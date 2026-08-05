Vietnam refuerza seguridad del visado electrónico para impulsar turismo internacional

Hanoi (VNA) - Vietnam acelera la expansión del visado electrónico (e-visa) mientras refuerza las medidas para combatir los fraudes en línea y garantizar un acceso más seguro y ágil a los turistas internacionales.



El Gobierno concede actualmente visados electrónicos a ciudadanos de todos los países y territorios, con el objetivo de simplificar los trámites de entrada y fortalecer la transformación digital de los servicios migratorios.



Uno de los usuarios del sistema es Tang Zhen Zhong, un turista chino que eligió la e-visa para viajar a Vietnam. Antes de su viaje, explicó que una de sus principales preocupaciones fue identificar el portal oficial para realizar correctamente el trámite.



Durante las pasadas fiestas navideñas tardó cerca de dos horas en completar los procedimientos de entrada en el aeropuerto internacional de Tan Son Nhat. Aunque la espera fue prolongada, aseguró que no encontró dificultades, ya que toda la documentación había sido preparada previamente.



Según Pham Dang Khoa, jefe del Departamento de Inmigración, todo el proceso -desde la presentación de la solicitud y el pago de la tasa hasta la emisión del visado- se realiza íntegramente por vía electrónica. Además, los titulares de una e-visa pueden entrar y salir del país a través de 83 pasos fronterizos internacionales.



La facilidad del sistema ha impulsado un crecimiento sostenido de usuarios. En 2025, Vietnam emitió más de cuatro millones de visados electrónicos, un 30% más que el año anterior. Solo en el primer semestre de 2026 se aprobaron cerca de 2,5 millones de e-visas, casi un 30% más que en el mismo período de 2025.



La flexibilización de la política de visados también ha contribuido al crecimiento del turismo internacional. En 2025, Vietnam recibió más de 22,8 millones de visitantes extranjeros, la cifra más alta de su historia. Sin embargo, el aumento de las solicitudes en línea también ha favorecido la proliferación de sitios web fraudulentos que buscan estafar a los usuarios y obtener sus datos personales.



Por ello, las autoridades recomiendan realizar todos los trámites exclusivamente a través de los portales oficiales del Gobierno vietnamita.



Una simple búsqueda de "Vietnam e-visa" ofrece numerosos sitios web y perfiles en redes sociales que prometen "visados exprés", "emisión en el mismo día" o "aprobación garantizada".



Turistas extranjeros visitan la calle del libro de Ciudad Ho Chi Minh. (Foto: VNA)



El Departamento de Inmigración informó que incluso antes de la puesta en funcionamiento del sistema oficial de visados electrónicos en los dominios evisa.gov.vn y thithucdientu.gov.vn, ya había detectado múltiples páginas falsas posicionadas entre los primeros resultados de los motores de búsqueda.



Según Nguyen Tien Nam, oficial del Departamento de Ciberseguridad y Prevención de Delitos de Alta Tecnología, los delincuentes crean portales casi idénticos a los oficiales mediante dominios similares y campañas publicitarias para atraer a las víctimas.



De acuerdo con el Ministerio de Seguridad Pública, las pérdidas ocasionadas por fraudes en línea en Vietnam alcanzaron unos 305 millones de dólares en 2025. Entre las modalidades más frecuentes figura la suplantación de páginas web y cuentas en redes sociales relacionadas con trámites administrativos.



Los especialistas advierten además que el uso de la inteligencia artificial está haciendo cada vez más sofisticados estos sitios fraudulentos, dificultando su identificación.



Ante esta situación, las autoridades intensifican la detección y el bloqueo de páginas y enlaces falsificados, al tiempo que desarrollan campañas de sensibilización dirigidas tanto a ciudadanos vietnamitas como a visitantes extranjeros. Asimismo, recomiendan utilizar únicamente portales oficiales con el dominio ".gov.vn" y extremar las precauciones antes de proporcionar datos personales o realizar pagos en línea.



Paralelamente, el Departamento de Inmigración acelera su proceso de transformación digital mediante proyectos como la recopilación anticipada de información de pasajeros y la incorporación de datos biométricos, medidas destinadas a reducir los tiempos de tramitación y mejorar la eficiencia de la gestión migratoria.



Frente a un fenómeno delictivo de carácter cada vez más transnacional, Vietnam también impulsa la cooperación internacional en el marco de la Convención de Hanoi sobre la lucha contra el ciberdelito. En los últimos años, las fuerzas de seguridad han colaborado con Camboya, China y otros socios internacionales para desmantelar numerosas redes de estafa transfronterizas, detener a cientos de sospechosos y desarticular organizaciones dedicadas al fraude laboral y a falsas inversiones en línea.



Las autoridades consideran que, junto con el desarrollo de nuevas soluciones tecnológicas y el fortalecimiento de la cooperación internacional, la concienciación de los usuarios sigue siendo una de las herramientas más eficaces para hacer frente a la creciente sofisticación de los fraudes digitales./.