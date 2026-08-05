Vietnam en tren: Un viaje por grandes patrimonios

CUANDO HABLA SOBRE VIETNAM –Hay formas de viajar que permiten conocer un destino, y otras que consiguen que uno lo sienta de verdad. En una época en la que cada vez más viajeros buscan experiencias auténticas y menos apresuradas, viajar en tren vuelve a convertirse en la mejor manera de descubrir un país desde dentro: observando sus paisajes, compartiendo momentos con la gente local y dejándose sorprender por aquello que sucede entre un destino y otro.

Con esta filosofía nace "El circuito de Patrimonios de Vietnam en Tren", el nuevo circuito de VIETNAM VIAJES, especialmente diseñado para viajeros de habla hispana y portuguesa que desean conocer Vietnam de una forma diferente: más pausada, más cercana y mucho más auténtica.

En lugar de enlazar ciudades mediante vuelos internos, el itinerario propone recorrer el país utilizando algunas de las rutas ferroviarias más emblemáticas de Vietnam. Cada trayecto se convierte en parte de la experiencia, ofreciendo una ventana privilegiada a la vida cotidiana, los paisajes cambiantes y la extraordinaria diversidad cultural del país.

La aventura comienza en Hanoi, la capital de Vietnam, una ciudad donde más de mil años de historia conviven con la energía del Vietnam contemporáneo. Sus templos, calles llenas de vida, cafés tradicionales y lagos invitan a descubrir la esencia de una capital que nunca deja de sorprender.

Desde allí, el viaje continúa hacia Hoa Lu, antigua capital del reino vietnamita, antes de navegar entre los impresionantes paisajes de Tam Coc, un rincón donde montañas de piedra caliza, arrozales y cuevas naturales crean un escenario conocido como la "Bahía de Ha Long terrestre".

Uno de los momentos más esperados llega con el crucero de dos días y una noche por la espectacular Bahía de Ha Long, Patrimonio Natural de la Humanidad por la UNESCO. Navegar entre miles de islotes de roca caliza, contemplar el amanecer sobre el mar, explorar cuevas escondidas o degustar la gastronomía local son experiencias que convierten este lugar en uno de los grandes iconos del sudeste asiático.

La siguiente etapa cambia completamente de ritmo. Un tren nocturno, con cómodas cabinas climatizadas, lleva a los viajeros hasta Dong Hoi, puerta de entrada al Parque Nacional Phong Nha–Ke Bang. Allí te esperan algunas de las cuevas más impresionantes de Asia, como las cuevas de Phong Nha y Paraíso, además del entorno natural del arroyo de Nuoc Mooc, donde ríos de aguas cristalinas y bosques tropicales conservan intacta la belleza del Vietnam más salvaje.

El recorrido continúa hacia Hue, la antigua capital Imperial, donde los palacios, tumbas Reales y la emblemática pagoda Thien Mu, a orillas del río Perfume, permiten descubrir el legado histórico y artístico de la última dinastía vietnamita.

Pero si hay un trayecto ferroviario capaz de enamorar a cualquier viajero, ese es el que une Hue con Da Nang atravesando el legendario Paso de Hai Van. Considerado por numerosos especialistas y medios internacionales como uno de los recorridos ferroviarios costeros más bellos del mundo, este viaje regala panorámicas inolvidables del mar, las montañas y la tranquila vida de los pequeños pueblos pesqueros del centro de Vietnam. Es uno de esos momentos en los que el propio camino se convierte en el principal destino.

La última parada es Hoi An, una de las ciudades más encantadoras de Asia y Patrimonio Cultural de la Humanidad. Sus calles iluminadas por faroles de colores, las fachadas amarillas, los pequeños cafés y el ambiente relajado hacen que despedirse de Vietnam resulte especialmente difícil. Es el lugar perfecto para cerrar un viaje que deja recuerdos imborrables.

Viajar despacio para descubrir un país de forma verdadera

Para VIETNAM VIAJES, este recorrido refleja la filosofía del slow travel, una forma de viajar que invita a disfrutar del camino sin prisas.

Al combinar trenes, cruceros y experiencias en plena naturaleza, los viajeros tienen la oportunidad de observar la vida cotidiana, conversar con la población local y comprender mejor la riqueza cultural que distingue a cada región de Vietnam.

Más allá de reducir los desplazamientos en avión, el tren ofrece algo que ningún otro medio de transporte puede igualar: la posibilidad de contemplar cómo el paisaje cambia lentamente, de dejarse sorprender por escenas espontáneas y de conectar con el país de una forma mucho más humana y auténtica.

VIETNAM VIAJES: Especialistas en crear experiencias para viajeros hispanohablantes

Con sede principal en Vietnam, VIETNAM VIAJES está especializada en la organización de viajes para viajeros de habla hispana y portuguesa. Además de recorrer Vietnam, la empresa diseña itinerarios que combinan otros destinos asiáticos como Tailandia, Camboya, China, Indonesia, Singapur, Japón y Corea del Sur, etc.

Detrás de este proyecto se encuentra Sra. Nguyen Thi Minh Phuong, conocida entre sus clientes internacionales con el nombre querida Sara. Gracias a su formación en Cuba y a su amplia experiencia en el turismo internacional, lidera un equipo multicultural que trabaja íntegramente en español y portugués, ofreciendo un servicio cercano, profesional y adaptado a las expectativas del viajero latinoamericano y español.

Además de sus circuitos en grupos reducidos, VIETNAM VIAJES desarrolla programas completamente personalizados para quienes buscan experiencias únicas, ya sean viajes culturales, escapadas de naturaleza, vacaciones de lujo o itinerarios diseñados a medida.

En un momento en el que viajar significa cada vez más vivir experiencias que coleccionar lugares, "El circuito Patrimonios de Vietnam en Tren" propone descubrir el país desde otra perspectiva: con más tiempo, con mayor cercanía y dejando que cada paisaje, cada encuentro y cada trayecto formen parte del viaje.

Porque, al final, hay trenes que no solo te llevan a un nuevo destino. También te acercan al verdadero corazón de Vietnam.

Para más información sobre este circuito Patrimonios de Vietnam en Tren, por favor, consulta en este enlace: https://vietnamviajes.com/viajes-a-vietnam/viaje-patrimonial-de-vietnam-en-tren-11-dias-10-noches

Para los que desean saber mas de la agencia de VIETNAM VIAJES, aquí puede consultar:

VIETNAM VIAJES CO.,LTD (VIETNAM VIAJES) Dirrección: No 14, callejuela 1, calle Ngoc Lam, Comuna Bo De, ciudad Ha Noi, Vietnam.

Tel: (+84) 2432060089

Hotline: (+84) 986566985 (WhatsApp, Zalo,)

Email: info@vietnamviajes.com Website: https://vietnamviajes.com/