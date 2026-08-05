Vietnam despliega cuatro ejes de acción para atraer y mejorar calidad de IED

Hanoi (VNA)- En el contexto del objetivo de Vietnam de alcanzar un crecimiento económico de dos dígitos, la mejora de la calidad de la inversión extranjera directa (IED) se considera un factor clave para reforzar los recursos destinados al desarrollo.



Según la Agencia de Inversión Extranjera, dependiente del Ministerio de Finanzas de Vietnam, es necesario implementar de manera coordinada cuatro grupos de soluciones: perfeccionar el marco institucional, desarrollar la infraestructura, elevar la calidad de los recursos humanos y renovar las políticas de apoyo a la inversión.



En materia institucional, el Ministerio de Finanzas propone seguir revisando y perfeccionando el marco jurídico de las inversiones para hacerlo más transparente, estable y predecible.



Ante la entrada en vigor del impuesto mínimo global, la cartera considera necesario sustituir los incentivos fiscales por mecanismos de apoyo basados en los costes reales de inversión, como el desarrollo de infraestructuras, la formación de recursos humanos, la investigación y el desarrollo (I+D) y la innovación.



También plantea acelerar la reforma administrativa, reducir los plazos de tramitación de proyectos en sectores como la alta tecnología, los semiconductores, la energía y los centros de datos, simplificar los procedimientos para la concesión de permisos de trabajo y visados a expertos extranjeros, y fortalecer la coordinación entre ministerios, organismos y administraciones locales para ofrecer un mejor respaldo a los inversores.



En cuanto a la infraestructura, propone priorizar las inversiones en transporte, energía y logística, acelerar la construcción de autopistas, puertos marítimos y aeropuertos, y promover el desarrollo de complejos integrados que combinen zonas industriales, áreas urbanas y centros logísticos.



Asimismo, impulsa la creación y el desarrollo de complejos integrados de industria, áreas urbanas y servicios logísticos, especialmente en las zonas económicas clave del norte, el centro y el sur del país, con el fin de generar nuevas oportunidades para atraer proyectos de IED de gran envergadura y alta concentración.



Paralelamente, considera esencial garantizar un suministro eléctrico estable e impulsar las energías renovables para responder a las exigencias de transición ecológica de los inversores internacionales.



El desarrollo del capital humano se identifica como un factor decisivo para atraer una nueva generación de inversiones extranjeras.



En este ámbito, el Ministerio de Finanzas propone reforzar la cooperación entre las instituciones educativas y las empresas, formar profesionales especializados en semiconductores, electrónica, tecnologías de la información e inteligencia artificial, ampliar los programas de reciclaje y capacitación laboral, y seguir perfeccionando los mecanismos destinados a atraer talento y expertos internacionales.



Además, es necesario renovar las estrategias de promoción de inversiones orientándolas hacia grandes grupos tecnológicos y proyectos de alto valor añadido, al tiempo que se fomenta una mayor cooperación entre las empresas con inversión extranjera y las compañías nacionales para elevar el grado de integración local y fortalecer la participación de Vietnam en las cadenas globales de valor.



Según los expertos, la aplicación coordinada de estas cuatro líneas de actuación permitirá a Vietnam no solo atraer un mayor volumen de inversión extranjera directa, sino también seleccionar proyectos de alta tecnología, respetuosos con el medioambiente y con capacidad para generar transferencia tecnológica, impulsar la innovación, aumentar la productividad y reforzar la competitividad del país, contribuyendo así al objetivo de alcanzar un crecimiento económico de dos dígitos./.

VNA