Líder parlamentario de Tailandia inicia visita oficial a Vietnam

Hanoi (VNA) - El presidente de la Asamblea Nacional y de la Cámara de Representantes de Tailandia, Sophon Zaram, llegó hoy a Hanoi para iniciar una visita oficial a Vietnam, que se prolongará del 5 al 7 de agosto.



En el Aeropuerto Internacional de Noi Bai le dieron la bienvenida a la delegación el vicepresidente de la Asamblea Nacional de Vietnam, Nguyen Doan Anh, y el subjefe permanente de su Comisión de Defensa, Seguridad y Asuntos Exteriores, Vu Hai Ha.



La visita oficial de Sophon Zaram reviste un significado especial, ya que coincide con la conmemoración del 50.º aniversario del establecimiento de las relaciones diplomáticas entre Vietnam y Tailandia (6 de agosto de 1976 - 2026).



También tiene lugar poco más de dos meses después de la visita oficial a Tailandia del secretario general del Partido Comunista de Vietnam y presidente del Estado, To Lam (27 y 28 de mayo), así como de la visita oficial a Vietnam del primer ministro tailandés, Anutin Charnvirakul (8 y 9 de junio).



La visita pone de manifiesto la importancia que Tailandia concede a sus relaciones con Vietnam y reafirma la determinación de los órganos legislativos de ambos países de seguir fortaleciendo la diplomacia parlamentaria, contribuyendo a la aplicación efectiva de los acuerdos alcanzados por los máximos dirigentes de los dos Estados y del Acuerdo de Cooperación entre la Asamblea Nacional de Vietnam y la Cámara de Representantes de Tailandia para el período 2023-2028.

El vicepresidente de la Asamblea Nacional de Vietnam, Nguyen Doan Anh, recibe al presidente de la Asamblea Nacional y de la Cámara de Representantes de Tailandia, Sophon Zaram, en el Aeropuerto Internacional de Noi Bai. (Fuente: VNA)

En declaraciones concedidas a corresponsales de la Agencia Vietnamita de Noticias (VNA) en Bangkok, el embajador de Vietnam en Tailandia, Pham Viet Hung, señaló que la visita ofrecerá una oportunidad para intensificar el intercambio de experiencias en materia legislativa, de supervisión parlamentaria y toma de decisiones sobre cuestiones de interés nacional.



También permitirá impulsar el intercambio de delegaciones a distintos niveles y reforzar la coordinación y el apoyo mutuo en foros parlamentarios regionales e internacionales, como la Asamblea Interparlamentaria de la ASEAN (AIPA) y la Unión Interparlamentaria (UIP), dijo.



El diplomático expresó su confianza en que la visita imprima un nuevo impulso a la revisión y ejecución de los acuerdos de cooperación ya suscritos, al tiempo que facilitará el intercambio de orientaciones estratégicas para ampliar la colaboración en ámbitos como la economía, el comercio, la inversión, la conectividad, la educación, la ciencia y la tecnología, la innovación, los intercambios entre pueblos y una coordinación más estrecha en los mecanismos regionales, especialmente en el marco de la ASEAN./.