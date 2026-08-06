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Primer ministro de Vietnam llama a poner a las personas en centro de ciberseguridad

El primer ministro Le Minh Hung insta a reforzar la ciberseguridad con un enfoque centrado en las personas durante el Día Nacional de la Ciberseguridad 2026.

El primer ministro de Vietnam, Le Minh Hung, interviene en la cita. (Foto: VNA)
El primer ministro de Vietnam, Le Minh Hung, interviene en la cita. (Foto: VNA)

Hanoi (VNA) - Garantizar la ciberseguridad exige proteger de forma coordinada tanto los sistemas digitales como a las personas, haciendo de la seguridad, la tranquilidad y la felicidad de la población el criterio supremo de todas las políticas, afirmó hoy el primer ministro de Vietnam, Le Minh Hung.

El premier, también presidente del Comité Directivo Nacional de Ciberseguridad, intervino en la ceremonia con motivo del Día Nacional de la Ciberseguridad de Vietnam, celebrada este 6 de agosto en Hanoi bajo el lema "Por un ciberespacio humano para todos".

El jefe del Gobierno señaló que este enfoque refleja una nueva visión de la ciberseguridad, que ya no se limita a proteger las infraestructuras técnicas o los sistemas de información, sino que también busca salvaguardar los derechos, los intereses legítimos y la seguridad de cada ciudadano en el entorno digital.

Instituido en 2024, el Día Nacional de la Ciberseguridad pone de manifiesto la importancia que el Partido y el Estado conceden a este ámbito estratégico. La iniciativa tiene como objetivo movilizar a todo el sistema político, las empresas y la ciudadanía para construir un ciberespacio seguro, saludable, confiable y centrado en las personas, al tiempo que fortalece la cultura digital y la concienciación social sobre la ciberseguridad.

El primer ministro recordó que, bajo la dirección del Comité Central del Partido Comunista, el Buró Político y el Secretariado, encabezados por el secretario general de esta fuerza política y presidente de la nación, To Lam, así como gracias al esfuerzo conjunto del Gobierno, las instituciones, las empresas y la población, Vietnam ha logrado avances significativos en materia de ciberseguridad, seguridad de la información y protección de datos.

La conciencia sobre la importancia de estos temas ha aumentado, el marco jurídico continúa perfeccionándose y la capacidad para proteger los sistemas de información críticos se ha fortalecido, especialmente en el contexto de la reorganización del aparato administrativo. Paralelamente, la cooperación internacional se ha intensificado, contribuyendo a reforzar la posición de Vietnam en el ámbito internacional.

No obstante, el jefe del Gobierno advirtió que aún persisten importantes desafíos. El rápido avance de la transformación digital viene acompañado de un aumento de los ciberataques, los fraudes en línea y las violaciones de datos personales. Asimismo, las infraestructuras digitales, los recursos humanos especializados y las capacidades tecnológicas nacionales todavía resultan insuficientes para hacer frente plenamente a las nuevas amenazas.

Según Minh Hung, en la nueva etapa de desarrollo basada en la ciencia, la tecnología, la innovación y la transformación digital, la ciberseguridad debe considerarse un requisito indispensable para el desarrollo sostenible. En consonancia con la Resolución No. 57-NQ/TW del Buró Político, la protección de la soberanía digital, la seguridad de las redes, los datos y la información constituye una exigencia permanente e inseparable del proceso de transformación digital nacional.

Con el fin de responder a las exigencias de esta nueva etapa de desarrollo, el primer ministro instó a todo el sistema político, las empresas y la ciudadanía a concentrar sus esfuerzos en cinco prioridades.

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El primer ministro Le Minh Hung y los delegados lanzan el Día Nacional de la Ciberseguridad de Vietnam. (Foto: VNA)


La primera consiste en garantizar una estrecha integración entre la protección de los sistemas digitales y la protección de las personas. Todas las políticas de ciberseguridad, afirmó, deben diseñarse en beneficio de los ciudadanos para ofrecerles un entorno digital seguro, confiable y favorable a su bienestar. Esta visión constituye también el eje central del Día Nacional de la Ciberseguridad 2026.

La segunda prioridad es fortalecer el papel de los ministerios, sectores y autoridades locales en el perfeccionamiento del marco jurídico. El Comité Directivo Nacional de Ciberseguridad deberá acelerar la elaboración de normas sobre ciberseguridad, seguridad de los datos y protección de la información personal, eliminar los obstáculos legales y establecer sanciones más severas contra las infracciones cometidas en el ciberespacio.

En tercer lugar, las fuerzas especializadas en ciberseguridad deberán desempeñar plenamente su función como "escudo digital" para salvaguardar la soberanía nacional en el ciberespacio. Para ello, deberán pasar de una estrategia basada en la reacción a otra enfocada en la prevención, reforzar la capacidad de vigilancia y predicción de amenazas y ampliar la cooperación en la lucha contra la ciberdelincuencia, especialmente frente a las redes criminales transnacionales que emplean tecnologías avanzadas.

El jefe del Gobierno también destacó la responsabilidad de las empresas de los sectores tecnológico, de telecomunicaciones y financiero. Les instó a adoptar arquitecturas de seguridad centradas en el usuario, incorporar gratuitamente herramientas de detección y alerta contra el fraude en línea e invertir más en el desarrollo de tecnologías nacionales de ciberseguridad para ofrecer servicios digitales cada vez más seguros, confiables y fáciles de utilizar.

Por último, subrayó el papel esencial de cada ciudadano. Exhortó a la población a fortalecer sus competencias digitales, mejorar su capacidad de autoprotección y actuar de manera responsable en el ciberespacio. A su juicio, si cerca de cien millones de vietnamitas se convierten en un escudo digital activo, constituirán la mejor defensa para proteger a las personas, las familias y la soberanía nacional.

Expresó su deseo de que el Día Nacional de la Ciberseguridad trascienda su carácter conmemorativo y se convierta en un compromiso concreto de todo el sistema político y de la sociedad para construir un ciberespacio seguro, confiable y centrado en las personas.

En la ocasión, inauguró oficialmente las actividades del Día Nacional de la Ciberseguridad de Vietnam 2026. La ceremonia concluyó con una actividad simbólica en la que participaron el primer ministro, representantes de diversas instituciones y estudiantes, reafirmando la determinación de Vietnam de convertir la ciberseguridad en uno de los pilares fundamentales de su transformación digital y de su desarrollo sostenible, en beneficio tanto de la ciudadanía como de la economía nacional./.

VNA
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