Jóvenes vietnamitas participan en Campamento Científico de Asia 2026

Hong Kong, China (VNA) - Diez destacados estudiantes vietnamitas participan en el Campamento Científico de Asia 2026 (ASC 2026), una plataforma que reúne a jóvenes talentos y científicos de prestigio internacional para fomentar la investigación, la innovación y la cooperación científica en la región.



La delegación representa a las principales universidades y escuelas preuniversitarias para alumnos talentosos de Vietnam y, a través de un amplio programa de conferencias e intercambios académicos, fortalece sus conocimientos y amplía sus oportunidades de integración en la comunidad científica internacional.



ASC 2026 congrega a más de 300 estudiantes sobresalientes de 28 países y territorios, junto con reconocidos científicos, entre ellos varios galardonados con los premios Nobel, Fields y Turing.



Durante la jornada del 4 de agosto, los expertos presentaron sus investigaciones distinguidas con esos galardones, compartieron los proyectos que desarrollan actualmente y analizaron las perspectivas futuras de sus respectivas áreas de especialización. Al término de cada sesión, los estudiantes tuvieron la oportunidad de intercambiar ideas y formular preguntas directamente a los científicos.



Nguyen Luong Bang, estudiante del Canning College de Australia, destacó que el campamento le ha brindado una experiencia enriquecedora tanto en el plano académico como cultural. Aunque reconoció que algunas conferencias abordaban contenidos muy avanzados para su nivel, afirmó que ello reforzó su interés por profundizar en el estudio de la ciencia y valoró especialmente la oportunidad de dialogar con investigadores de prestigio internacional.



Por su parte, Tran Anh Kiet, estudiante de la Escuela Preuniversitaria para Talentos Le Quy Don, de la provincia de Gia Lai, señaló que la conferencia sobre pensamiento interdisciplinario le permitió comprender la estrecha relación entre distintas ramas del conocimiento y la importancia de integrar disciplinas e industrias para impulsar la innovación.



Nguyen Thanh Thuy, estudiante de la Escuela Preuniversitaria para Talentos de la Universidad Nacional de Ciudad Ho Chi Minh, consideró que las actividades celebradas en la Universidad de Hong Kong (HKU) y el contacto con destacados investigadores constituyen una valiosa preparación para su futura formación universitaria. A su regreso a Vietnam, prevé compartir esta experiencia con otros estudiantes y animarlos a participar en foros científicos internacionales.



El Campamento Científico de Asia 2026 se celebra del 2 al 8 de agosto bajo la organización de la Universidad de Hong Kong. Para Vietnam, esta iniciativa ha trascendido el carácter de un intercambio académico y, durante casi dos décadas, se ha consolidado como una plataforma para la formación y proyección internacional de jóvenes talentos científicos.



Nguyen Anh Ky, del Instituto de Física de la Academia de Ciencia y Tecnología de Vietnam, quien introdujo el programa ASC en el país, señaló que la iniciativa goza de un amplio reconocimiento entre la comunidad científica y educativa vietnamita desde 2009. Cada año, el número de solicitudes supera ampliamente las plazas disponibles, reflejo del creciente interés de los jóvenes por la investigación científica.



La participación ininterrumpida de Vietnam en el ASC desde 2009 ha contribuido a fortalecer la presencia del país en el panorama científico juvenil de Asia y alimenta la aspiración de que, en el futuro, Vietnam pueda convertirse en sede de este prestigioso campamento científico./.

VNA