Vietnam y Tailandia: 50 años de asociación en constante fortalecimiento
Cinco décadas después del establecimiento oficial de relaciones diplomáticas, Vietnam y Tailandia han consolidado una cooperación cada vez más amplia y profunda. Desde la elevación de sus vínculos a una Asociación Estratégica Integral en mayo de 2025, ambos países impulsan una colaboración más eficaz en beneficio de sus pueblos y por la paz, la estabilidad y el desarrollo regional.
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