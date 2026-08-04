Inauguran ciclo de actividades dedicado al Presidente Ho Chi Minh y Comandante en jefe Fidel Castro

Hanoi (VNA)- El Sitio de Reliquias del Presidente Ho Chi Minh en el Palacio Presidencial, en coordinación con la Embajada de Cuba en Vietnam, inauguró hoy el ciclo de actividades temáticas “Presidente Ho Chi Minh-Comandante en Jefe Fidel Castro: una amistad especial”, con motivo del centenario del nacimiento del líder histórico de la Revolución cubana (13 de agosto de 1926) y del 66 aniversario del establecimiento de las relaciones diplomáticas entre ambos países (2 de diciembre de 1960).



Al intervenir en la ceremonia, el viceministro vietnamita de Cultura, Deportes y Turismo Hoang Dao Cuong, destacó que la conmemoración constituye una ocasión especial para rendir homenaje al destacado líder de la Revolución cubana, gran amigo y entrañable compañero del pueblo vietnamita.



Señaló que el pueblo vietnamita encuentra una profunda afinidad entre los ideales revolucionarios de Fidel Castro y el pensamiento, así como el amor por la Patria y el pueblo del Presidente Ho Chi Minh.



Agregó que la voluntad inquebrantable, el firme carácter, el espíritu humanista y el estilo generoso del Comandante en Jefe Fidel Castro no solo guiaron al pueblo de Cuba, sino que también se convirtieron en un símbolo del internacionalismo para generaciones de vietnamitas.



Según el viceministro, el ciclo de actividades reafirma el importante papel de la diplomacia cultural para fortalecer la confianza, consolidar la solidaridad fraternal y profundizar la cooperación integral entre los dos Partidos, los dos Estados y los pueblos de Vietnam y Cuba.



Asimismo, subrayó que las imágenes y documentos presentados transmiten al público nacional e internacional el legado, la vida y la trayectoria de Ho Chi Minh y Fidel Castro, reafirmando que el legado de ambos líderes constituye una importante fuente de inspiración para el desarrollo de los dos países.



Añadió que estas actividades también contribuyen a diversificar la cooperación internacional en el nuevo contexto, promover la diplomacia cultural y materializar las orientaciones del Partido Comunista de Vietnam sobre la promoción de la figura de Ho Chi Minh en el exterior, así como la estrategia de desarrollo cultural e integración internacional del país.



Por su parte, el embajador de Cuba en Vietnam, Rogelio Polanco Fuentes, afirmó que la celebración del centenario del nacimiento de Fidel Castro en este país indochino constituye una vívida muestra de la amistad especial, la solidaridad tradicional y la ejemplar relación cultivada por ambos países, además de reflejar el profundo respeto y afecto que el pueblo vietnamita profesa al líder histórico de la Revolución cubana.



Expresó además su deseo de que las nuevas generaciones de cubanos y vietnamitas continúen preservando y fortaleciendo la amistad forjada por Fidel Castro y Ho Chi Minh, evocando la célebre frase del líder vietnamita: “Vietnam y Cuba están separados por miles de millas, pero los corazones de sus pueblos están tan cerca como hermanos de una misma familia”.



De acuerdo con la directora del Sitio de Reliquias del Presidente Ho Chi Minh en el Palacio Presidencial, Le Thi Phuong, el programa busca destacar la coincidencia de ideales y la confianza mutua entre Ho Chi Minh y Fidel Castro, así como el carácter especial, leal y ejemplar de las relaciones entre Vietnam y Cuba.



El ciclo comprende cuatro actividades principales: la exposición fotográfica “Presidente Ho Chi Minh-Comandante en Jefe Fidel Castro: un mismo ideal, una amistad entrañable”; la muestra temática “El Presidente Ho Chi Minh y Cuba”; la ceremonia de recepción de materiales documentales donados por la Embajada de Cuba en Vietnam; y la presentación de publicaciones dedicadas a Ho Chi Minh, Fidel Castro y la amistad especial entre ambos países.



La exposición fotográfica reúne 100 imágenes documentales que recrean la trayectoria y las contribuciones de ambos líderes, el desarrollo histórico de la solidaridad entre los dos pueblos y los logros alcanzados en la cooperación bilateral.



En el marco del programa, el Sitio de Reliquias recibió además dos documentales y un conjunto de fotografías históricas donados por la Embajada de Cuba en Vietnam, con el propósito de enriquecer los archivos sobre la amistad entre ambos pueblos. Asimismo, fueron presentadas diversas publicaciones dedicadas al Presidente Ho Chi Minh, al líder Fidel Castro y a las relaciones especiales entre Vietnam y Cuba./.

VNA