Vietnam y Laos refuerzan la cooperación en teoría política y formación de cuadros

Vientiane (VNA) – Vietnam y Laos acordaron profundizar aún más la cooperación en investigación sobre teoría política y formación de cuadros, contribuyendo así a fortalecer la gran amistad, la solidaridad especial y la cooperación integral entre ambos países.



Durante una visita de trabajo a Vientiane el 4 de agosto, una delegación de la Academia Nacional de Política Ho Chi Minh (HCMA), encabezada por su director, Doan Minh Huan, miembro del Buró Político, se reunió con dirigentes del Consejo de Teoría del Comité Central del Partido Revolucionario Popular Lao (PRPL), liderados por Kikeo Khaykhamphithoune, miembro del Politburó y presidente de ese órgano, para abordar los preparativos de la próxima conferencia teórica entre ambos partidos y definir las orientaciones de la cooperación futura.



Doan Minh Huan destacó que la cooperación teórica entre los dos partidos comprende el estudio conjunto de cuestiones fundamentales y estratégicas, así como el intercambio de experiencias derivadas de los procesos de renovación de cada país, contribuyendo de esta manera a consolidar las bases políticas e ideológicas de las relaciones entre Vietnam y Laos.



Kikeo Khaykhamphithoune, miembro del Politburó y presidente del Consejo de Teoría del Comité Central del Partido Revolucionario Popular Lao (Foto: VNA)



Al hacer balance de la cooperación durante el período 2022-2026, señaló que ambas partes han mantenido un mecanismo eficaz y confiable de diálogo teórico periódico.



De cara al período 2026-2030, en un contexto marcado por rápidos cambios a nivel mundial y la implementación de las nuevas resoluciones de los congresos partidistas de ambos países, propuso tres cambios fundamentales: pasar del intercambio de experiencias a la investigación conjunta sobre cuestiones estratégicas; de seminarios puntuales a una cooperación continua; y de conclusiones generales a productos de investigación con aplicación práctica que contribuyan al asesoramiento político y a la implementación de las resoluciones de los partidos.



Asimismo, propuso que los dos consejos centrales de teoría intensifiquen la investigación conjunta sobre cuestiones estratégicas de interés común, vinculen estrechamente los estudios teóricos con la evaluación de la práctica y la formulación de políticas, amplíen las redes de cooperación, fomenten los vínculos entre jóvenes investigadores y promuevan la publicación de trabajos de investigación bilingües.



Por su parte, Kikeo valoró positivamente la cooperación entre ambos consejos y destacó la eficaz implementación de su memorando de entendimiento, en particular la organización alterna de las conferencias teóricas entre los dos partidos.



Kikeo indicó que la XIII Conferencia Teórica, que se celebrará en Laos en 2026, se centrará en el fortalecimiento de la conectividad regional e internacional. Está previsto que el encuentro tenga lugar a finales de este año, coincidiendo con la firma de un nuevo memorando de entendimiento sobre cooperación para el período 2026-2030.



Ese mismo día, la delegación vietnamita también sostuvo conversaciones con representantes de la Academia Nacional de Política y Administración Pública de Laos, encabezados por su presidente, Anouphab Tounalom. Doan Minh Huan abogó por elevar la calidad de la formación, ampliar los intercambios de delegaciones y la cooperación entre las escuelas políticas locales, así como intensificar la investigación científica y la elaboración conjunta de materiales sobre el pensamiento del presidente Kaysone Phomvihane.



Anouphab agradeció el apoyo brindado por la HCMA a la formación de altos funcionarios laosianos y valoró los avances del proyecto de construcción de una sede de la academia en la provincia de Champasak, que calificó como una iniciativa de carácter estratégico y un símbolo de la solidaridad especial entre Vietnam y Laos./.