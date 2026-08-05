Infobae resalta el atractivo de Vietnam para la inversión extranjera

Buenos Aires (VNA) - Vietnam continúa reafirmando su posición como un destino atractivo para el capital de inversión extranjera, particularmente en las industrias de alta tecnología y la manufactura de alto valor añadido, según evaluó el medio argentino Infobae.



Durante un artículo publicado la vispera, el diario digital dijo que el grupo sudcoreano LG dicidió ampliar sus actividades de producción de materiales de alta tecnología en Vietnam mediante la puesta en marcha de una nueva línea de fabricación en la ciudad portuaria de Hai Phong.



La nueva planta producirá materiales antibacterianos y antifúngicos para satisfacer la creciente demanda en los sectores civil, médico e industrial, con una capacidad de dos mil toneladas anuales, lo que eleva la capacidad de producción global de LG de materiales avanzados a seis mil 500 toneladas al año.



El artículo señaló que la decisión de LG de ampliar su producción en Vietnam refleja el creciente atractivo de esta nación del Sudeste Asiático para las empresas multinacionales que buscan nuevos lugares de inversión en medio de la reestructuración de las cadenas de suministro mundiales.



Desde Vietnam, LG suministrará productos a varios mercados importantes, incluidos Europa, América del Norte, China, India y el Sudeste Asiático.



La fábrica producirá material PuroTec, que tiene propiedades antibacterianas y antifúngicas y se utiliza en electrodomésticos, revestimientos hospitalarios, productos de higiene, envases de alimentos y equipos médicos, entre otros.



Infobae informó que la ampliación de las inversiones en Vietnam forma parte de la estrategia de LG para desarrollar su sector de materiales avanzados, con el objetivo de satisfacer la creciente demanda en los ámbitos de la salud pública, la seguridad alimentaria y el desarrollo sostenible./.

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