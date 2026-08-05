Turismo

Ninh Binh aspira al premio al mejor destino turístico emergente de Asia

Ninh Binh fue nominada a los World Travel Awards 2026 como Destino Turístico Emergente Líder de Asia, impulsando su proyección internacional.

El jardín de aves de Thung Nham está ubicado dentro del Área de Ecoturismo de Thung Nham, en el barrio de Nam Hoa Lu, provincia de Ninh Binh. (Foto: VNA)
El jardín de aves de Thung Nham está ubicado dentro del Área de Ecoturismo de Thung Nham, en el barrio de Nam Hoa Lu, provincia de Ninh Binh. (Foto: VNA)

Ninh Binh, Vietnam (VNA) - La provincia de Ninh Binh fue nominada al premio Destino Turístico Emergente Líder de Asia 2026 de los World Travel Awards, un reconocimiento que refuerza su proyección internacional y destaca los avances de su estrategia de desarrollo turístico sostenible.

El galardón distingue a los destinos con un elevado potencial de crecimiento, creciente atractivo para los visitantes y un firme compromiso con la sostenibilidad, la calidad de los servicios y la competitividad regional, informó el Departamento de Turismo de Ninh Binh.

En los primeros siete meses de este año, la provincia recibió cerca de 18,7 millones de visitantes, un 23,34% más que en el mismo período de 2025. Del total, más de 16,7 millones fueron turistas nacionales y más de dos millones internacionales.

Los ingresos por turismo alcanzaron unos 736,76 millones de dólares, un incremento interanual del 21,8%, lo que refleja la recuperación y el crecimiento sostenido de la industria turística local.

Ninh Binh dispone de una variada oferta que combina patrimonio cultural, natural, histórico y espiritual, junto con aldeas de oficios tradicionales y modalidades de turismo ecológico, costero y rural, factores que le permiten desarrollar productos diferenciados para los mercados nacional e internacional.

La provincia también impulsa diversas estrategias para consolidar el turismo como un sector económico estratégico, entre ellas una resolución del Comité partidista provincial orientada al desarrollo del turismo y las industrias culturales hasta 2030, con visión hacia 2045.

En este marco, las autoridades buscan potenciar el desarrollo turístico sobre la base de su excepcional patrimonio cultural y convertir las industrias culturales y del turismo en uno de los principales motores de la economía local.

En los últimos años, Ninh Binh ha recibido un amplio reconocimiento por parte de organizaciones internacionales, revistas especializadas y plataformas de viajes, que la han situado entre los destinos más atractivos del mundo.

Según las autoridades locales, la nominación a los World Travel Awards contribuirá a reforzar la imagen internacional de la provincia, promover su patrimonio, su cultura y su población, atraer a más visitantes e inversores estratégicos e impulsar un modelo de turismo verde, sostenible y de alta calidad.

Asimismo, este reconocimiento reafirma la creciente competitividad y prestigio de Ninh Binh en el panorama turístico de Asia y del mundo./.

VNA
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