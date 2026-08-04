Consumo interno y turismo impulsan crecimiento de servicios en Vietnam

Hanoi (VNA) - El consumo interno y el turismo continúan siendo motores fundamentales del crecimiento del sector de los servicios y de la economía vietnamita, según la Oficina Nacional de Estadísticas, dependiente del Ministerio de Finanzas.



De acuerdo con los datos oficiales, el volumen total de ventas minoristas de bienes y los ingresos por servicios de consumo se estimaron en 25,73 mil millones de dólares, lo que representa un aumento del 0,9% respecto a junio y del 14,5% en comparación con el mismo mes de 2025.



En el acumulado de los primeros siete meses del año, el mercado alcanzó un valor estimado de 175,22 millones de dólares, un 13,1% más que en el mismo período del año anterior. Descontando el efecto de la inflación, el crecimiento real se situó en el 7,5%, ligeramente por encima del 7,4 % registrado en igual período de 2025, lo que confirma la recuperación y la estabilidad de la demanda interna.



Las ventas minoristas de bienes representaron la mayor parte de la actividad económica, con una facturación de 132,35 millones de dólares, equivalente al 75,5% del total, y un incremento interanual del 12,7%.





Turistas extranjeros en Hanoi. Foto: VNA

Entre los sectores con mejor desempeño destacaron la madera y los materiales de construcción, con un crecimiento del 22,8%; los servicios de reparación de automóviles y motocicletas (13,6%); los alimentos y productos alimenticios (12,7%); y las prendas de vestir (12,4%). Especialmente notable fue el aumento del 24,9% registrado en la categoría de otros combustibles, sin contemplar la gasolina y el diésel.



A nivel territorial, las mayores tasas de crecimiento de las ventas minoristas se registraron en Da Nang (14,2%), Quang Ninh (14%), Hanoi y Can Tho (ambas con 12,9%), Dong Nai (12,8%), Hai Phong (12,6%) y Ciudad Ho Chi Minh (12,1%).



Los ingresos de los sectores de alojamiento y restauración alcanzaron 22,3 millones de dólares durante los siete primeros meses del año, equivalentes al 12,7% del total, con un crecimiento interanual del 15,9%. Solo en julio, la facturación aumentó un 19% respecto al mismo mes de 2025.



Las provincias y ciudades con mejores resultados fueron Quang Ninh y Khanh Hoa (ambas con un crecimiento del 20,4%), Da Nang (20%), Lam Dong (19,3%), Hue (19,2%), Thanh Hoa (16,8%), Hai Phong (15,8%), Hanoi (14,8%) y Ciudad Ho Chi Minh (14,4%).



La Oficina Nacional de Estadística considera que Vietnam sigue consolidándose como un destino atractivo para los turistas internacionales gracias a una política de visados favorable, el fortalecimiento de las actividades de promoción turística, una oferta cada vez más diversificada y las ventajas competitivas del país en materia de paisajes naturales, patrimonio cultural, gastronomía y costes de viaje.



Como resultado, 13,9 millones de turistas internacionales visitaron Vietnam entre enero y julio de 2026, un 13,8% más que en el mismo período del año anterior.



Solo en julio, el país recibió aproximadamente 1,67 millones de visitantes internacionales, un 0,7% menos que en junio, aunque un 6,6% más que en julio de 2025.



En cuanto al resto de los servicios de consumo, los ingresos acumulados en los siete primeros meses ascendieron a 18,25 mil millones de dólares, equivalentes al 10,4% del total, con un crecimiento interanual del 12,6%. Las mayores tasas de expansión se registraron en Hue (29,8%), Quang Ninh (27,9 %), Khanh Hoa (23,2%), Gia Lai (20,8%) y Ninh Binh (20,3%)./.