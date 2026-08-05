Manufactura e ingeniería lideran crecimiento de la contratación en Vietnam

Ciudad Ho Chi Minh (VNA)- Los sectores manufacturero y de ingeniería registraron el mayor crecimiento de la contratación en Vietnam durante el primer semestre de 2026, impulsado por la expansión de la producción, la reestructuración de las cadenas de suministro y el continuo ingreso de inversiones en la industria de alta tecnología, según un informe sobre el mercado laboral publicado por Adecco Vietnam.



De acuerdo con la consultora de recursos humanos, aunque la demanda total de contratación se mantuvo en niveles similares a los del mismo período de 2025, las empresas priorizaron la incorporación de personal para puestos estratégicos y clave, con el objetivo de impulsar el crecimiento, mejorar la eficiencia operativa, acelerar la transformación digital y fortalecer la gestión empresarial.



El informe señala que el dinamismo de la economía continúa respaldando la actividad de contratación. En los seis primeros meses del año, Vietnam captó 34,65 mil millones de dólares en Inversión Extranjera Directa (IED), un aumento interanual del 61%, mientras que el capital efectivamente desembolsado alcanzó los 13,03 mil millones de dólares, la cifra más elevada de los últimos cinco años.



Este contexto también se reflejó en el mercado laboral. Adecco Vietnam registró un incremento del 32% en las solicitudes de contratación durante el segundo trimestre respecto al primero. Sin embargo, la oferta de candidatos sigue representando un desafío, ya que el número de postulaciones disminuyó un 13% en comparación con el primer semestre de 2025.



Al mismo tiempo, las empresas continúan enfrentando una intensa competencia para captar profesionales altamente cualificados, especialmente en áreas como Inteligencia Artificial (IA), Inteligencia Artificial Generativa (GenAI), ciencia de datos, computación en la nube, ciberseguridad y semiconductores.



El sector de manufactura e ingeniería fue el que mostró el mayor dinamismo, con un aumento del 70% en las solicitudes de contratación respecto al mismo período del año anterior. La demanda se concentró principalmente en perfiles de ingeniería, operaciones, cadena de suministro, compras, gestión de calidad y dirección de plantas industriales, mientras que la contratación en ventas y marketing B2B se mantuvo estable.



No obstante, la escasez de personal cualificado continúa siendo un obstáculo, sobre todo en especialidades relacionadas con ingeniería, semiconductores, automatización y puestos directivos de alto nivel.



En los sectores de salud, consumo y comercio minorista, el segmento de dermocosmética siguió liderando el crecimiento, favorecido por la mayor conciencia sobre el cuidado de la piel y la expansión de las cadenas de farmacias, clínicas y el comercio electrónico.



Con una tasa de crecimiento prevista superior al 10% anual, Adecco Vietnam registró un incremento interanual del 21% en la demanda de contratación en el norte del país. Las empresas continúan reforzando sus áreas comerciales y de marketing, especialmente en ventas omnicanal, comercio electrónico y sistemas de gestión de relaciones con clientes (CRM), mientras que la incorporación de la IA impulsa la demanda de directivos capaces de aplicar tecnologías y análisis de datos a las operaciones empresariales.



Por su parte, los sectores tecnológico y de servicios financieros mantuvieron una sólida demanda de personal, con un aumento del 44% en las solicitudes de contratación respecto al primer semestre de 2025.



Las empresas tecnológicas concentraron la búsqueda de especialistas en IA, GenAI, ciencia de datos, computación en la nube, ciberseguridad y semiconductores. En el ámbito financiero, las contrataciones se orientaron principalmente hacia la banca corporativa, gestión de relaciones con clientes, banca privada y servicios bancarios dirigidos a empresas con inversión extranjera (FDI Banking).



Asimismo, continúa siendo elevada la demanda de profesionales con dominio del idioma chino y del japonés.



El informe también destaca el creciente interés por soluciones de externalización de recursos humanos, administración de nóminas y contratación temporal, a medida que las empresas adoptan modelos laborales más flexibles para optimizar costos y garantizar el cumplimiento normativo.



Los sectores de manufactura, logística, bienes de consumo de rápida rotación (FMCG) y tecnología siguen encabezando la demanda de estos servicios, al tiempo que aceleran la adopción de herramientas integradas de gestión de recursos humanos, como plataformas de nómina en la nube, contratos laborales electrónicos y soluciones tecnológicas para la administración del personal.



De cara al segundo semestre de 2026, Adecco Vietnam prevé que el mercado laboral continúe beneficiándose del flujo de inversión extranjera, la transformación digital y la expansión de las actividades productivas y empresariales.



La firma estima además que el uso de soluciones flexibles de gestión de personal, como la externalización, la administración de nóminas y el suministro de trabajadores temporales, seguirá expandiéndose en respuesta a la necesidad de las empresas de optimizar recursos y mejorar su eficiencia operativa.



Nguyen Hoang Thanh Chuong, director de Servicios de Reclutamiento de Adecco Vietnam, pronosticó que la demanda de profesionales altamente especializados en inteligencia artificial, tecnología, ingeniería, cadena de suministro, servicios financieros y cargos directivos continuará siendo elevada, mientras que la escasez de talento en estos ámbitos seguirá representando uno de los principales desafíos para las empresas./.

VNA