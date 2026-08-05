Economía

Hanoi promueve cooperación comercial y turística con empresas francesas

Hanoi impulsa la cooperación con empresas francesas en comercio, inversión y turismo durante una conferencia en París para ampliar negocios y atraer más turistas.

Participantes en el evento. (Foto: VNA)
Participantes en el evento. (Foto: VNA)

París (VNA) - La Conferencia de Promoción del Comercio y el Turismo Hanoi–Francia 2026, celebrada en París, impulsó los contactos entre la capital vietnamita y la comunidad empresarial francesa para promover nuevas oportunidades de cooperación en comercio, inversión y turismo.

El encuentro reunió a cerca de 60 representantes de las autoridades de Hanoi, la Embajada de Vietnam en Francia, la Oficina Comercial de Vietnam, organismos de promoción económica, asociaciones profesionales y empresas francesas.

Durante la conferencia, la delegación vietnamita presentó las nuevas orientaciones de desarrollo de la capital, su entorno de inversión y el potencial de los sectores comercial y turístico, en el contexto del fortalecimiento de la Asociación Estratégica Integral entre Vietnam y Francia.

Uno de los momentos centrales del evento fue la sesión de diálogo directo entre las autoridades especializadas de Hanoi y representantes de empresas y asociaciones francesas. Ambas partes intercambiaron opiniones sobre las demandas del mercado francés, el desarrollo de productos adaptados a las preferencias de los consumidores, el fortalecimiento de los vínculos empresariales y las oportunidades de cooperación en turismo y comercio.

Más allá de presentar el potencial de la capital vietnamita, la conferencia estuvo orientada a responder a las necesidades concretas de las empresas y a fomentar asociaciones con perspectivas reales de desarrollo.

En el marco del evento, la Asociación de Cultura y Turismo de Vietnam en Europa (VNCT) colaboró en la organización y facilitó los contactos entre empresas y las sesiones de intercambio con la comunidad empresarial francesa.

Durante su intervención titulada “El papel de las empresas para atraer de manera más eficaz a los turistas franceses a Hanoi”, la presidenta de la VNCT, Le Y Linh, subrayó la necesidad de transformar los recursos turísticos en productos con mayor valor comercial. A su juicio, la conexión entre el casco antiguo de Hanoi, las aldeas de oficios tradicionales, los artesanos y las empresas locales permitirá crear experiencias más auténticas y diversificadas, aumentando el valor añadido del sector y beneficiando a las comunidades locales.

La VNCT también destacó la importancia de fortalecer la coordinación entre las empresas turísticas vietnamitas, los proveedores locales de servicios y las agencias de viajes internacionales para diseñar productos ajustados a las características y demandas específicas de cada mercado.

Los empresarios participantes valoraron positivamente el formato de diálogo directo entre las autoridades y el sector privado, al considerar que facilita un intercambio más efectivo sobre las necesidades del mercado y las oportunidades concretas de cooperación.

Por su parte, medios especializados franceses destacaron los esfuerzos de Hanoi por desarrollar productos turísticos adaptados al mercado galo y reforzar la colaboración con operadores turísticos y empresas del sector para incrementar la llegada de visitantes franceses en los próximos años.

Los participantes coincidieron en que la cooperación entre Hanoi y sus socios franceses debe consolidarse mediante programas permanentes de conexión empresarial, actividades especializadas de promoción y mecanismos estables de diálogo. En este sentido, se espera que la conferencia contribuya a ampliar la red de cooperación entre ambas partes y siente las bases para futuros proyectos en los ámbitos del comercio, la inversión y el turismo./.

VNA
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