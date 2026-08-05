Vietnam apuesta por una mayor coordinación entre los tres pilares de su diplomacia

Hanoi (VNA) - Vietnam debe reforzar la coordinación entre la diplomacia del Partido, del Estado y pueblo a pueblo para aprovechar la fuerza conjunta de esos tres pilares y cumplir con mayor eficacia los objetivos en materia de política exterior y desarrollo nacional, destacó hoy Tran Cam Tu, miembro del Buró Político y miembro permanente del Secretariado del Comité Central del Partido Comunista.



En la sesión plenaria dedicada a la diplomacia del Partido y la diplomacia pueblo a pueblo en ek marco de la 33.ª Conferencia Diplomática, Tran Cam Tu afirmó que, a lo largo de la historia, los tres pilares de las relaciones exteriores se han coordinado estrechamente y han realizado importantes contribuciones a la lucha por la independencia y la reunificación nacional, así como a la construcción y defensa de la Patria. Asimismo, agregó, han contribuido a mantener un entorno de paz y estabilidad, salvaguardar la soberanía y la integridad territorial, movilizar recursos externos para el desarrollo y elevar la posición internacional de Vietnam.



La diplomacia del Partido ha registrado avances significativos, contribuyendo a consolidar la base política y orientar las relaciones de Vietnam con otros países. Se han promovido eficazmente mecanismos de intercambio de delegaciones, diálogos estratégicos, formación de cuadros e intercambio de experiencias y conocimientos teóricos entre el Partido Comunista de Vietnam y otros partidos políticos.



Por su parte, la diplomacia pueblo a pueblo también ha experimentado importantes innovaciones en su enfoque, contenido y métodos de trabajo, con una red de socios cada vez más amplia y una participación más activa en mecanismos regionales e internacionales. Las labores de información exterior, promoción de la imagen nacional, orientación de la opinión pública y movilización de recursos internacionales han seguido cosechando resultados positivos.



En nombre del Buró Político y del Secretariado, Tran Cam Tu elogió y felicitó al personal dedicado a las relaciones exteriores en general y al sector diplomático en particular por sus importantes contribuciones. Subrayó que el XIV Congreso Nacional del Partido ha definido la labor de relaciones exteriores como una tarea “crucial y habitual”, pues ante el nuevo contexto resulta esencial renovar enérgicamente el pensamiento, actuar con mayor proactividad y creatividad, y aplicar eficazmente las resoluciones y orientaciones estratégicas sobre relaciones exteriores e integración internacional.

Según Tran Cam Tu, la labor de relaciones exteriores ya no se limita al ámbito externo, sino que se ha convertido en un componente de la fortaleza nacional integral; tampoco es responsabilidad exclusiva de los organismos encargados de las relaciones exteriores, sino una tarea común de todo el Partido, el pueblo, el ejército y el sistema político.

Tran Cam Tu, miembro del Buró Político y miembro permanente del Secretariado del Comité Central del Partido Comunista. (Fuente: VNA)

El miembro permanente del Secretariado instó a impulsar un cambio decisivo, pasando de una mentalidad centrada en ampliar las relaciones a otra que priorice su calidad, eficacia y valor añadido, tomando los resultados concretos como principal criterio de evaluación. La diplomacia del Partido y la diplomacia pueblo a pueblo deben contribuir a consolidar la confianza política y generar consensos internacionales, al tiempo que promueven la cooperación en la formación de recursos humanos de alta calidad, la innovación, la transformación digital, el desarrollo sostenible y la respuesta a los desafíos de seguridad no tradicionales.



Los tres pilares -la diplomacia del Partido, la diplomacia del Estado y la diplomacia pueblo a pueblo- deben seguir desplegándose de manera coordinada y armoniosa, aprovechando su fuerza conjunta para cumplir eficazmente los objetivos de política exterior del país. En cuanto a la diplomacia del Partido, explicó, resulta fundamental profundizar las relaciones con otros partidos políticos, especialmente con los partidos gobernantes de los países vecinos y los partidos influyentes de las grandes potencias, mediante mecanismos como encuentros de alto nivel, diálogos estratégicos, consultas políticas, seminarios teóricos y cooperación en la formación de cuadros.



La diplomacia pueblo a pueblo debe avanzar decididamente desde los intercambios puramente amistosos hacia la convergencia de intereses y la creación de espacios para una cooperación sostenible. Para ello, es necesario aprovechar el papel de las localidades, las empresas, la ciudadanía y la comunidad vietnamita en el extranjero, además de reforzar la información exterior, la transformación digital y la promoción de la imagen de Vietnam.



Tran Cam Tu también abogó por desarrollar un contingente de cuadros con firmeza política, alta competencia profesional y elevada calidad, guiados por los intereses nacionales, y puso especial énfasis en la formación de expertos especializados en regiones clave y ámbitos emergentes.



A su vez, el ministro de Relaciones Exteriores Le Hoai Trung destacó que la sesión constituía una oportunidad para reafirmar el papel de los canales del Partido y pueblo a pueblo en el marco de la diplomacia integral de Vietnam, identificar las nuevas exigencias y proponer soluciones concretas que puedan ponerse en práctica inmediatamente después de la conferencia.



Afirmó que las orientaciones planteadas serían plenamente incorporadas y se comprometió a seguir potenciando el papel de la diplomacia del Partido en la orientación de las relaciones exteriores estratégicas, así como a mejorar la eficacia de la diplomacia pueblo a pueblo, vinculándola estrechamente con los objetivos de desarrollo nacional.



La sesión se celebró en formato híbrido, con conexiones en línea con 34 localidades y las misiones representativas de Vietnam en el extranjero. Los debates se centraron en soluciones para mejorar la eficacia de la diplomacia del Partido y la diplomacia pueblo a pueblo; reforzar la coordinación entre esos dos pilares y el de la diplomacia del Estado, y potenciar el papel de las misiones representativas vietnamitas en el exterior./.