Académico chino destaca modelo de “comunas y barrios socialistas” en Vietnam

Beijing (VNA) - El proyecto piloto de construcción de “comunas y barrios socialistas” en Hanoi constituye un paso importante para concretar las orientaciones de desarrollo definidas en el XIV Congreso Nacional del Partido Comunista de Vietnam (PCV) y fortalecer la capacidad de gobernanza de las administraciones de base en el contexto del modelo de gobierno local de dos niveles.



En declaraciones a la Agencia Vietnamita de Noticias (VNA), el profesor Zhu Chenming, presidente honorario del Instituto de Estudios del Sur y Sudeste de Asia, adscrito a la Academia de Ciencias Sociales de la provincia china de Yunnan, señaló que la atención y dirección personal del secretario general del PCV y presidente de Vietnam, To Lam, refleja la necesidad práctica de renovar los mecanismos de gobernanza local y, al mismo tiempo, brinda la oportunidad de extraer experiencias para una futura ampliación del modelo.

Según el académico, la iniciativa constituye, ante todo, una materialización de las grandes orientaciones trazadas en el XIV Congreso Nacional del PCV. Tras definir los objetivos y la estrategia de desarrollo, resulta necesario poner en marcha modelos concretos que permitan trasladar las políticas a la práctica y perfeccionarlas durante su implementación.



A su juicio, la propia denominación de “comunas y barrios socialistas” evidencia que el proyecto no se limita al desarrollo económico ni a la creación de zonas turísticas o centros culturales, sino que aspira a impulsar un desarrollo integral en los ámbitos económico, político, social, cultural y del bienestar de la población.



El profesor consideró además que el modelo responde a las nuevas exigencias derivadas de la implantación del sistema de gobierno local de dos niveles en Vietnam. Al desaparecer el nivel distrital como instancia intermedia de la administración, las comunas y barrios asumirán mayores responsabilidades, lo que exige fortalecer su capacidad de gestión y ejecución de políticas públicas.



En ese sentido, estimó que el proyecto piloto puede servir como un mecanismo para identificar modelos de gobernanza más eficaces en el ámbito local. Destacó que el factor humano, especialmente la preparación del personal administrativo de base, será determinante para garantizar el éxito de la iniciativa.



Asimismo, Zhu Chenming subrayó que uno de los principios esenciales del modelo consiste en situar a la población en el centro del proceso de desarrollo. En su opinión, el éxito de las “comunas y barrios socialistas” no debe medirse únicamente por el crecimiento económico o la mejora de las infraestructuras, sino también por la calidad de vida, el grado de satisfacción y el bienestar de los ciudadanos.



El experto afirmó que el objetivo final es construir comunidades donde las personas disfruten de mejores condiciones de vida, un entorno más favorable y una mayor confianza en el proceso de desarrollo, aspecto que diferencia este modelo de otros enfoques centrados exclusivamente en el crecimiento económico.



En cuanto a la implementación, recomendó abordar el proyecto como una estrategia integral que abarque los ámbitos económico, político, social, cultural, medioambiental y de gobernanza, con la participación coordinada de las autoridades centrales y locales.



También sugirió que, en una primera etapa, Vietnam priorice la mejora de las infraestructuras y del entorno urbano y rural. Basándose en la experiencia de China, explicó que la mejora de las condiciones de vida ha contribuido a reforzar la confianza de la población e impulsar posteriormente el desarrollo socioeconómico.



No obstante, advirtió que las administraciones comunales difícilmente podrán asumir por sí solas todas las exigencias de un modelo de desarrollo integral, por lo que consideró imprescindible contar con apoyo financiero, recursos materiales y mecanismos de política adecuados.



El académico propuso además ampliar los proyectos piloto a otras regiones con diferentes condiciones geográficas y socioeconómicas. Aunque consideró acertada la elección de Hanoi como punto de partida por sus ventajas institucionales y económicas, estimó que la futura expansión del modelo requerirá experiencias adaptadas a zonas montañosas, remotas o menos desarrolladas.



Zhu Chenming destacó que la reducción sostenible de la pobreza debe ocupar un lugar prioritario en la construcción de las “comunas y barrios socialistas”. Señaló que uno de los principios fundamentales del desarrollo con orientación socialista consiste en garantizar una prosperidad compartida, de modo que los beneficios del crecimiento alcancen a toda la población y nadie quede rezagado.



Con un enfoque integral que combina el fortalecimiento de la gobernanza local, el desarrollo socioeconómico, la mejora del entorno de vida, la reducción sostenible de la pobreza y una orientación centrada en las personas, el modelo de “comunas y barrios socialistas” puede convertirse en una iniciativa de gran relevancia para el desarrollo futuro de Vietnam./.

VNA