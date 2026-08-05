Grupo de Banco Mundial destaca avance de Vietnam en inteligencia artificial

Hanoi (VNA) - En medio de la ola de la inteligencia artificial (IA), Vietnam no se limita a observar desde la barrera sino que desempeña una serie de roles importantes, según evaluó el Grupo del Banco Mundial.



En su “Informe sobre el desarrollo mundial 2026: La promesa de la inteligencia artificial” publicado la vispera, la entidad destacó a Vietnam como una de las pocas economías fuera de la Unión Europea (UE) que emitió temprano en 2025 un marco jurídico integral para la IA.



Vietnam está aplicando un modelo de estratificación de riesgo similar al de la UE, imponiendo obligaciones variables en función de si un sistema de IA presenta un riesgo "inaceptable", "alto" o "bajo", comunicó. Esta medida se considera una estrategia para gestionar los sistemas de IA de manera segura y transparente, destacó.



Además, los datos del informe indican que el país indochino es un eslabón clave en la cadena de suministro tecnológica mundial.



Vietnam se sitúa entre las cinco principales naciones en desarrollo que exportan productos utilizados para construir sistemas de IA (junto con China, México, Malasia y Tailandia).



Estos países se han beneficiado de flujos de inversión crecientes en los sectores de semiconductores, componentes electrónicos y equipos para centros de datos, de acuerdo con el Grupo del Banco Mundial.



Sin embargo, el informe también lanza una advertencia importante, basándose en un ejemplo real de Vietnam que la IA no puede ser simplemente una "importación".



Un modelo de inteligencia artificial desarrollado por la Universidad de Oxford para clasificar a pacientes sospechosos de la pandemia de COVID-19 —que tuvo un excelente desempeño en Reino Unido— experimentó una caída significativa en su rendimiento al ser probado en hospitales vietnamitas.



La razón radica en las diferencias en las características demográficas y epidemiológicas entre ambas poblaciones. Esto subraya la necesidad de que Vietnam invierta en datos locales y refuerce sus capacidades para ajustar los sistemas de IA al contexto nacional, garantizando así que la tecnología sirva eficazmente a las personas.



En cuanto al mercado laboral, el documento señala que, a medida que las naciones millonarias les preocupa que la IA desplace empleos, este riesgo es menor en Vietnam, debido a la gran proporción de la fuerza laboral dedicada a la agricultura y a la producción manual.



En la industria de textiles y confección, a pesar de que las tecnologías automatizadas de corte y costura existen desde hace décadas, Vietnam rara vez las utiliza, ya que los costos de la mano de obra local siguen siendo más competitivos que el costo de invertir en inteligencia artificial y robótica.



Esta es una respuesta económica racional, pero también sirve como recordatorio de la necesidad de capacitar a la fuerza laboral para que no se quede atrás a medida que la tecnología se vuelve cada vez más asequible.



La IA ofrece a Vietnam la oportunidad de acelerar su desarrollo y consolidar su posición en el mapa tecnológico mundial. Gracias a medidas políticas proactivas, el país avanza en la dirección correcta.



Sin embargo, para estar dispuesto a recibir y personalizar la IA con vistas a servir a las personas, Gaurav Nayyar, director del Informe sobre el Desarrollo Mundial 2026, dijo que Vietnam, en particular, y los países en desarrollo, en general, deben centrarse en construir las bases ahora mismo, incluidas la infraestructura energética, la conectividad, las habilidades y las instituciones./.

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