Presidente de Asamblea Nacional de Vietnam pide reforzar papel de misiones diplomáticas

Hanoi (VNA)- El presidente de la Asamblea Nacional de Vietnam (ANV, Parlamento), Tran Thanh Man, sostuvo hoy un encuentro con los embajadores y jefes de las representaciones diplomáticas vietnamitas en el extranjero, quienes regresaron al país para asistir a la 33.ª Conferencia Diplomática.



En la reunión participaron también dirigentes de la ANV, de la Comisión parlamentaria de Defensa, Seguridad y Asuntos Exteriores, así como representantes del Consejo de Asuntos Étnicos y de otras comisiones del cuerpo legislativo. La delegación del Ministerio de Relaciones Exteriores estuvo encabezada por el miembro del Buró Político y canciller, Le Hoai Trung.



Durante el encuentro, Le Hoai Trung agradeció al presidente de la Asamblea Nacional el respaldo permanente brindado al sector diplomático y a las actividades de diplomacia parlamentaria, así como las orientaciones impartidas a los embajadores y jefes de misión.

El presidente de la Asamblea Nacional de Vietnam, Tran Thanh Man, en el encuentro. (Foto: VNA)

El ministro destacó que la 33.ª Conferencia Diplomática, organizada tras el XIV Congreso Nacional del Partido Comunista de Vietnam, analiza la evolución de la situación internacional y regional, identifica oportunidades y desafíos para el país y define las tareas de la política exterior para ampliar el espacio de desarrollo, movilizar recursos externos y contribuir a los objetivos estratégicos nacionales.



Añadió que, paralelamente a las labores diplomáticas, el Ministerio continúa impulsando la modernización institucional y la reorganización de su estructura, que actualmente cuenta con 24 unidades nacionales y 99 representaciones en el exterior, al tiempo que fortalece la formación y la rotación del personal diplomático.



Por su parte, los embajadores y jefes de misión informaron sobre la situación en sus respectivos países de acreditación y compartieron experiencias sobre el papel de la diplomacia parlamentaria para fortalecer la confianza política, consolidar las relaciones bilaterales y materializar los acuerdos alcanzados por los dirigentes de alto nivel.

El presidente de la Asamblea Nacional de Vietnam, Tran Thanh Man, con los embajadores y jefes de las representaciones diplomáticas vietnamitas en el extranjero. (Foto: VNA)





Asimismo, propusieron reforzar los vínculos con parlamentos, comisiones especializadas y grupos parlamentarios de amistad; ampliar la cooperación legislativa y el intercambio de experiencias en ámbitos emergentes como ciencia y tecnología, inteligencia artificial, semiconductores y empleo; así como prestar mayor atención a la protección consular, el apoyo a la comunidad vietnamita en el exterior y la asistencia a las empresas.



En sus palabras, Tran Thanh Man valoró positivamente la organización de la 33.ª Conferencia Diplomática y destacó que la participación del secretario general del Partido Comunista y presidente de Vietnam, To Lam, del primer ministro Le Minh Hung y de otros dirigentes refleja la importancia que el Partido y el Estado conceden a la política exterior.



El líder parlamentario reiteró que la Asamblea Nacional seguirá acompañando al sector diplomático mediante el perfeccionamiento del marco jurídico relativo a los asuntos exteriores, los tratados y acuerdos internacionales y el funcionamiento de las representaciones diplomáticas, además de mejorar las condiciones de trabajo del personal destinado en el extranjero.



Subrayó que la diplomacia ha contribuido de manera significativa a ampliar y elevar el nivel de las relaciones internacionales del país. Hasta la fecha, Vietnam mantiene relaciones diplomáticas con 194 Estados y ha establecido asociaciones integrales, estratégicas y estratégicas integrales con numerosos socios clave, incluidos los cinco miembros permanentes del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, lo que ha fortalecido la confianza política e impulsado una integración internacional más profunda.



De cara al futuro, instó al Ministerio de Relaciones Exteriores a aplicar plenamente las orientaciones del XIV Congreso Nacional del Partido y demás resoluciones partidistas sobre asuntos exteriores, elevar la eficacia de la diplomacia económica, atraer recursos y nuevas corrientes de inversión, fortalecer la diplomacia multilateral y aumentar el prestigio internacional del país.



También pidió intensificar la coordinación con los órganos de la Asamblea Nacional para revisar la legislación relacionada con los asuntos exteriores y los tratados internacionales, con el fin de actualizar el marco jurídico y facilitar el proceso de integración internacional.



En cuanto a la diplomacia parlamentaria, exhortó a seguir desempeñando un papel activo en foros como la Unión Interparlamentaria (IPU) y la Asamblea Interparlamentaria de la ASEAN (AIPA), ampliar la cooperación legislativa y el intercambio de experiencias entre comisiones parlamentarias, así como fortalecer los mecanismos de coordinación entre el Ministerio de Relaciones Exteriores y los órganos competentes de la Asamblea Nacional.



Al cierre del encuentro, el canciller Le Hoai Trung afirmó que el Ministerio de Relaciones Exteriores concretará las orientaciones del presidente de la Asamblea Nacional en programas de acción específicos, reforzará la coordinación con el Parlamento y potenciará el papel de las representaciones diplomáticas para contribuir de manera más efectiva a la diplomacia parlamentaria en la nueva etapa./.