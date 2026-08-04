Vietnam y Camboya refuerzan la cooperación en seguridad y coordinación policial

Hanoi (VNA) – El miembro del Buró Político y ministro de Seguridad Pública de Vietnam, general Luong Tam Quang, recibió hoy en Hanoi a Santibindit Chan Ean, secretario de Estado del Ministerio del Interior de Camboya, quien realiza una visita de trabajo al país.



Al dar la bienvenida a la delegación camboyana, Luong Tam Quang expresó su satisfacción por los encuentros periódicos entre altos funcionarios de ambos ministerios, que ofrecen oportunidades para intercambiar puntos de vista sobre asuntos de interés común, compartir experiencias y brindarse apoyo mutuo en diversos ámbitos.



Afirmó que las relaciones entre Vietnam y Camboya se han consolidado y desarrollado de manera positiva, con los vínculos políticos desempeñando un papel rector y una especial atención a la cooperación entre los partidos, lo que contribuye a definir las orientaciones estratégicas generales de las relaciones bilaterales.



En cuanto a la cooperación entre ambos ministerios, Luong Tam Quang señaló que, sobre la base de los acuerdos de alto nivel alcanzados entre los dos países y el plan de cooperación ministerial para 2026, las dos partes han mantenido una estrecha coordinación para garantizar la seguridad durante importantes acontecimientos políticos y visitas de alto nivel en cada país.



Asimismo, han colaborado para impedir que individuos y organizaciones utilicen el territorio de un país para llevar a cabo actividades que atenten contra la seguridad y los intereses del otro.



Ambas partes han establecido un grupo de trabajo conjunto para intensificar la lucha contra la delincuencia transnacional. El Ministerio de Seguridad Pública de Vietnam también ha desplegado un equipo de trabajo permanente en Camboya, que coordina con las autoridades locales para investigar y desmantelar importantes redes de fraude en línea y delitos relacionados con las drogas.



Luong Tam Quang valoró altamente la conferencia anual de ministros de Seguridad Pública e Interior de Camboya, Laos y Vietnam, y la calificó como un importante mecanismo de cooperación para fortalecer la coordinación en la protección de la seguridad nacional y el mantenimiento del orden y la seguridad social, contribuyendo así a crear un entorno estable para el desarrollo socioeconómico.



Asimismo, propuso reforzar la capacitación lingüística en vietnamita y jemer del personal de las fuerzas del orden, especialmente en las zonas fronterizas, con el fin de facilitar el intercambio de información y permitir que ambas partes aborden de manera oportuna las cuestiones relacionadas con la seguridad y el orden público a nivel local.



El ministro también manifestó la disposición de Vietnam a compartir su experiencia en la racionalización de la estructura organizativa y señaló que esta podría servir como referencia útil para Camboya en sus esfuerzos por mejorar la eficiencia del aparato estatal.



Por su parte, Chan Ean agradeció a Luong Tam Quang y al Ministerio de Seguridad Pública de Vietnam por compartir valiosas experiencias prácticas en materia de reestructuración organizativa, gestión estatal y mantenimiento de la seguridad y el orden público.



Expresó su deseo de que ambos ministerios continúen intensificando los intercambios y compartiendo experiencias, al tiempo que refuercen la cooperación en la lucha contra la delincuencia transnacional, en particular el fraude en línea y los delitos relacionados con las drogas, contribuyendo así a garantizar la seguridad y el orden y a profundizar aún más los lazos de amistad y cooperación entre Vietnam y Camboya./.

VNA