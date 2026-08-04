Cooperación parlamentaria, pilar fundamental de Asociación Estratégica Integral Vietnam-Tailandia

Bangkok (VNA) – El embajador de Vietnam en Tailandia, Pham Viet Hung, destacó que la cooperación entre las Asambleas Nacionales de Vietnam y Tailandia constituye un pilar fundamental de la Asociación Estratégica Integral entre ambos países.



Así lo afirmó en una entrevista concedida a corresponsales de la Agencia Vietnamita de Noticias en Bangkok, con motivo de la visita oficial a Vietnam, del 5 al 7 de agosto, del presidente de la Asamblea Nacional y de la Cámara de Representantes de Tailandia, Sophon Zaram.



Según el diplomático, el viaje, que se realizará por invitación del presidente de la Asamblea Nacional de Vietnam, Tran Thanh Man, coincide con la celebración del 50.º aniversario del establecimiento de las relaciones diplomáticas entre ambos países (6 de agosto de 1976).



Asimismo, tendrá lugar poco más de dos meses después de la visita oficial a Tailandia del secretario general del Partido y presidente del Estado, To Lam, los días 27 y 28 de mayo, y de la visita a Vietnam del primer ministro tailandés, Anutin Charnvirakul, el 8 y 9 de junio.



Pham Viet Hung afirmó que la próxima visita refleja la importancia que Tailandia concede a sus relaciones con Vietnam y reafirma la determinación de los órganos legislativos de ambos países de impulsar la diplomacia parlamentaria. Asimismo, contribuirá a materializar los acuerdos alcanzados por los altos dirigentes, así como a implementar el acuerdo de cooperación para el período 2023-2028 entre la Asamblea Nacional de Vietnam y la Cámara de Representantes de Tailandia.



La visita brindará a ambas partes la oportunidad de intensificar el intercambio de experiencias en materia legislativa, de supervisión y de toma de decisiones sobre importantes asuntos nacionales, promover el intercambio de delegaciones a todos los niveles y continuar reforzando la coordinación y el apoyo mutuo en foros parlamentarios regionales e internacionales, como la Asamblea Interparlamentaria de la ASEAN (AIPA) y la Unión Interparlamentaria (UIP).



Expresó la aspiración de que la visita impulse a ambas partes a revisar y acelerar la implementación de los acuerdos de cooperación existentes, al tiempo que se debaten las principales orientaciones para ampliar la colaboración en ámbitos como la economía, el comercio, la inversión, la conectividad, la educación, la ciencia y la tecnología, la innovación y los intercambios entre los pueblos, así como para estrechar la coordinación en los mecanismos regionales, en particular la ASEAN.



El embajador señaló que las relaciones entre la Asamblea Nacional de Vietnam y la Cámara de Representantes de Tailandia se han fortalecido de manera constante en los últimos años mediante visitas de alto nivel, intercambios profesionales y el intercambio de experiencias en materia legislativa, de supervisión y de toma de decisiones sobre importantes asuntos nacionales. Ambas partes también han mantenido una estrecha coordinación y se han brindado apoyo mutuo en foros parlamentarios regionales e internacionales, como la AIPA y la UIP, contribuyendo así a reforzar la voz y el papel de cada país en la búsqueda de soluciones a los desafíos regionales y globales.



Tras la elevación de los vínculos bilaterales al nivel de Asociación Estratégica Integral, los órganos legislativos de ambos países desempeñan un papel aún más relevante, no solo en el perfeccionamiento del marco jurídico para facilitar la implementación de los acuerdos bilaterales, sino también en el fortalecimiento de la supervisión y el impulso al cumplimiento de los compromisos asumidos por los altos dirigentes. Esto, afirmó, contribuirá a que las relaciones bilaterales sean cada vez más sustantivas, eficaces y beneficiosas para los pueblos de ambas naciones.



Expresó además su confianza en que la serie de intercambios de alto nivel entre Vietnam y Tailandia durante este año marque el inicio de una nueva etapa en su asociación, profundizando la cooperación bilateral y generando resultados más concretos y tangibles.



Añadió que estas visitas contribuirán a consolidar la confianza política, profundizar la cohesión estratégica y mantener el impulso positivo de la cooperación bilateral. Se espera que la cooperación económica registre nuevos avances, especialmente en los ámbitos del comercio, la inversión, la logística, la transformación digital, la transición verde, la agricultura de alta tecnología y las tecnologías emergentes. Paralelamente, la colaboración en cultura, educación, turismo, conectividad entre localidades e intercambios juveniles seguirá ampliándose, contribuyendo a fortalecer las bases sociales de la relación y a estrechar los vínculos entre los pueblos de ambos países./.

VNA