Hanoi–Praga (República Checa), Hanói–Almaty (Kazajistán) y Ciudad Ho Chi Minh–Colombo (Sri Lanka), así como la reanudación, a partir del 19 de agosto de 2026, de los vuelos entre Đà Lạt y Hanoi, Ciudad Ho Chi Minh, Hai Phong, Vinh y Da Nang. Las frecuencias de vuelos a los destinos turísticos más populares de Vietnam, incluidos Hanoi, Ciudad Ho Chi Minh, Hai Phong, Da Nang, Phu Quoc, Nha Trang y Hue, también se incrementarán para satisfacer la creciente demanda de viajes tanto de residentes locales como de visitantes.

Reserve ahora sus vuelos con Vietjet para disfrutar al máximo de cada viaje con una moderna flota de bajo consumo de combustible, probar comidas calientes, frescas y nutritivas, así como especialidades vietnamitas, junto con la mejor gastronomía internacional servida por tripulaciones profesionales y dedicadas, además de espectáculos culturales y artísticos únicos a una altitud de 10.000 metros. /.