Política

Vietnam y Tailandia consolidan asociación estratégica basada en confianza y afecto mutuo

Vietnam y Tailandia conmemoran 50 años de relaciones diplomáticas impulsando su Asociación Estratégica Integral y nuevas áreas de cooperación.

El embajador de Vietnam en Tailandia, Pham Viet Hung. (Foto: VNA)
El embajador de Vietnam en Tailandia, Pham Viet Hung. (Foto: VNA)

Bangkok (VNA) - Las relaciones entre Vietnam y Tailandia, construidas hace medio siglo, se sustentan en la confianza política, la convergencia de intereses y el afecto entre ambos pueblos, afirmó el embajador de Hanoi en Bangkok, Pham Viet Hung, con motivo del 50.º aniversario del establecimiento de los vínculos bilaterales (6 de agosto).

En declaraciones a la Agencia Vietnamita de Noticias (VNA), el diplomático destacó que este aniversario constituye tanto un motivo de orgullo como una gran responsabilidad. Resaltó el intenso intercambio de alto nivel registrado este año, entre ellas la visita oficial del secretario general del Partido Comunista y presidente de Vietnam, To Lam, a Tailandia, así como los viajes a Vietnam del primer ministro tailandés Anutin Charnvirakul y el presidente de la Asamblea Nacional y de la Cámara de Representantes del país siamés, Sophon Zaram, coincidiendo con la conmemoración.

A su juicio, estos contactos reflejan la determinación de los dirigentes de ambos países de impulsar una Asociación Estratégica Integral cada vez más práctica y eficaz, dotando de un nuevo impulso a la cooperación bilateral en la siguiente etapa.

Al hacer balance de las últimas cinco décadas, Viet Hung subrayó que el 50.º aniversario no solo brinda la oportunidad de revisar los logros alcanzados, sino también de abrir una nueva etapa de cooperación en pos de la paz, la estabilidad y la prosperidad de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN) y de la región.

El embajador consideró que el principal pilar de las relaciones bilaterales es la consolidación constante de la confianza política, respaldada por intereses estratégicos compartidos y una firme base social. Como ejemplo mencionó la comunidad de más de 100 mil tailandeses de origen vietnamita, los sitios históricos y el Museo del Presidente Ho Chi Minh en Tailandia, el barrio vietnamita en la provincia de Udon Thani, así como la creciente presencia de empresas, estudiantes y turistas de ambos países.

En su opinión, además de fortalecer los ámbitos tradicionales de colaboración, Vietnam y Tailandia deben aprovechar nuevos motores de crecimiento, como la economía digital, la innovación, la inteligencia artificial, la industria de los semiconductores, la transición verde, las energías renovables y la integración de las cadenas de suministro. Asimismo, abogó por profundizar la cooperación entre localidades, instituciones educativas y centros de investigación, e intensificar los intercambios entre las nuevas generaciones para garantizar un desarrollo duradero de los nexos binacionales.

Al evaluar la implementación de la política exterior definida por el XIV Congreso Nacional del Partido Comunista de Vietnam, el embajador afirmó que Tailandia ofrece muchas condiciones favorables, ya que las relaciones bilaterales atraviesan su mejor momento histórico.

No obstante, señaló que el cambiante contexto regional e internacional, marcado por la competencia estratégica, la incertidumbre económica y los desafíos de la transformación digital y la transición verde, exige una diplomacia más proactiva en materia de asesoramiento estratégico, previsión, conexión con socios y seguimiento de los acuerdos alcanzados.

Con vistas al futuro, la Embajada de Vietnam en Tailandia centrará sus esfuerzos en implementar eficazmente los consensos alcanzados por los altos dirigentes y el Programa de Acción de la Asociación Estratégica Integral para el período 2026-2031, reveló.

Asimismo, sostuvo que continuará impulsando la diplomacia económica, la Estrategia de las "Tres Conexiones", el fortalecimiento de la cooperación entre localidades y empresas, así como la diplomacia cultural, la información al exterior y la atención a la comunidad vietnamita residente en Tailandia, con el objetivo de seguir consolidando de manera profunda, efectiva y sostenible los lazos bilaterales./.

VNA
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