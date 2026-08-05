Vietnam y Tailandia profundizan su Asociación Estratégica Integral

Hanoi (VNA) - Por invitación del presidente del Parlamento vietnamita, Tran Thanh Man, el titular de la Asamblea Nacional y de la Cámara de Representantes de Tailandia, Sophon Zaram, realiza una visita oficial a Vietnam del 5 al 7 de agosto de 2026, coincidiendo con el 50.º aniversario del establecimiento de relaciones diplomáticas bilaterales y reflejando la importancia que conceden a esos vínculos ambos países, así como su voluntad de profundizar la Asociación Estratégica Integral.



Medio siglo de amistad y cooperación



Vietnam y Tailandia mantienen una amistad de larga data. El país siamés fue también uno de los lugares donde el Presidente Ho Chi Minh desarrolló actividades revolucionarias durante su búsqueda del camino para la salvación nacional.



Desde el establecimiento de relaciones diplomáticas el 6 de agosto de 1976, los vínculos bilaterales se han ampliado y profundizado de manera constante. La cooperación entre ambos países cobró un fuerte impulso, especialmente tras la adhesión de Vietnam a la ASEAN en 1995 y la adopción de la Declaración Conjunta sobre el Marco de Cooperación Vietnam-Tailandia para la Primera Década del Siglo XXI, en febrero de 2004.



Vietnam y Tailandia establecieron una Asociación Estratégica en 2013, la elevaron a Asociación Estratégica Reforzada en 2015 y, en mayo de 2025, a Asociación Estratégica Integral. El nuevo marco de relaciones se sustenta en tres pilares: asociación para una paz sostenible, para el desarrollo sostenible y para un futuro sostenible.



Los vínculos políticos y diplomáticos continúan fortaleciéndose mediante frecuentes intercambios de delegaciones y contactos de alto nivel. Un hito reciente fue la visita oficial a Tailandia del secretario general del Partido Comunista y presidente de la República, To Lam, del 27 al 29 de mayo de 2026, su primer viaje a un país de la ASEAN desde que asumió su nuevo cargo. La visita tuvo lugar poco después de que ambos países elevaran sus relaciones al nivel de Asociación Estratégica Integral y puso de relieve la importancia que Vietnam concede a sus vínculos con Tailandia y con el Sudeste Asiático.



Durante la estancia, To Lam y el primer ministro tailandés, Anutin Charnvirakul, acordaron reforzar la confianza política, mejorar la eficacia de los mecanismos de cooperación e impulsar la conectividad económica. Ambas partes se propusieron elevar el comercio bilateral, actualmente superior a los 22 mil millones de dólares, hasta los 25 mil millones de dólares, de manera equilibrada y sostenible.



En la ocasión, ambas partes intercambiaron el Plan de Acción para la implementación de la Asociación Estratégica Integral para el período 2026-2031 y presentaron el logotipo conmemorativo del 50.º aniversario del establecimiento de relaciones diplomáticas.



Posteriormente, el primer ministro tailandés, Anutin Charnvirakul, realizó una visita oficial a Vietnam y asistió al tercer Foro del Futuro de la ASEAN los días 8 y 9 de junio de 2026, lo que reafirmó la importancia que Tailandia concede a sus relaciones con Vietnam.



Ambos países mantienen diversos mecanismos de diálogo y cooperación en los ámbitos de la diplomacia, la defensa, la seguridad y la economía, además de una estrecha coordinación en la ASEAN, las Naciones Unidas, el Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC) y otros mecanismos multilaterales. Junto con los demás miembros de la ASEAN, Vietnam y Tailandia trabajan para fortalecer la solidaridad y la unidad del bloque, defender la centralidad de la agrupación y contribuir a materializar la Visión de la Comunidad de la ASEAN 2045.



Cooperación económica y comercial, punto destacado

Tailandia es actualmente el mayor socio comercial de Vietnam dentro de la ASEAN y ocupa el octavo lugar entre los países y territorios que invierten en el país indochino. El comercio bilateral superó los 22 mil millones de dólares en 2025, un aumento de alrededor del 10%, y alcanzó los 13,3 mil millones de dólares en el primer semestre de 2026. Ambas partes aspiran a elevar esta cifra hasta los 25 mil millones de dólares, con vistas a lograr un intercambio más equilibrado y sostenible.



Además de los sectores tradicionales, los dos países conceden creciente importancia a nuevas áreas de cooperación, entre ellas la transformación digital, el gobierno electrónico, la economía verde, la transición energética justa y la innovación.



