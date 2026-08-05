Ciudad de Hai Phong promueve cooperación tecnológica con socio sudcoreano

Hai Phong, Vietnam (VNA) - Las autoridades de la ciudad de Hai Phong, en coordinación con el Instituto de Ciencia y Tecnología de Corea del Sur (KIST), organizaron el seminario científico "Puente de conexión KIST-Hai Phong: de la investigación a la aplicación práctica".



Se trata de una oportunidad para que las empresas de Hai Phong accedan a nuevas soluciones tecnológicas, amplíen la cooperación internacional y mejoren gradualmente sus capacidades de innovación.



En sus palabras, Nguyen Cao Thang, director del Departamento de Ciencia y Tecnología de Hai Phong, reiteró que en cumplimiento de la Resolución 57-NQ/TW del Buró Político del Partido Comunista de Vietnam, Hai Phong está acelerando la transición de su modelo de desarrollo hacia uno impulsado por la ciencia, la tecnología y la innovación.



La colaboración de la ciudad con el KIST se considera una medida estratégica destinada a vincular el conocimiento derivado de la investigación científica con la práctica productiva, comentó.



Con el rápido desarrollo de zonas industriales y económicas, sumado a la presencia de numerosas grandes empresas en sectores como la electrónica, la ingeniería de precisión, la logística, la construcción naval, la energía y la alta tecnología, la demanda de adopción tecnológica en Hai Phong ha aumentado de manera constante en los últimos tiempos, señaló.



Las empresas requieren no solo soluciones avanzadas, sino también la colaboración de institutos de investigación, universidades y organizaciones científicas y tecnológicas, explicó.



El seminario se centró en debatir las necesidades de innovación tecnológica de las empresas y los mecanismos para conectar a institutos de investigación, universidades y compañías, así como en proponer modelos de colaboración en investigación y transferencia adaptados a las condiciones prácticas de la ciudad.



Los participantes también discutieron los desafíos de la transferencia de tecnología en Vietnam y deliberaron sobre soluciones para la implementación efectiva del memorando de entendimiento entre el Instituto y esta urbe vietnamita, con el objetivo de establecer programas de cooperación a largo plazo que abarquen la investigación, la capacitación, la transferencia de tecnología y el apoyo a empresas innovadoras.



Asimismo, los científicos compartieron logros de investigación en sectores clave como la biotecnología, la extracción de compuestos naturales, los nuevos materiales, la medicina, la industria farmacéutica y la agricultura inteligente, áreas en las que Hai Phong se centra activamente para aumentar el valor añadido de sus principales industrias manufactureras.



Chu Minh Cuong, vicepresidente de la Asociación de Empresaros Jóvenes de Hai Phong, subrayó que actualmente, las empresas locales prestan atención a cuestiones clave como la transformación digital y la aplicación de la IA en la gestión empresarial; la automatización de la producción y el aumento de la productividad laboral; la transición ecológica; la innovación en tecnología de materiales; y la comercialización de los resultados de investigación.



Tras valorar muy positivamente el modelo de cooperación entre KIST y Hai Phong, dijo que las empresas requieren no solo tecnología avanzada, sino también soluciones probadas capaces de adaptarse a las condiciones de producción en Vietnam, respaldadas por una hoja de ruta de transferencia clara y un retorno de la inversión específico.



Mientras tanto, Phuong Thien Thuong, vicepresidente del Instituto de Ciencia y Tecnología Vietnam-Corea del Sur (VKIST), recomendó establecer un "centro de conectividad tecnológica" en la Zona de Libre Comercio de Hai Phong.



Bajo este modelo, VKIST servirá como núcleo para la investigación, la aplicación, la adaptación de tecnologías y soluciones técnicas, y la transferencia; el KIST aportará tecnologías clave, expertos y una red de socios sudcoreanos, y las empresas adoptarán la tecnología, realizarán pruebas y desarrollarán el mercado, precisó./.

VNA