Ciudad Ho Chi Minh apuesta por un sistema sanitario multipolar

Ciudad Ho Chi Minh (VNA) - Ciudad Ho Chi Minh desarrollará un sistema sanitario multipolar para descentralizar la atención médica, fortalecer la capacidad asistencial en distintas zonas de la urbe y reducir la sobrecarga de los hospitales del centro, mediante una red integrada de servicios de salud.



El modelo busca distribuir la capacidad profesional entre varios polos médicos conectados entre sí, en lugar de concentrarla en un único núcleo, con el objetivo de acercar la atención especializada a la población y responder al crecimiento urbano de la mayor ciudad de Vietnam.



Reestructuración del espacio sanitario



Durante décadas, el desarrollo del sistema de salud de Ciudad Ho Chi Minh se concentró principalmente en la zona central, donde se ubican los principales hospitales, centros especializados e instituciones médicas de referencia a nivel nacional.



Sin embargo, la expansión del espacio urbano tras las fusiones administrativas convirtió la distancia geográfica en un obstáculo para el acceso a los servicios sanitarios. La concentración de recursos en el centro también incrementó la congestión del tráfico, los costos sociales y la presión sobre los hospitales.



Ante esta situación, la ciudad optó por una estrategia de desarrollo basada en un sistema sanitario multipolar, que prioriza una distribución más eficiente de las capacidades asistenciales.



El director del Departamento de Salud de Ciudad Ho Chi Minh, Tang Chi Thuong, explicó que cada polo de desarrollo deberá contar con la capacidad suficiente para atender las necesidades esenciales de la población de su área.



Asimismo, señaló que todos los polos deberán disponer de especialidades básicas como urgencias, cuidados intensivos, medicina interna, cirugía, ortopedia, obstetricia, pediatría, anestesiología, diagnóstico por imagen y análisis de laboratorio.



Cada polo, añadió, no será simplemente un gran hospital ubicado en una nueva zona, sino un ecosistema sanitario integrado que abarcará desde la atención primaria hasta hospitales regionales y especializados, servicios de emergencia prehospitalaria e infraestructura digital.



En este modelo, el sistema sanitario funcionará como una red unificada. Los hospitales centrales mantendrán su papel de referencia, mientras que los centros regionales actuarán como enlaces para ofrecer servicios de alta calidad a la población de cada área.



La conectividad digital será uno de los pilares del sistema. Los registros electrónicos de salud, las historias clínicas digitales, los sistemas de coordinación asistencial, las consultas a distancia y las bases de datos compartidas permitirán el intercambio ágil de información entre los distintos centros sanitarios.



Acercar la atención especializada a la población



Tang Chi Thuong destacó que el nuevo modelo supone un cambio de enfoque. Mientras que tradicionalmente los pacientes debían desplazarse para acceder a especialistas, el sistema multipolar busca llevar la capacidad médica a los lugares donde viven las personas.



En este sentido, afirmó que la calidad de un sistema sanitario ya no debe medirse por el número de grandes hospitales ubicados en el centro de la metrópolis, sino por la capacidad de ofrecer servicios especializados de alta calidad a una distancia razonable para toda la población.



De acuerdo con el plan, Ciudad Ho Chi Minh desarrollará seis polos médicos especializados, entre ellos el polo sanitario central, integrado por la actual red hospitalaria del centro de la ciudad, y otro ubicado en la zona sureste, correspondiente al territorio de la antigua provincia de Ba Ria-Vung Tau.



Como parte de esta estrategia, la ciudad impulsa hospitales de enlace, como el Hospital General Regional de Thu Duc y el Hospital General de Binh Duong, cuya capacidad se fortalecerá progresivamente para convertirse en centros de referencia regionales, facilitando el acceso de la población a servicios de alta calidad y reduciendo las derivaciones innecesarias.



Según Tang Chi Thuong, la estrategia multipolar no pretende trasladar a los pacientes hacia los hospitales, sino acercar la capacidad asistencial a la población. A su juicio, este modelo no solo permitirá afrontar desafíos como la saturación hospitalaria, las dificultades de acceso y la distribución de recursos, sino que también dotará al sistema sanitario de una estructura más flexible para adaptarse al desarrollo urbano de Ciudad Ho Chi Minh en los próximos años./.