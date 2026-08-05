Ninh Binh aspira al premio al mejor destino turístico emergente de Asia

Ninh Binh, Vietnam (VNA) - La provincia de Ninh Binh fue nominada al premio Destino Turístico Emergente Líder de Asia 2026 de los World Travel Awards, un reconocimiento que refuerza su proyección internacional y destaca los avances de su estrategia de desarrollo turístico sostenible.



El galardón distingue a los destinos con un elevado potencial de crecimiento, creciente atractivo para los visitantes y un firme compromiso con la sostenibilidad, la calidad de los servicios y la competitividad regional, informó el Departamento de Turismo de Ninh Binh.



En los primeros siete meses de este año, la provincia recibió cerca de 18,7 millones de visitantes, un 23,34% más que en el mismo período de 2025. Del total, más de 16,7 millones fueron turistas nacionales y más de dos millones internacionales.



Los ingresos por turismo alcanzaron unos 736,76 millones de dólares, un incremento interanual del 21,8%, lo que refleja la recuperación y el crecimiento sostenido de la industria turística local.



Ninh Binh dispone de una variada oferta que combina patrimonio cultural, natural, histórico y espiritual, junto con aldeas de oficios tradicionales y modalidades de turismo ecológico, costero y rural, factores que le permiten desarrollar productos diferenciados para los mercados nacional e internacional.



La provincia también impulsa diversas estrategias para consolidar el turismo como un sector económico estratégico, entre ellas una resolución del Comité partidista provincial orientada al desarrollo del turismo y las industrias culturales hasta 2030, con visión hacia 2045.



En este marco, las autoridades buscan potenciar el desarrollo turístico sobre la base de su excepcional patrimonio cultural y convertir las industrias culturales y del turismo en uno de los principales motores de la economía local.



En los últimos años, Ninh Binh ha recibido un amplio reconocimiento por parte de organizaciones internacionales, revistas especializadas y plataformas de viajes, que la han situado entre los destinos más atractivos del mundo.



Según las autoridades locales, la nominación a los World Travel Awards contribuirá a reforzar la imagen internacional de la provincia, promover su patrimonio, su cultura y su población, atraer a más visitantes e inversores estratégicos e impulsar un modelo de turismo verde, sostenible y de alta calidad.



Asimismo, este reconocimiento reafirma la creciente competitividad y prestigio de Ninh Binh en el panorama turístico de Asia y del mundo./.

VNA