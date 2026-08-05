Armada Popular de Vietnam apunta con firmeza a erigirse en una fuerza regular y moderna

Los días 2 y 5 de agosto de 1964, la Armada Popular de Vietnam combatió con valentía y logró repeler buques de guerra y numerosos aviones modernos de Estados Unidos, forjando la tradición de “vencer en el primer combate” en la causa de la construcción y defensa de la Patria. Más de seis décadas después de aquella gesta, la fuerza naval del país continúa promoviendo hoy su gloriosa tradición, decidida a erigirse en una Armada “revolucionaria, regular, de élite y moderna”.