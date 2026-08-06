Vietnam y Malasia apuestan por profundizar su Asociación Estratégica Integral

Hanoi (VNA) - El primer ministro de Vietnam, Le Minh Hung, recibió hoy al embajador saliente de Malasia, Tan Yang Thai, y destacó el compromiso mutuo de seguir fortaleciendo la Asociación Estratégica Integral entre ambos países.



El jefe de Gobierno felicitó al diplomático por la exitosa labor desempeñada durante más de tres años en Vietnam y destacó su contribución al fortalecimiento de la cooperación bilateral, en particular por su papel en el proceso que culminó con la elevación de las relaciones al nivel de Asociación Estratégica Integral, anunciada en noviembre de 2024 durante la visita oficial del secretario general del Partido Comunista de Vietnam, To Lam, a Malasia.



Le Minh Hung subrayó que la cooperación económica sigue siendo uno de los principales motores de los vínculos bilaterales. Recordó que Malasia es el tercer socio comercial de Vietnam dentro de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN) y el décimo mayor inversor extranjero entre los 154 países y territorios con proyectos en el país.



Con el objetivo de consolidar ese dinamismo, propuso ampliar el acceso recíproco a los mercados, especialmente para los productos agropecuarios y pesqueros, la industria alimentaria, los componentes electrónicos y los materiales de construcción, con la meta de elevar el comercio bilateral hasta 20 mil millones de dólares de manera más equilibrada.



El Primer Ministro también alentó a Malasia a participar activamente en el desarrollo de la industria halal en Vietnam mediante el fortalecimiento de capacidades, el establecimiento de estándares comunes de certificación y el reconocimiento mutuo de los centros nacionales de certificación. Asimismo, instó a impulsar el proyecto trilateral entre Vietnam, Malasia y Singapur para desarrollar un sistema de transmisión transfronteriza de energía eólica marina.



Valoró igualmente la estrecha coordinación entre ambos países en los foros regionales e internacionales y expresó su deseo de que continúen apoyándose mutuamente en el marco de la ASEAN, las Naciones Unidas, el Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC), la Organización Mundial del Comercio y otros mecanismos multilaterales.



Además, manifestó su confianza en que Tan Yang Thai seguirá contribuyendo al desarrollo de las relaciones bilaterales desde sus nuevas responsabilidades y apoyará la pronta aprobación del Programa de Acción para implementar la Asociación Estratégica Integral.



Por su parte, el embajador reafirmó que Malasia concede una alta prioridad a sus relaciones con Vietnam y expresó el interés de ampliar la cooperación en sectores estratégicos como el petróleo y el gas, la agricultura, la educación, la transformación digital, la ciberseguridad y la ciencia y la tecnología.



Asimismo, destacó la importancia de que ambos países continúen contribuyendo al fortalecimiento de la unidad de la ASEAN y a la promoción de la solución pacífica de las controversias, de conformidad con el derecho internacional y la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (UNCLOS) de 1982.



Tan Yang Thai agradeció el respaldo recibido de los dirigentes vietnamitas y de las autoridades competentes durante su misión diplomática y reiteró su compromiso de seguir contribuyendo al fortalecimiento de las relaciones entre Vietnam y Malasia desde su nuevo cargo./.

VNA