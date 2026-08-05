Académico chino destaca las cuatro transformaciones estratégicas impulsadas por Vietnam

Beijing (VNA) - Las "cuatro transformaciones estratégicas" planteadas por el secretario general del Partido Comunista de Vietnam y presidente del país, To Lam, reflejan una visión de largo plazo para modernizar el modelo de desarrollo y fortalecer las bases de un crecimiento sostenible, afirmó el profesor chino Huang Rihan.



En declaraciones a la Agencia Vietnamita de Noticias (VNA), Huang, director del Instituto de Investigación de la Ruta Marítima de la Seda de la Universidad de Huaqiao, en la provincia china de Fujian, analizó las orientaciones expuestas por To Lam durante el tercer pleno del Comité Central del Partido Comunista de Vietnam del XIV mandato. A su juicio, estas transformaciones responden a la necesidad de renovar el modelo de desarrollo para mantener un elevado ritmo de crecimiento en el futuro.



El académico explicó que las cuatro transformaciones estratégicas conforman una visión integral de la modernización de la gobernanza nacional.



La primera busca fortalecer el liderazgo del Partido y elevar la calidad del funcionamiento institucional, creando una base más sólida para una administración pública eficiente y un desarrollo sostenible.



La segunda pretende reorganizar el espacio de desarrollo mediante una gestión más coordinada de la tierra, el mar y los recursos naturales, al tiempo que elimina los obstáculos institucionales que generan fragmentación y desperdicio de recursos.



La tercera plantea un nuevo modelo de crecimiento sustentado en la productividad, la ciencia, la tecnología, la innovación y el desarrollo de recursos humanos altamente calificados. En su opinión, el capital humano y la innovación constituyen los principales motores de la prosperidad nacional.



La cuarta prioriza la prevención de riesgos, promoviendo el paso de una gestión basada en la respuesta a las crisis hacia otra centrada en la detección temprana y la prevención desde el origen.



Huang Rihan destacó que tanto China como Vietnam buscan modelos de desarrollo adaptados a sus respectivas condiciones nacionales y consideró que el aprendizaje mutuo constituye uno de los activos más valiosos de la relación entre ambos Partidos y países.



En este contexto, valoró especialmente el énfasis de To Lam en traducir las conclusiones del pleno en resultados concretos. A su juicio, esta orientación demuestra una comprensión clara de los desafíos que enfrenta Vietnam y fortalece la confianza de la comunidad académica internacional en las perspectivas de desarrollo del país.



El profesor sostuvo que la primera condición para garantizar el éxito de las reformas es asegurar una implementación eficaz de las políticas. En ese sentido, señaló que la descentralización y la delegación de competencias deben ir acompañadas de una mayor autonomía en materia de recursos financieros, personal y sistemas de información.



Asimismo, valoró positivamente el planteamiento de To Lam de definir con claridad los objetivos, las tareas, las competencias, las responsabilidades y los plazos de ejecución de cada decisión, con el fin de evitar que políticas acertadas pierdan eficacia durante su aplicación.



En su opinión, la transformación también debe reflejarse en un cambio estructural del modelo económico, pasando de uno basado en la mano de obra de bajo costo a otro impulsado por la productividad, la innovación y el conocimiento. A ello debe sumarse una estrategia que vincule la atracción de inversión extranjera con la transferencia de tecnología, la formación de talento y el fortalecimiento de la cadena nacional de suministro.



Paralelamente, consideró que Vietnam debe preservar su política exterior de independencia y autodeterminación, así como mantener un entorno de paz y estabilidad que favorezca la implementación de estas transformaciones.



Finalmente, Huang Rihan afirmó que China acoge con satisfacción el desarrollo de Vietnam y expresó su confianza en que el éxito de este proceso contribuirá a la prosperidad y la estabilidad de toda la región. Añadió que la transformación del país abrirá nuevas oportunidades para ampliar la cooperación bilateral mediante un mayor intercambio de experiencias en gobernanza y una mejor articulación de las estrategias de desarrollo de ambos países./.

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