Armada Popular de Vietnam apunta con firmeza a erigirse en una fuerza regular y moderna

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El destructor estadounidense USS Maddox violó las aguas territoriales de Vietnam el 2 de agosto de 1964. Foto: Archivo internacional/VNA
El destructor estadounidense USS Maddox violó las aguas territoriales de Vietnam el 2 de agosto de 1964. Foto: Archivo internacional/VNA
El operador de comunicaciones Lai Van Tung, soldado del Grupo de Buques A, Unidad X de la Armada, participó en el combate para expulsar al destructor estadounidense USS Maddox el 2 de agosto de 1964. Foto: VNA
El operador de comunicaciones Lai Van Tung, soldado del Grupo de Buques A, Unidad X de la Armada, participó en el combate para expulsar al destructor estadounidense USS Maddox el 2 de agosto de 1964. Foto: VNA
Los marinos que obtuvieron la victoria en el combate contra el destructor USS Maddox el 2 de agosto de 1964 recibieron certificados de reconocimiento del Mando de la Armada. Foto: VNA
Los marinos que obtuvieron la victoria en el combate contra el destructor USS Maddox el 2 de agosto de 1964 recibieron certificados de reconocimiento del Mando de la Armada. Foto: VNA
Un buque de la Armada vietnamita responde al ataque de aviones estadounidenses en la provincia de Quang Ninh, durante el combate del 5 de agosto de 1964. Foto: Archivo/VNA
Un buque de la Armada vietnamita responde al ataque de aviones estadounidenses en la provincia de Quang Ninh, durante el combate del 5 de agosto de 1964. Foto: Archivo/VNA
El teniente de la Armada de Estados Unidos Everett Alvarez, quien conducía un avión de reacción A4D, fue el primer piloto estadounidense capturado, el 5 de agosto de 1964, en la provincia de Quang Ninh. Foto: VNA
El teniente de la Armada de Estados Unidos Everett Alvarez, quien conducía un avión de reacción A4D, fue el primer piloto estadounidense capturado, el 5 de agosto de 1964, en la provincia de Quang Ninh. Foto: VNA
Soldados vietnamitas junto a los restos del avión de reacción A4D, pilotado por el teniente de la Armada estadounidense Everett Alvarez, derribado en la provincia de Quang Ninh, el 5 de agosto de 1964. Foto: VNA.
Soldados vietnamitas junto a los restos del avión de reacción A4D, pilotado por el teniente de la Armada estadounidense Everett Alvarez, derribado en la provincia de Quang Ninh, el 5 de agosto de 1964. Foto: VNA.
El Presidente Ho Chi Minh visitó y conversó con soldados de la Armada (1965). Foto: VNA.
El Presidente Ho Chi Minh visitó y conversó con soldados de la Armada (1965). Foto: VNA.
Durante la guerra de resistencia contra Estados Unidos, los llamados “barcos sin número” de la Armada Popular de Vietnam transportaron decenas de miles de toneladas de armas y equipos para apoyar los frentes de combate. Foto: VNA.
Durante la guerra de resistencia contra Estados Unidos, los llamados “barcos sin número” de la Armada Popular de Vietnam transportaron decenas de miles de toneladas de armas y equipos para apoyar los frentes de combate. Foto: VNA.
La Armada de Vietnam cuenta con todos los componentes necesarios de una fuerza de combate moderna. Foto: VNA.
La Armada de Vietnam cuenta con todos los componentes necesarios de una fuerza de combate moderna. Foto: VNA.
La Armada de Vietnam cuenta con todos los componentes necesarios de una fuerza de combate moderna. Foto: VNA.
La Armada de Vietnam cuenta con todos los componentes necesarios de una fuerza de combate moderna. Foto: VNA.
Soldados patrullan y protegen las aguas marítimas alrededor de la isla Phan Vinh B, en la Zona Especial de Truong Sa. Foto: VNA.
Soldados patrullan y protegen las aguas marítimas alrededor de la isla Phan Vinh B, en la Zona Especial de Truong Sa. Foto: VNA.
El 20 de noviembre de 2025, en la Zona Especial de Phu Quoc, provincia de An Giang, el secretario general del Partido, To Lam, realizó una visita de trabajo al Mando de la 5.ª Región Naval. Foto: VNA.
El 20 de noviembre de 2025, en la Zona Especial de Phu Quoc, provincia de An Giang, el secretario general del Partido, To Lam, realizó una visita de trabajo al Mando de la 5.ª Región Naval. Foto: VNA.
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Armada Popular de Vietnam apunta con firmeza a erigirse en una fuerza regular y moderna

Los días 2 y 5 de agosto de 1964, la Armada Popular de Vietnam combatió con valentía y logró repeler buques de guerra y numerosos aviones modernos de Estados Unidos, forjando la tradición de “vencer en el primer combate” en la causa de la construcción y defensa de la Patria. Más de seis décadas después de aquella gesta, la fuerza naval del país continúa promoviendo hoy su gloriosa tradición, decidida a erigirse en una Armada “revolucionaria, regular, de élite y moderna”.

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#Armada Popular #USS Maddox #Región Naval

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