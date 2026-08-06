Vietnam y Tailandia: 50 años de asociación en constante fortalecimiento

Multimedia
Fotos Videos Infografías Mega Story Podcast
El ministro de Relaciones Exteriores de Vietnam, Nguyen Duy Trinh, y su homólogo tailandés, Bhichai Rattakul, firman el 6 de agosto de 1976 en Hanoi el comunicado conjunto sobre el establecimiento de relaciones diplomáticas entre ambos países. (Foto: VNA)
El ministro de Relaciones Exteriores de Vietnam, Nguyen Duy Trinh, y su homólogo tailandés, Bhichai Rattakul, firman el 6 de agosto de 1976 en Hanoi el comunicado conjunto sobre el establecimiento de relaciones diplomáticas entre ambos países. (Foto: VNA)
Habitantes de la provincia tailandesa de Narathiwat dan bienvenida al primer ministro Pham Van Dong durante la primera visita oficial de un alto dirigente vietnamita al país siamés, del 6 al 10 de septiembre de 1978. (Foto: VNA)
Habitantes de la provincia tailandesa de Narathiwat dan bienvenida al primer ministro Pham Van Dong durante la primera visita oficial de un alto dirigente vietnamita al país siamés, del 6 al 10 de septiembre de 1978. (Foto: VNA)
Ceremonia de bienvenida al primer ministro Pham Van Dong durante su visita oficial a Tailandia, la primera de un alto dirigente vietnamita tras el establecimiento de relaciones diplomáticas entre ambos países. (Foto: VNA)
Ceremonia de bienvenida al primer ministro Pham Van Dong durante su visita oficial a Tailandia, la primera de un alto dirigente vietnamita tras el establecimiento de relaciones diplomáticas entre ambos países. (Foto: VNA)
El primer ministro de Tailandia, Anand Panyarachun, preside la ceremonia de bienvenida al presidente del Consejo de Ministros de Vietnam, Vo Van Kiet, durante su visita oficial a Tailandia, el 28 de octubre de 1991. (Foto: VNA)
El primer ministro de Tailandia, Anand Panyarachun, preside la ceremonia de bienvenida al presidente del Consejo de Ministros de Vietnam, Vo Van Kiet, durante su visita oficial a Tailandia, el 28 de octubre de 1991. (Foto: VNA)
La princesa Maha Chakri Sirindhorn recorre las calles de Hanoi durante su visita a Vietnam en 1993. (Foto: VNA)
La princesa Maha Chakri Sirindhorn recorre las calles de Hanoi durante su visita a Vietnam en 1993. (Foto: VNA)
Los primeros ministros de Tailandia, Chuan Leekpai, y de Vietnam, Vo Van Kiet, presencian la firma del Acuerdo de Cooperación Industrial y Comercial entre los dos países, en Hanoi, en 1994. (Foto: VNA)
Los primeros ministros de Tailandia, Chuan Leekpai, y de Vietnam, Vo Van Kiet, presencian la firma del Acuerdo de Cooperación Industrial y Comercial entre los dos países, en Hanoi, en 1994. (Foto: VNA)
El secretario general del Partido Comunista de Vietnam, Nguyen Phu Trong, visita la Aldea de la Amistad Tailandia-Vietnam, en la provincia de Nakhon Phanom, y se reúne con la comunidad vietnamita durante su visita oficial a Tailandia, en junio de 2013. (Foto: VNA)
El secretario general del Partido Comunista de Vietnam, Nguyen Phu Trong, visita la Aldea de la Amistad Tailandia-Vietnam, en la provincia de Nakhon Phanom, y se reúne con la comunidad vietnamita durante su visita oficial a Tailandia, en junio de 2013. (Foto: VNA)
Artistas tailandeses interpretan la danza tradicional Norah en el programa “Fin de Semana de la Cultura Tailandesa”, organizado por el Museo de Etnología de Vietnam y la Embajada de Bangkok en Hanoi, el 28 de marzo de 2015. (Foto: VNA)
Artistas tailandeses interpretan la danza tradicional Norah en el programa “Fin de Semana de la Cultura Tailandesa”, organizado por el Museo de Etnología de Vietnam y la Embajada de Bangkok en Hanoi, el 28 de marzo de 2015. (Foto: VNA)
El primer ministro de Tailandia, Anutin Charnvirakul, y su esposa presiden la ceremonia de bienvenida al secretario general del Partido Comunista y presidente de Vietnam, To Lam, y su cónyuge, durante su visita oficial al país siamés, el 28 de mayo de 2026. (Foto: VNA)
El primer ministro de Tailandia, Anutin Charnvirakul, y su esposa presiden la ceremonia de bienvenida al secretario general del Partido Comunista y presidente de Vietnam, To Lam, y su cónyuge, durante su visita oficial al país siamés, el 28 de mayo de 2026. (Foto: VNA)
Inauguración de la Puerta de la Calle Cultural Tailandia-Vietnam, ubicada en la avenida Nittayo de la provincia siamesa de Nakhon Phanom, el 10 de octubre de 2024. (Foto: VNA)
Inauguración de la Puerta de la Calle Cultural Tailandia-Vietnam, ubicada en la avenida Nittayo de la provincia siamesa de Nakhon Phanom, el 10 de octubre de 2024. (Foto: VNA)
Lichis frescos de Vietnam se comercializan en un supermercado Gourmet de Bangkok, Tailandia. (Foto de archivo: VNA)
Lichis frescos de Vietnam se comercializan en un supermercado Gourmet de Bangkok, Tailandia. (Foto de archivo: VNA)
La Editorial de Educación de Vietnam presenta en Hanoi la obra de referencia “Tio Ho en Tailandia” dedicada a la vida y el legado del Presidente Ho Chi Minh. (Foto: VNA)
La Editorial de Educación de Vietnam presenta en Hanoi la obra de referencia “Tio Ho en Tailandia” dedicada a la vida y el legado del Presidente Ho Chi Minh. (Foto: VNA)
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Vietnam y Tailandia: 50 años de asociación en constante fortalecimiento

Cinco décadas después del establecimiento oficial de relaciones diplomáticas, Vietnam y Tailandia han consolidado una cooperación cada vez más amplia y profunda. Desde la elevación de sus vínculos a una Asociación Estratégica Integral en mayo de 2025, ambos países impulsan una colaboración más eficaz en beneficio de sus pueblos y por la paz, la estabilidad y el desarrollo regional.

Seguir VietnamPlus
#Vietnam #Tailandia #relaciones diplomáticas #Asociación Estratégica Integral #cooperación bilateral #To Lam #Anutin Charnvirakul #Nakhon Phanom #intercambio cultural #comercio bilateral Tailandia

Noticias relacionadas