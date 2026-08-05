Vietnam impulsa la diplomacia científica y tecnológica como motor del desarrollo

Hanoi (VNA) - En el marco de la 33ª Conferencia Diplomática, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Vietnam organizó hoy la sesión “La diplomacia científica y tecnológica contribuye a crear capacidades para el desarrollo nacional”.

La sesión fue copresidida por el canciller Le Hoai Trung, miembro del Comité Directivo Central para el desarrollo de la ciencia, tecnología, innovación y transformación digital, y el ministro de Seguridad Pública, general Luong Tam Quang, vicejefe permanente de dicho Comité Directivo.

Con dos sesiones de debate, el encuentro se centró en esclarecer las necesidades de cooperación internacional de Vietnam en ciencia, tecnología, innovación y transformación digital; además de identificar oportunidades, socios prioritarios y soluciones para promover el papel del sector diplomático y de las representaciones vietnamitas en el exterior.

En la apertura, Hoai Trung destacó que la diplomacia científica y tecnológica, junto con la innovación, se está convirtiendo en un pilar importante de una diplomacia orientada al desarrollo. Esta labor cumple un papel clave en la apertura de oportunidades, la conexión internacional y la creación de condiciones favorables para elevar las capacidades científicas y tecnológicas, dominar tecnologías estratégicas, garantizar la seguridad tecnológica y fortalecer la posición nacional en el nuevo orden tecnológico.

El canciller subrayó que en la nueva etapa no basta con buscar más oportunidades o firmar más acuerdos, sino que es necesario identificar claramente las necesidades de desarrollo del país, seleccionar los socios, tecnologías y modalidades de cooperación adecuados para convertir los compromisos internacionales en capacidades internas de la economía.

Durante la sesión, los delegados debatieron la necesidad de acceder y dominar tecnologías estratégicas para generar nuevos motores de crecimiento; el papel de la cooperación internacional y la diplomacia en la implementación de avances en ciencia, tecnología, innovación y transformación digital conforme a la Resolución 57-NQ/TW del Buró Político.

También propusieron fortalecer la cooperación con socios con ventajas en tecnologías estratégicas, conectar Vietnam con ecosistemas tecnológicos avanzados a nivel mundial, aprovechar la red de expertos vietnamitas en el extranjero y apoyar a las empresas nacionales para integrarse más profundamente en las cadenas de suministro internacionales.

Al concluir la sesión, el general Luong Tam Quang afirmó que este encuentro tiene una importancia especial y refleja la determinación del sector diplomático en la implementación de las orientaciones estratégicas del Partido y del Estado.

Recalcó que el papel de la cooperación internacional y de la diplomacia científica y tecnológica ha sido reafirmado en documentos del Comité Central del Partido, entre ellos las Resoluciones 57-NQ/TW, 59-NQ/TW y 06-NQ/TW.

Propuso que el sector diplomático pase de la conexión a la creación de desarrollo, de la firma de acuerdos a su implementación efectiva y de la movilización de recursos externos a la formación de capacidades internas.

Por otro lado, pidió construir redes de socios, institutos de investigación, universidades, empresas y expertos en campos tecnológicos estratégicos.

El ministro instó a las representaciones vietnamitas en el extranjero a desempeñar un papel más activo como puente tecnológico, asesorar en políticas, conectar socios, movilizar la red de expertos vietnamitas en otros países y apoyar a las empresas nacionales para participar en cadenas de valor globales./.

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