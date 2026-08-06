Productos agropecuarios vietnamitas alcanzan 74 mil millones de dólares en exportaciones

Hanoi (VNA) - Las exportaciones de productos agropecuarios, forestales y acuícolas de Vietnam alcanzaron en los primeros siete meses de 2026 cerca de 42,8 mil millones de dólares, un incremento interanual del 7,5%, equivalente a casi el 60% de la meta fijada para todo el año.



Solo en julio, las ventas al exterior sumaron 6,67 mil millones de dólares, un 11,9% más que en el mismo mes del año anterior, lo que confirma la consolidación de la tendencia de crecimiento.



Los productos agrícolas continuaron siendo el principal rubro de exportación, con casi 22,2 mil millones de dólares, seguidos por los productos forestales, con cerca de 11 mil millones, y los pesqueros, que alcanzaron 6,85 mil millones de dólares, un aumento del 12,7%.



Varios rubros mantuvieron un desempeño positivo, entre ellos las frutas y hortalizas, cuyas exportaciones ascendieron a 4,83 mil millones de dólares, un incremento cercano al 25%; la madera y sus manufacturas superaron los 10 mil millones de dólares, mientras que las exportaciones de pimienta rebasaron los mil millones.



De acuerdo con Ngo Hong Phong, director del Departamento de Calidad, Procesamiento y Desarrollo de Mercados, la estabilidad de la demanda internacional y los acuerdos de libre comercio de nueva generación continúan ampliando las oportunidades para que los productos agrícolas vietnamitas ganen presencia en nuevos mercados.



No obstante, varios productos siguen enfrentando presiones, ya que el valor de sus exportaciones disminuyó a pesar del aumento en los volúmenes comercializados.





El valor de exportación de productos madereros alcanza 10,1 mil millones de dólares en siete meses de 2026. (Foto: VNA)

El café generó 5,45 mil millones de dólares, aunque registró una caída superior al 11%; el arroz alcanzó 2,64 mil millones de dólares, un descenso del 6,7%; mientras que el caucho, el té y la yuca también experimentaron reducciones en el valor exportado.



Entre las principales causas figuran la recuperación de la oferta mundial, el debilitamiento de la demanda en diversos mercados y el endurecimiento de los requisitos relacionados con la trazabilidad, la protección ambiental y las emisiones.



En el ámbito interno, el procesamiento de mayor valor agregado, la conservación poscosecha, la logística y la articulación de las cadenas de suministro continúan siendo desafíos pendientes.



En el caso de la industria maderera, las exportaciones totalizaron 10,1 mil millones de dólares entre enero y julio, un crecimiento del 4,9%.



Según Ngo Sy Hoai, secretario general de la Asociación de la Madera y Productos Forestales de Vietnam, las empresas enfrentan una creciente presión derivada de las medidas de defensa comercial y de los niveles arancelarios aplicados en Estados Unidos, principal mercado de destino del sector.



Con el objetivo de superar los 74 mil millones de dólares en exportaciones, conforme a la Resolución 168/NQ-CP, el Ministerio de Agricultura y Medio Ambiente prioriza el perfeccionamiento del marco institucional, el impulso a las exportaciones, la aceleración de la inversión pública, la transformación digital y el fortalecimiento del acompañamiento a las empresas.



A partir del 1 de agosto de 2026, el plazo para la concesión de códigos de identificación de zonas de cultivo se redujo de 10 a tres días.



Asimismo, el Sistema Nacional de Trazabilidad de Productos Agropecuarios, Forestales y Acuícolas entró en funcionamiento el 1 de julio de 2026, con el propósito de reforzar la transparencia y cumplir con las exigencias de los mercados importadores.



El viceministro de Agricultura y Medio Ambiente Vo Van Hung afirmó que la meta de superar los 74 mil millones de dólares es alcanzable, siempre que el sector mantenga una gestión flexible y profundice la reestructuración productiva con énfasis en la generación de mayor valor agregado, la aplicación de la ciencia y la tecnología y la diversificación de los mercados de exportación.



La Asociación de la Madera y Productos Forestales de Vietnam aspira a superar los 18,5 mil millones de dólares en exportaciones y ampliar su presencia en mercados de Japón, Corea del Sur, la UE, India, Australia y Oriente Medio.



La Asociación de Procesadores y Exportadores de Productos Acuícolas de Vietnam estima que las exportaciones del sector podrían situarse entre 12,3 y 12,5 mil millones de dólares, si se resuelven los cuellos de botella relacionados con el suministro de materias primas y la logística./.