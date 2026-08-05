Ciudad Ho Chi Minh impulsa integración de ecosistemas para aumentar el valor del turismo

Ciudad Ho Chi Minh (VNA) - En el contexto de la ampliación de su espacio de desarrollo, Ciudad Ho Chi Minh aspira a convertirse en uno de los principales centros de turismo, comercio y servicios del Sudeste Asiático, impulsando su crecimiento mediante la integración de ecosistemas y la transformación digital.



Según la plataforma de viajes digitales Agoda, Ciudad Ho Chi Minh se mantiene entre los tres destinos más buscados de Vietnam, gracias a su reconocida oferta gastronómica, comercial y de ocio, su vibrante vida nocturna y la armoniosa convivencia entre su legado histórico y el dinamismo de una metrópoli moderna.



Para lograr su objetivo de convertirse en un destino atractivo y un centro líder de turismo, comercio y servicios en el Sudeste Asiático, la ciudad está trabajando con la comunidad empresarial para crear un ecosistema interconectado que sirva de motor para la expansión del espacio de desarrollo en la nueva fase.



El vicepresidente del Comité Popular de Ciudad Ho Chi Minh, Nguyen Cong Vinh, señaló que el crecimiento en esta nueva etapa debe sustentarse en la conexión entre empresas, sectores económicos y administraciones locales.



En este sentido, la ciudad promueve la creación de alianzas estratégicas para desarrollar productos turísticos que integren transporte aéreo, comercio, compras, turismo MICE, ocio, recreación y experiencias culturales, con el objetivo de incrementar el valor añadido del sector, prolongar la estancia de los visitantes y elevar su gasto medio.



Representantes de grandes corporaciones como Saigontourist Group y Becamex Group consideran que la cooperación entre las principales empresas permitirá crear un ecosistema turístico inteligente, acelerar la transformación digital, optimizar la gestión de los destinos y reforzar la competitividad del turismo tanto de Ciudad Ho Chi Minh como de Vietnam.



El sector turístico de la ciudad está dejando atrás un modelo de desarrollo basado en actividades aisladas para avanzar hacia un ecosistema integral, sustentado en la transformación digital y la transición ecológica. Entre los segmentos prioritarios para los próximos años figuran el turismo internacional, el turismo MICE, la economía nocturna y las compras.



Cada vez más empresas participan en la ampliación de la cadena de valor de los servicios turísticos.



El director general del grupo interpacífico IPPG, Le Hong Thuy, dijo que la empresa aprovechará su red de 138 marcas internacionales para promocionar la imagen de Ciudad Ho Chi Minh y Vietnam, incorporando a los programas de cooperación su ecosistema de comercio minorista, tiendas libres de impuestos, gastronomía y servicios aeroportuarios.



Vietnam Airlines y Saigontourist Group firmaron un acuerdo de cooperación para el período 2026-2030 con el fin de desarrollar un ecosistema integrado entre la aviación y el turismo, ampliar mercados y diseñar paquetes que combinen transporte aéreo y servicios turísticos.



De acuerdo con el Departamento de Turismo de Ciudad Ho Chi Minh, en los próximos años se reforzará la vinculación del turismo con los sectores del comercio, la cultura y el transporte.



Se pondrán en marcha campañas de estímulo al consumo durante la temporada de compras de fin de año, se organizarán festivales y eventos de gran escala, se modernizarán las infraestructuras turísticas y se ampliará la conectividad aérea internacional para fortalecer la competitividad y generar un mayor valor añadido para la industria turística./.

VNA