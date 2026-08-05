Proyecto de ley agiliza trámites para el envío de trabajadores vietnamitas al extranjero

Hanoi (VNA) - El Ministerio del Interior de Vietnam propone modificar la Ley sobre Trabajadores Vietnamitas en el Extranjero bajo Contrato con el objetivo de simplificar los procedimientos administrativos, ampliar la descentralización y acelerar la transformación digital, como parte de los esfuerzos por mejorar el entorno empresarial y modernizar la gestión estatal en este ámbito.



Tras casi cinco años de aplicación de la Ley de 2020 sobre Trabajadores Vietnamitas en el Extranjero bajo Contrato, el país ha registrado resultados positivos en el envío de trabajadores al exterior. Sin embargo, las nuevas exigencias en materia de reforma administrativa, transformación digital y modernización de la gestión estatal han puesto de manifiesto algunas limitaciones de la normativa vigente, lo que hace necesaria su actualización.



El Ministerio del Interior propone mantener las políticas fundamentales de la ley y concentrar las modificaciones en tres prioridades: profundizar la descentralización de la gestión estatal, reducir y simplificar los procedimientos administrativos y reforzar la aplicación de tecnologías digitales. Los cambios buscan avanzar de un modelo basado en la aprobación previa hacia otro centrado en la supervisión posterior, con el fin de reducir los costos de cumplimiento para las empresas y mejorar la eficiencia de la gestión estatal.



Una de las principales propuestas consiste en reducir de 20 a 15 días hábiles el plazo para la concesión de licencias a las empresas que prestan servicios de envío de trabajadores vietnamitas al extranjero. También se prevé acortar el tiempo de tramitación de otros procedimientos relacionados con las licencias y el registro de contratos.



El proyecto plantea, además, eliminar varios requisitos administrativos. Las empresas ya no necesitarían obtener autorización previa para preparar fuentes de trabajadores destinados al empleo en el extranjero; en su lugar, podrían realizar de manera proactiva la preselección y capacitación de los candidatos, tras notificar a las autoridades locales y actualizar la información correspondiente en el sistema electrónico. Asimismo, las empresas adjudicatarias de proyectos en el extranjero y los inversores vietnamitas que envíen empleados al exterior pasarían de un mecanismo de aprobación previa a otro basado en la notificación.



El viceministro del Interior Vu Chien Thang señaló que este nuevo enfoque permitiría a las empresas seleccionar, capacitar y preparar de manera proactiva los recursos humanos necesarios para responder a las demandas de los mercados internacionales, al tiempo que facultaría a las autoridades locales para reforzar la supervisión y las inspecciones en lugar de recurrir a procedimientos de aprobación previa. La medida también contribuiría a combatir las actividades de intermediarios no autorizados que reclutan trabajadores y cobran tarifas de manera ilegal.



El proyecto propone igualmente eliminar la obligación de depósito para las empresas que envían trabajadores al extranjero con fines de formación y perfeccionamiento de sus competencias profesionales, lo que contribuiría a reducir los costos financieros y facilitar la preparación de recursos humanos altamente cualificados.



La transformación digital constituye otro de los principales ejes de las modificaciones. Numerosos documentos en papel serían sustituidos por datos electrónicos, mientras que las autoridades consultarían directamente la información sobre el registro empresarial disponible en las bases de datos nacionales, en lugar de exigir a las compañías que vuelvan a presentar esos documentos. También se eliminarían los requisitos de certificación para diversos documentos, y los procedimientos administrativos se tramitarían a través del Portal Nacional de Servicios Públicos y otras plataformas digitales interconectadas.



Según el Ministerio del Interior, las modificaciones no alterarán las políticas fundamentales que han demostrado su eficacia, sino que se centrarán en eliminar los obstáculos existentes en materia de procedimientos administrativos, descentralización y transformación digital.



De aprobarse, la ley revisada contribuirá a reducir el tiempo y los costos de cumplimiento para las empresas, facilitará el acceso de los trabajadores vietnamitas a oportunidades laborales en el extranjero y reforzará la eficiencia de la gestión estatal, en consonancia con el proceso de transformación digital y reforma administrativa del país./.

source