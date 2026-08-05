Diplomacia partidista consolida base política de las relaciones exteriores de Vietnam

Hanoi (VNA) - La diplomacia partidista se ha consolidado como uno de los pilares de la política exterior de Vietnam al fortalecer la confianza política con otros países y ampliar la cooperación estratégica, afirmó el viceministro de Relaciones Exteriores Nguyen Manh Cuong con motivo de la 33.ª Conferencia Diplomática.



En una entrevista concedida a la Agencia Vietnamita de Noticias (VNA), el viceministro destacó que este canal, junto con la diplomacia estatal y la diplomacia popular, integra los tres pilares de la política exterior del país y desempeña un papel clave para sentar las bases de unas relaciones estables y duraderas.



Nguyen Manh Cuong explicó que la principal misión de la diplomacia partidista consiste en orientar estratégicamente las relaciones exteriores mediante el fortalecimiento de los vínculos entre el Partido Comunista de Vietnam y las fuerzas políticas de otros países, creando las condiciones para transformar la confianza política en una cooperación concreta y a largo plazo.



Asimismo, este canal facilita el intercambio de experiencias en materia de construcción del Partido, gobernanza nacional y formación de cuadros, contribuyendo al perfeccionamiento de las políticas del Partido y al fortalecimiento de su capacidad de liderazgo.



En un contexto internacional marcado por rápidos y complejos cambios, la diplomacia partidista ha mantenido un despliegue activo y coordinado, contribuyendo de forma significativa a los resultados generales de la política exterior vietnamita. Las relaciones con los partidos de los países vecinos, los Estados socialistas y los socios tradicionales continúan fortaleciéndose, mientras que la red de contactos se ha ampliado hacia partidos gobernantes, o con participación en el gobierno y otras fuerzas políticas influyentes.



Entre los avances más relevantes, el viceministro destacó la creación del Mecanismo de Diálogo Estratégico con el Partido de Acción Popular de Singapur. Asimismo, recordó que Vietnam organizó por primera vez en Hanoi, en junio de 2026, el Diálogo de Partidos Políticos del Sudeste Asiático, una iniciativa que reafirma el papel cada vez más activo del país en los mecanismos multilaterales entre organizaciones políticas.



La agenda de cooperación también se ha ampliado hacia ámbitos de mayor impacto práctico, como la construcción organizativa, el trabajo de cuadros, la gobernanza nacional, la ciencia y la tecnología, y la transformación digital. Paralelamente, se ha fortalecido la capacidad de investigación y asesoramiento estratégico.



En este marco, el Ministerio de Relaciones Exteriores concluyó la evaluación de la implementación de la Directiva 32 y asesoró al Buró Político en la promulgación de la Conclusión 49, que establece una nueva base política para la siguiente etapa de la diplomacia partidista.



Nguyen Manh Cuong destacó igualmente la importancia de la integración de la antigua Comisión de Relaciones Exteriores del Comité Central en el Ministerio de Relaciones Exteriores. A su juicio, esta reorganización permitió unificar el asesoramiento estratégico, reforzar la coordinación entre el análisis y la ejecución de la política exterior y preservar las particularidades del canal partidista. Gracias a ello, iniciativas como el Diálogo Estratégico con el Partido de Acción Popular de Singapur y el Diálogo de Partidos Políticos del Sudeste Asiático pudieron ponerse en marcha con mayor rapidez y eficacia.



El viceministro afirmó que el principal valor de la diplomacia partidista radica en su capacidad para generar una sólida confianza política entre los partidos, lo que aporta mayor previsibilidad a las relaciones bilaterales, facilita la gestión temprana de las diferencias y crea condiciones favorables para profundizar la cooperación. Además, este canal constituye un espacio privilegiado para intercambiar experiencias sobre teoría política, formulación de políticas y gobernanza nacional.



De cara al futuro, y en aplicación de las resoluciones del XIV Congreso Nacional del Partido, la Resolución 06 y la Conclusión 49 del Buró Político, la diplomacia partidista continuará renovando sus enfoques, contenidos y métodos de trabajo.



Entre las prioridades figuran profundizar las relaciones con los partidos de los países vecinos, los Estados socialistas y los socios tradicionales; ampliar los vínculos con partidos gobernantes y partidos con participación en el gobierno; y aprovechar estas relaciones para impulsar la cooperación en ciencia y tecnología, transformación digital, transición ecológica y desarrollo de recursos humanos.



Vietnam también reforzará su protagonismo en los foros multilaterales de partidos políticos, dará continuidad al Diálogo de Partidos Políticos del Sudeste Asiático y preparará la organización de la Conferencia Internacional de Partidos Políticos de Asia (ICAPP) en 2028.



Según Nguyen Manh Cuong, el objetivo será traducir los consensos y acuerdos políticos en resultados concretos, elevar la calidad del asesoramiento estratégico, fortalecer la confianza política y lograr que la diplomacia partidista contribuya de manera más directa al desarrollo y a los intereses nacionales de Vietnam./.

VNA