En materia de inversión, Tailandia cuenta con 804 proyectos activos en Vietnam, con un capital registrado total superior a los 15,4 mil millones de dólares. Se sitúa así en el octavo puesto entre 153 países y territorios inversores y en el segundo dentro de la ASEAN, solo por detrás de Singapur.



Ambas partes impulsan activamente la estrategia de las "Tres Conexiones", centrada en vincular las cadenas de suministro, fortalecer la conexión entre empresas y localidades y armonizar las estrategias de crecimiento sostenible. Además, disponen de un amplio margen para ampliar la cooperación en transporte, logística y en la subregión del Mekong.



La cooperación en defensa y seguridad, cultura, turismo e intercambios entre los pueblos también registra avances positivos. En 2025, más de 660 mil 300 vietnamitas viajaron a Tailandia, mientras que cerca de 458 mil tailandeses visitaron Vietnam. Hasta la fecha, 20 provincias y ciudades vietnamitas han establecido relaciones de cooperación o hermanamiento con localidades tailandesas.

Los primeros ministros de Vietnam, Le Minh Hung, y de Tailandia, Anutin Charnvirakul, junto a estudiantes vietnamitas, el 8 de junio de 2026. Foto: VNA

Vietnam y Tailandia fortalecen la cooperación parlamentaria



La cooperación entre los órganos legislativos de ambos países se ha fortalecido de manera constante. Las dos partes mantienen frecuentes intercambios de delegaciones de dirigentes parlamentarios, comisiones y legisladores, contribuyendo al desarrollo de las relaciones de amistad y cooperación entre Vietnam y Tailandia.



En diciembre de 2023, firmaron un nuevo acuerdo de cooperación entre sus respectivos parlamentos, así como entre la Oficina de la Asamblea Nacional de Vietnam y la Secretaría de la Cámara de Representantes de Tailandia. Asimismo, mantienen una estrecha coordinación en foros interparlamentarios regionales e internacionales, como la Asamblea Interparlamentaria de la ASEAN (AIPA), la Unión Interparlamentaria (UIP) y el Foro Parlamentario Asia-Pacífico (APPF), y se apoyan mutuamente en cuestiones regionales e internacionales de interés común.



En este contexto, la visita a Vietnam de Sophon Zaram reviste especial importancia. Se trata de su primer viaje al país desde que asumió el cargo en marzo de 2026 y de la primera visita oficial a Vietnam de un titular del Legislativo tailandés en nueve años. Al coincidir con el 50.º aniversario del establecimiento de relaciones diplomáticas, la visita constituye una oportunidad para hacer balance de medio siglo de amistad y cooperación, reforzar la confianza política y promover la implementación efectiva de los acuerdos alcanzados al más alto nivel.



Según el embajador de Vietnam en Tailandia, Pham Viet Hung, el viaje contribuirá a profundizar la confianza política, materializar los acuerdos de alto nivel y dar continuidad a los resultados de la visita oficial a Tailandia del secretario general del Partido y presidente del Estado, To Lam, en mayo de 2026, y de la visita oficial a Vietnam del primer ministro Anutin Charnvirakul, en junio del mismo año.



La visita también pone de manifiesto la importancia que Tailandia concede a sus relaciones con Vietnam y reafirma la determinación de ambos órganos legislativos de seguir promoviendo la diplomacia parlamentaria, contribuyendo a la aplicación efectiva de los acuerdos alcanzados por los máximos dirigentes y de la cooperación entre la Asamblea Nacional de Vietnam y la Cámara de Representantes de Tailandia para el período 2023-2028.



Asimismo, brinda una oportunidad para intensificar el intercambio de experiencias en materia legislativa, de supervisión y toma de decisiones sobre importantes asuntos nacionales; fomentar los intercambios de delegaciones a todos los niveles; y fortalecer la coordinación y el apoyo mutuo en foros parlamentarios regionales e internacionales, incluidos la AIPA y la UIP.



Se espera que el viaje genere un nuevo impulso para revisar y acelerar la ejecución de los acuerdos existentes, así como para definir orientaciones destinadas a ampliar la cooperación en economía, comercio, inversión, conectividad, educación, ciencia y tecnología, innovación e intercambios pueblo a pueblo, además de reforzar la coordinación en los mecanismos regionales, particularmente en el marco de la ASEAN./.