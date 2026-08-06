Dirigente partidista propone sistema informático y nuevos indicadores para evaluar a cuadros

Hanoi (VNA) - El miembro del Buró Político y permanente del Secretariado del Comité Central del Partido Comunista de Vietnam (PCV), Tran Cam Tu, instó hoy a desarrollar un programa informático para la gestión del trabajo y un conjunto de indicadores que permitan evaluar a los cuadros de manera sustancial y eficaz, en estrecha vinculación con la transformación digital y la renovación de los métodos de liderazgo del Partido.



En su intervención en una conferencia correspondiente a julio del Buró Ejecutivo del Comité del PCV de los órganos partidistas centrales, Cam Tu, quien también se desempeña como secretario de la entidad, pidió a los organismos y unidades revisar minuciosamente las resoluciones, conclusiones y disposiciones adoptadas en el tercer pleno del Comité Central del PCV del XIV mandato.



Para ello, solicitó definir con claridad las competencias, responsabilidades, plazos, cronogramas, productos y resultados previstos, con el fin de elaborar programas y planes de ejecución que garanticen la máxima eficacia.



En materia de transformación digital, el Buró Ejecutivo acordó desarrollar un sistema informático para la gestión del trabajo y el seguimiento del cumplimiento de las tareas de los cuadros bajo su administración. Según Cam Tu, este proceso no debe limitarse a digitalizar expedientes o trasladar los procedimientos existentes a plataformas electrónicas, sino entenderse como una renovación de los métodos de liderazgo, dirección y gestión.



El sistema deberá proporcionar a los comités partidistas y a sus responsables información precisa y actualizada sobre el avance de las tareas, las responsabilidades individuales, la calidad de los resultados, los retrasos registrados, sus causas y las responsabilidades correspondientes, facilitando así una toma de decisiones oportuna.



Panorama de la reunión (Foto: VNA)



En cuanto al conjunto de indicadores de evaluación, subrayó que este debe medir los resultados reales y la calidad del trabajo, evitando criterios meramente formales o limitados a la calificación administrativa de los funcionarios. Los indicadores deberán vincularse a las funciones, responsabilidades, puestos de trabajo y productos finales de cada cargo.



En el caso de los cuadros dedicados al asesoramiento estratégico, la evaluación deberá centrarse en la calidad de la investigación, la capacidad para detectar problemas, la visión prospectiva, la pertinencia de las propuestas y el impacto efectivo de los productos de asesoría, más que en el número de documentos elaborados o el volumen de trabajo realizado.



Asimismo, Cam Tu destacó la necesidad de seguir perfeccionando el modelo organizativo del Partido, renovar los métodos de liderazgo de los comités, elevar la calidad de las reuniones de las células partidistas con un enfoque más práctico y eficaz, y fortalecer el trabajo de desarrollo de nuevos militantes.



Durante la conferencia también se aprobaron planes, conclusiones y reglamentos sobre la gestión de cuadros, se acordó cambiar la denominación de la Comisión de Propaganda, Educación y Movilización de Masas por Comisión de Propaganda y Educación, y se asignaron nuevas funciones al subsecretario de esta militancia.



Finalmente, Cam Tu instó a los comités partidistas, organismos y unidades a poner en marcha de inmediato las tareas encomendadas, bajo el principio de definir con claridad las personas encargadas, las tareas, los plazos, los productos, las responsabilidades y los resultados esperados, reforzando al mismo tiempo la rendición de cuentas de los titulares de cada agencia.



Además, encargó a la Oficina del Comité partidista liderar la elaboración del proyecto y del sistema informático de gestión del trabajo, la estandarización de los datos, la garantía de la seguridad de la información y el diseño de un marco de indicadores de evaluación adaptado a cada grupo de cargos./.