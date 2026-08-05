Inicia UE consulta sobre productos siderúrgicos con posibles efectos para Vietnam

Brúselas (VNA) - La Comisión Europea puso en marcha una primera consulta pública para revisar el alcance de la definición de los productos incluidos en el nuevo reglamento del acero de la Unión Europea (Reglamento de Ejecución 2026/1457), el cual establece un marco de protección comercial más estricto y podría afectar directamente a las exportaciones siderúrgicas de Vietnam hacia ese mercado.



Según la corresponsalía de la Agencia Vietnamita de Noticias (VNA) en Europa, la nueva regulación reduce el contingente anual de importaciones exentas de aranceles a 18,3 millones de toneladas, casi un 47% menos que en 2024, y duplica hasta la mitad el arancel aplicable a las importaciones que excedan dicho cupo. Asimismo, amplía el ámbito de aplicación de 28 a 30 categorías de productos.



La normativa incorpora además el requisito de trazabilidad denominado “melt and pour” (fundir y verter), que obliga a identificar el país donde el acero fue fundido y colado originalmente, y no únicamente el lugar donde se realizó el procesamiento final.



La consulta, abierta hasta el 30 de septiembre de 2026, se centra en la posible incorporación de cuatro nuevos grupos de productos: tubos, cañerías y perfiles huecos de fundición; alambres de acero sin alear y de otros aceros aleados; alambres de acero inoxidable, y barras forjadas de acero sin alear y de otros aceros aleados. Los resultados de la evaluación deberán publicarse, a más tardar, el 31 de diciembre de 2026.



De acuerdo con la Oficina Comercial de Vietnam en Bélgica y ante la UE, el reglamento del acero 2026 plantea dos desafíos estrechamente relacionados para Vietnam.



El primero está vinculado al mercado. Durante los cinco primeros meses de 2026, las exportaciones vietnamitas de acero hacia la UE disminuyeron un 18,3% en volumen y un 23,3% en valor respecto al mismo período de 2025, una tendencia atribuida principalmente a la débil demanda en Europa y al endurecimiento de las medidas de defensa comercial, incluso antes de la entrada en vigor de la nueva normativa.



El segundo desafío, de carácter más estructural, deriva del criterio “melt and pour”. Vietnam figura entre los países más expuestos a este requisito debido a su limitada capacidad de producción de acero bruto. Las empresas que importan palanquillas o acero laminado en caliente, principalmente de otros países asiáticos, para procesarlos y exportarlos posteriormente a la UE verán sus productos computados dentro del contingente correspondiente al país de origen del acero bruto y no al de Vietnam. En consecuencia, parte del acero elaborado en Vietnam podría no beneficiarse del cupo asignado al país.



No obstante, la Asociación del Acero de Vietnam (VSA) prevé que la producción nacional de acero bruto alcance los 27 millones de toneladas en 2026, un 10% más que el año anterior, mientras que la producción de acero terminado se situaría en torno a los 33 millones de toneladas y las exportaciones alcanzarían aproximadamente seis millones de toneladas. La expansión de la capacidad de producción de acero bruto permitiría a Vietnam cumplir gradualmente con el requisito de “melt and pour” a largo plazo.



El jefe de la Oficina Comercial de Vietnam en Bélgica, Tran Ngoc Quan, recomendó a las empresas exportadoras seguir de cerca el desarrollo de esta consulta, especialmente en las categorías de alambre de acero inoxidable y tubos de acero, cuya posible inclusión en el reglamento podría afectar directamente a algunos fabricantes vietnamitas.



Asimismo, recordó la experiencia positiva de la cooperación entre Vietnam, la industria europea del cuero y otros socios, que permitió excluir el cuero y sus derivados del Reglamento de la UE sobre productos libres de deforestación (EUDR).



En ese sentido, instó a las empresas siderúrgicas vietnamitas y sus asociaciones sectoriales a intensificar el diálogo con importadores y organizaciones europeas para presentar observaciones acordes con la realidad productiva y comercial de Vietnam, con el objetivo de lograr, al menos, un período transitorio que facilite la adaptación a las nuevas exigencias./.

VNA