Líder vietnamita insta a elaborar un Estatuto del Partido con visión de futuro

Hanoi (VNA) - El secretario general del Partido Comunista de Vietnam (PCV) y presidente del país, To Lam, pidió elaborar un Estatuto del Partido científico, práctico y con visión a largo plazo, durante la primera reunión del comité encargado de revisar y actualizar este documento fundamental.



El dirigente presidió hoy la sesión inaugural del Comité Directivo Central para evaluar la aplicación del Estatuto vigente y estudiar su modificación, con el fin de definir el plan de trabajo y las orientaciones que guiarán el proceso de revisión.



Durante la reunión, los participantes debatieron los principios, el alcance, el contenido, la metodología y la organización de los trabajos, además de aprobar las líneas de actuación fundamentales del comité.



En su intervención, To Lam destacó que la revisión del Estatuto constituye una tarea política de especial importancia durante el mandato del XIV Congreso Nacional del Partido, ya que servirá de base para actualizar la Plataforma Política y preparar el XV Congreso Nacional del PCV. A su juicio, este proceso también permitirá sistematizar la experiencia acumulada, desarrollar la teoría sobre el ejercicio del poder de un partido gobernante y perfeccionar las bases organizativas del Partido en la nueva etapa de desarrollo del país.



El dirigente afirmó que los principios fundamentales del Estatuto ahora mismo mantienen plena vigencia, aunque consideró necesario adaptarlo a las nuevas exigencias derivadas de la reorganización del aparato estatal, la implantación del modelo de gobierno local de dos niveles, la descentralización, la distribución de competencias, el control del poder y la transformación digital.



En este contexto, señaló que el objetivo es elaborar un Estatuto científico, riguroso, conciso, de fácil aplicación y con capacidad para mantenerse vigente durante largo tiempo, contribuyendo a fortalecer las organizaciones del Partido, perfeccionar el funcionamiento del sistema político, reforzar los mecanismos de control del poder, elevar la calidad de los militantes y estrechar los vínculos entre el PCV y la población.



Insistió en que el proceso de revisión debe sustentarse en el marxismo-leninismo, el pensamiento de Ho Chi Minh, la teoría de la Renovación (Doi Moi) y los principios de independencia nacional, socialismo y centralismo democrático. Asimismo, indicó que los trabajos deberán desarrollarse de forma coordinada con la actualización de la Plataforma Política de 2011 y el estudio de la reforma de la Constitución de 2013.



Subrayó que las disposiciones que siguen siendo adecuadas deben mantenerse, mientras que aquellas que generen obstáculos o vacíos en materia de organización, competencias o responsabilidades deberán modificarse. Los asuntos que aún no reúnan las condiciones necesarias deberán continuar siendo objeto de evaluación o de programas piloto.



Asimismo, recalcó que el Estatuto debe centrarse en establecer los principios fundamentales y estables del Partido, mientras que las cuestiones operativas deberán regularse mediante normas y directrices específicas.

El secretario general del Partido Comunista de Vietnam (PCV) y presidente del país, To Lam, preside la primera reunión del Comité Directivo Central encargado de revisar y actualizar el Estatuto del Partido. (Foto: VNA)



To Lam señaló que toda propuesta de reforma deberá responder a las necesidades reales, estar debidamente fundamentada y demostrar su contribución al fortalecimiento de la organización del Partido, el funcionamiento del sistema político y el control del poder.



Pidió concentrar las investigaciones en cuatro ámbitos prioritarios: los principios fundamentales relativos al Partido, los militantes, las organizaciones de base y su relación con el pueblo; el sistema organizativo y los métodos de liderazgo en el nuevo modelo institucional; la inspección, la supervisión, la disciplina partidaria y el control del poder; y la transformación digital, junto con los aspectos técnicos del Estatuto.



También instó a renovar la metodología de trabajo, aprovechando los resultados de los 15 años de aplicación del Estatuto (2011-2025) y la experiencia acumulada tras la reorganización del aparato organizativo y la implementación de la Regulación No. 208-QD/TW.



Asimismo, exigió que las propuestas se sustenten en datos, evaluaciones objetivas y experiencias prácticas, evitando análisis generales o conclusiones basadas en casos aislados. También recomendó estudiar de forma selectiva las experiencias internacionales, siempre tomando como referencia la realidad vietnamita.



En cuanto al proceso de consultas, pidió desarrollarlo por etapas y de manera sustancial, garantizando que cada propuesta vaya acompañada de sus fundamentos, ventajas, limitaciones e impacto previsto.



El mandatario encargó al órgano permanente del Comité Directivo acelerar la elaboración del reglamento de funcionamiento, el plan de trabajo, la distribución de tareas y la preparación de los informes necesarios, además de coordinar de forma unificada el contenido, la metodología y el calendario de la revisión.



Por último, instó a cada integrante del Comité Directivo a asumir responsabilidades concretas y participar activamente en la dirección, supervisión y evaluación de las tareas, garantizando tanto el cumplimiento del cronograma como la calidad de los trabajos.



Al concluir la reunión, To Lam llamó a reforzar el sentido de la responsabilidad y la disciplina, iniciar de inmediato las tareas y trabajar con el espíritu de "hablar menos y hacer más, hasta el final", con el objetivo de elaborar un Estatuto sólido que contribuya a fortalecer un Partido íntegro, estrechamente vinculado al pueblo y capaz de liderar el desarrollo de Vietnam en la nueva etapa./.