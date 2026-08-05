Vietnam y Laos profundizan la cooperación integral en materia de defensa

Vientián (VNA) –Vietnam y Laos reafirmaron su voluntad de fortalecer la cooperación integral en materia de defensa, considerada uno de los pilares de las relaciones bilaterales, durante la visita oficial a Laos del general Nguyen Trong Nghia, miembro del Buró Político del Partido Comunista y director del Departamento General de Política del Ejército Popular de Vietnam.



Trong Nghia, también secretario del Comité Central del Partido Comunista de Vietnam (PCV), y miembro permanente de la Comisión Militar Central, fue recibido hoy por el general Khamliang Outhakaysone, miembro del Buró Político, viceprimer ministro y ministro de Defensa de Laos.



Previamente, sostuvo conversaciones con el teniente general Vongsone Inpanphim, secretario del Comité Central del Partido Revolucionario Popular de Laos (PPRL), viceministro de Defensa y director del Departamento General de Política del Ejército Popular de Laos.



Durante el encuentro, el ministro anfitrión subrayó que esta visita tiene un significado especial, al contribuir a consolidar las relaciones de amistad, solidaridad especial, cooperación integral y conexión estratégica entre los dos partidos, Estados, ejércitos y pueblos.



Por su parte, Trong Nghia reafirmó que, en cualquier circunstancia, Vietnam siempre concede máxima importancia a la preservación y el desarrollo de las relaciones especiales con Laos. Según señaló, la reciente elevación de los vínculos bilaterales a un nivel basado en una gran amistad, solidaridad especial, cooperación integral y cohesión estratégica abre un nuevo capítulo en las relaciones entre ambos países.



Destacó que los dirigentes de ambos países consideran la cooperación entre los ejércitos vietnamita y lao como uno de los pilares más importantes de las relaciones bilaterales, calificándola como una cooperación “especial entre las especiales”.



El dirigente vietnamita valoró el éxito del tercer Encuentro de Amistad de Defensa Fronteriza Vietnam-Laos, celebrado en julio pasado bajo la copresidencia de los ministros de Defensa de ambos países. Según afirmó, este evento fue altamente valorado por los dirigentes vietnamitas y contribuyó a fortalecer la confianza de las autoridades y poblaciones de las localidades fronterizas en la eficacia de la cooperación entre ambos ejércitos.



Ambas partes destacaron los resultados alcanzados en los últimos años, especialmente en los intercambios de delegaciones de alto nivel, la cooperación en el trabajo partidista y político dentro de las fuerzas armadas, la sensibilización de oficiales y jóvenes generaciones sobre la historia y el valor de las relaciones especiales Vietnam-Laos, así como la cooperación en la gestión y protección fronteriza, la formación de recursos humanos y la búsqueda, repatriación e identificación de los restos de soldados voluntarios y expertos vietnamitas caídos en Laos.



Trong Nghia agradeció también al Partido, el Estado, el Ejército Popular, las autoridades locales y el pueblo laosiano por su apoyo a la campaña vietnamita de “500 días y noches” destinada a acelerar la búsqueda, repatriación e identificación de los restos de los mártires, iniciada en marzo de 2026. Calificó esta misión como una acción de profundo significado político, social y humanitario.



Asimismo, el general vietnamita transmitió la invitación del ministro de Defensa de Vietnam, general Phan Van Giang, a una delegación de alto nivel del Ministerio de Defensa de Laos, del Departamento General de Política del Ejército Popular y a empresas de defensa de este país para participar en la tercera Exposición Internacional de Defensa de Vietnam, prevista para diciembre próximo en Hanoi.



Los dirigentes militares laosianos expresaron su satisfacción por los resultados de la cooperación entre los dos Departamentos Generales de Política, considerando que estos contribuyen no solo al fortalecimiento de ambos ejércitos, sino también al desarrollo de las relaciones entre los dos partidos y Estados. También agradecieron a Vietnam por su apoyo constante a Laos durante los últimos años.



Ante la compleja evolución de la situación regional e internacional, ambas partes acordaron mantener una estrecha coordinación, reforzar los intercambios de delegaciones, especialmente de alto nivel, intensificar la cooperación en el trabajo partidista y político, impulsar la formación de cuadros y promover actividades educativas sobre la historia y el significado de las relaciones especiales entre ambos países.



Asimismo, reafirmaron su voluntad de continuar la cooperación en la búsqueda y repatriación de los restos de los soldados voluntarios y expertos vietnamitas fallecidos en Laos durante los períodos de guerra.



En esta ocasión, intercambiaron opiniones sobre cuestiones regionales e internacionales de interés común. En cuanto al asunto del Mar del Este, Trong Nghia reafirmó la postura constante de Vietnam de preservar la paz, la estabilidad, la seguridad, la protección y la libertad de navegación marítima y aérea; resolver las disputas por medios pacíficos de conformidad con el derecho internacional, especialmente la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar de 1982 (UNCLOS); aplicar plenamente la Declaración sobre la Conducta de las Partes en el Mar del Este (DOC) y alcanzar pronto un Código de Conducta (COC) eficaz y acorde con el derecho internacional.



Antes de las conversaciones, Nguyen Trong Nghia y la delegación vietnamita depositaron una ofrenda floral y rindieron homenaje con incienso en el Monumento a los Héroes y Mártires en Vientián./.





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