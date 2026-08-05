Sitio patrimonial de Yen Tu amplía su oferta turística para la temporada de otoño

Quang Ninh, Vietnam (VNA) - El complejo patrimonial de Yen Tu acogerá entre agosto y diciembre la segunda edición del programa "Yen Tu - Otoño de Meditación", una iniciativa que combinará actividades culturales, espirituales, deportivas y turísticas para promover el valor del Patrimonio Cultural Mundial y atraer visitantes durante la temporada otoñal.



Tras el éxito de su primera edición en 2025, el programa regresa con el objetivo de consolidarse como una de las principales marcas culturales y turísticas de Quang Ninh. Las actividades se desarrollarán en el Complejo Histórico y Paisajístico de Yen Tu y en otros enclaves patrimoniales y destinos turísticos de la zona.



La programación comenzará en agosto con un espectáculo artístico dedicado a la promoción del patrimonio y continuará con el concurso "El mejor embajador del Patrimonio Mundial de Yen Tu", una exposición de obras inspiradas en este enclave, la carrera Yen Tu Ultra Trail 2026, prevista del 21 al 23 de agosto, la Semana de Vu Lan, del 21 al 27 del mismo mes, las celebraciones del Festival del Medio Otoño y el Festival de Otoño de Yen Tu, además de una serie de actividades relacionadas con la tradición zen Truc Lam, que se prolongarán hasta octubre.

La carrera Yen Tu Ultra Trail 2026 y el Yen Tu Heritage Marathon 2026 contribuirán a reforzar el atractivo del programa "Yen Tu - Otoño de Meditación". (Foto: Portal Electrónico de la provincia de Quang Ninh)





En los últimos meses del año, el calendario incluirá el torneo de ajedrez chino "Rey del Ajedrez de Yen Tu", el Yen Tu Heritage Marathon 2026, programado para los días 28 y 29 de noviembre, así como diversas ceremonias culturales y espirituales, entre ellas el Festival del Buda de la Medicina y los actos conmemorativos dedicados al rey-monje Tran Nhan Tong.



Además de los eventos principales, los visitantes podrán disfrutar de una variada oferta de experiencias, como sesiones de meditación, yoga y técnicas de respiración, recorridos temáticos por el patrimonio, el espectáculo artístico "Dieu am Yen Tu", paseos a caballo, tiro con arco, actividades con trajes tradicionales vietnamitas, juegos populares y el "Village Night Show" en la aldea Nuong.



La programación se completará con un mercado tradicional, espacios dedicados a la gastronomía vegetariana y una muestra de productos OCOP (Cada Comuna, Un Producto), artesanías y especialidades locales.



Con esta iniciativa, las autoridades de Quang Ninh buscan preservar y difundir el valor universal excepcional del Patrimonio Cultural Mundial de Yen Tu, al tiempo que diversifican la oferta turística mediante la integración del turismo cultural, espiritual, deportivo, ecológico y comunitario, con el propósito de consolidar este destino como un atractivo durante todo el año./.