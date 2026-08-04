Comité Permanente del Parlamento respalda creación de nuevas ciudades

Hanoi (VNA) El Comité Permanente de la Asamblea Nacional de Vietnam acordó hoy presentar al Parlamento la propuesta de creación de las ciudades de Quang Ninh y Bac Ninh, durante una sesión presidida por el titular del órgano legislativo, Tran Thanh Man.



En la reunión, el Comité también examinó la creación de 12 barrios urbanos en la provincia norteña de Bac Ninh y aprobó la resolución correspondiente.



Al presentar la propuesta del Gobierno, el ministro del Interior, Nguyen Tien Hai, señaló que la creación de ambas ciudades y de los 12 nuevos barrios cumple plenamente con los fundamentos políticos y jurídicos establecidos por la legislación vigente.



Precisó que la iniciativa se ajusta al Plan Maestro Nacional, a la planificación del sistema nacional de áreas urbanas y rurales, a la planificación de la región del Delta del Río Rojo, así como a los planes provinciales y urbanos de Quang Ninh y Bac Ninh.



El Gobierno propuso establecer la ciudad de Quang Ninh sobre la base de la actual provincia homónima, conservando íntegramente su superficie, población y estructura administrativa. La nueva ciudad abarcaría 6.231,27 kilómetros cuadrados, tendría una población de 1.523.400 habitantes y contaría con 54 unidades administrativas de nivel comunal, integradas por 30 barrios, 22 comunas y dos zonas administrativas especiales.



En el caso de Bac Ninh, la nueva ciudad se constituiría tras la creación de los 12 barrios propuestos, con una superficie de 4.713,75 kilómetros cuadrados, una población de 3.989.623 habitantes y 99 unidades administrativas de nivel comunal, incluidas 45 barrios y 54 comunas.



Los 12 barrios se crearían sobre la base de las actuales comunas de Yen Phong, Tien Du, Chi Lang, Phu Lang, Luong Tai, Gia Binh, Nhan Thang, Hiep Hoa, Bo Ha, Lang Giang, Kep y Luc Nam.



Nguyen Tien Hai afirmó que ambas propuestas cumplen las cinco condiciones previstas en la Ley de Organización de la Administración Local y satisfacen los siete criterios para el establecimiento de ciudades subordinadas al Gobierno central, así como los cinco requisitos para la creación de barrios, conforme a la normativa vigente.



Por su parte, el jefe de la Comisión de Asuntos Jurídicos y Judiciales del Parlamento, Phan Chi Hieu, expresó el respaldo del órgano de examen a la creación de las ciudades de Quang Ninh y Bac Ninh, así como de los 12 barrios en Bac Ninh, y recordó que la iniciativa ya recibió el visto bueno del Comité Central del Partido Comunista de Vietnam y del Buró Político.



Asimismo, la Comisión apoyó la propuesta del Tribunal Supremo Popular y de la Fiscalía Popular Suprema para establecer los tribunales y fiscalías populares de las nuevas ciudades sobre la base de las actuales instituciones provinciales.



Tras el debate, el Comité Permanente acordó presentar al Parlamento el proyecto de resolución sobre la creación de las ciudades de Quang Ninh y Bac Ninh para su consideración durante la primera reunión extraordinaria de la Asamblea Nacional de Vietnam de la XVI Legislatura.



En la misma sesión, el órgano aprobó por unanimidad la resolución sobre la creación de los 12 barrios en la provincia de Bac Ninh y dio su visto bueno, en principio, a los proyectos de resolución para establecer los tribunales y fiscalías populares de las futuras ciudades de Quang Ninh y Bac Ninh./.

VNA