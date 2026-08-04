Nueva central fotovoltaica reforzará seguridad energética de Vietnam

Tay Ninh, Vietnam (VNA) - La construcción de la central fotovoltaica Dau Tieng 5, el mayor proyecto de energía solar de la provincia de Tay Ninh y uno de los primeros del país en aplicar el mecanismo de compra directa de electricidad (DPPA), comenzó hoy con una inversión superior a los 295 millones de dólares.



Durante la ceremonia inaugural, el presidente del Comité Popular provincial, Le Van Han, destacó que la planta tendrá una capacidad instalada de 450 megavatios (MW) y contribuirá a fortalecer la seguridad energética nacional, impulsar la transición hacia energías limpias y promover el desarrollo socioeconómico de la localidad.



Según el funcionario, el proyecto también favorecerá la atracción de inversiones, la creación de empleo, el aumento de los ingresos presupuestarios y el dinamismo de sectores como la construcción y los servicios.



Por su parte, el presidente del Consejo de Administración de la empresa Xuan Cau Holdings, To Dung, señaló que Dau Tieng 5 figura entre los primeros proyectos en aplicar el mecanismo de DPPA, lo que facilitará el acceso de los productores de electricidad y de los grandes consumidores a fuentes de energía limpia, al tiempo que fortalecerá la competitividad del mercado eléctrico.



Añadió que el aprovechamiento de las fuentes naturales para generar electricidad limpia contribuirá a reforzar la seguridad energética y consolidará la posición de Tay Ninh como uno de los principales polos de energías renovables de Vietnam.



La central se construye en el lago Dau Tieng, en la comuna de Duong Minh Chau, y su entrada en operación comercial está prevista para diciembre de 2027.



Una vez en funcionamiento, suministrará más de 808 millones de kilovatios-hora (kWh) de electricidad limpia al año a la red nacional, contribuyendo a cubrir la creciente demanda energética del país y a reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, en línea con el compromiso de Vietnam de alcanzar las emisiones netas cero./.

VNA