Economía

Infobae resalta el atractivo de Vietnam para la inversión extranjera

Infobae resalta a Vietnam como destino clave para la inversión extranjera tras la ampliación de LG en Hai Phong para producir materiales de alta tecnología.

El artículo publica por el medio argentino Infobae sobre Vietnam. (Fuente: VNA)
El artículo publica por el medio argentino Infobae sobre Vietnam. (Fuente: VNA)

Buenos Aires (VNA) - Vietnam continúa reafirmando su posición como un destino atractivo para el capital de inversión extranjera, particularmente en las industrias de alta tecnología y la manufactura de alto valor añadido, según evaluó el medio argentino Infobae.

Durante un artículo publicado la vispera, el diario digital dijo que el grupo sudcoreano LG dicidió ampliar sus actividades de producción de materiales de alta tecnología en Vietnam mediante la puesta en marcha de una nueva línea de fabricación en la ciudad portuaria de Hai Phong.

La nueva planta producirá materiales antibacterianos y antifúngicos para satisfacer la creciente demanda en los sectores civil, médico e industrial, con una capacidad de dos mil toneladas anuales, lo que eleva la capacidad de producción global de LG de materiales avanzados a seis mil 500 toneladas al año.

El artículo señaló que la decisión de LG de ampliar su producción en Vietnam refleja el creciente atractivo de esta nación del Sudeste Asiático para las empresas multinacionales que buscan nuevos lugares de inversión en medio de la reestructuración de las cadenas de suministro mundiales.

Desde Vietnam, LG suministrará productos a varios mercados importantes, incluidos Europa, América del Norte, China, India y el Sudeste Asiático.

La fábrica producirá material PuroTec, que tiene propiedades antibacterianas y antifúngicas y se utiliza en electrodomésticos, revestimientos hospitalarios, productos de higiene, envases de alimentos y equipos médicos, entre otros.

Infobae informó que la ampliación de las inversiones en Vietnam forma parte de la estrategia de LG para desarrollar su sector de materiales avanzados, con el objetivo de satisfacer la creciente demanda en los ámbitos de la salud pública, la seguridad alimentaria y el desarrollo sostenible./.

VNA
#CPTPP #NQ 59 #HNNG 33_2 #Vietnam #inversión extranjera #grupo sudcoreano LG #medio argentino Infobae
Seguir VietnamPlus

Integración internacional

Noticias relacionadas

Vietnam fija meta para liderar la ASEAN en inversión extranjera

Vietnam fija meta para liderar la ASEAN en inversión extranjera

La Resolución No. 10-NQ/TW del Buró Político del Partido Comunista de Vietnam, emitida el 8 de junio de 2026 sobre el desarrollo económico con inversión extranjera establece el objetivo de colocar a Vietnam en el grupo líder de la ASEAN para 2030 en términos de entorno de inversión y negocios, competitividad, innovación, calidad de los servicios públicos y capacidad para recibir proyectos de inversión extranjera de alta calidad. Para 2045, el sector económico con inversión extranjera contribuirá con el 30% del PIB del país.

Ver más

Una aeronave de Vietjet. Foto: Vietjet

Vietjet lanza semana dorada de promociones con billetes desde 0 VND

La aeorlínea Vietjet ofrece una semana dorada de promociones del 1 al 8 de agosto de 2026, con cientos de miles de billetes de clase Eco desde solo 0 VND (sin incluir impuestos ni tasas), además de descuentos de hasta el 30% para los billetes Business, SkyBoss y Deluxe.

Foto de ilustración. Fuente: VNA

Economía vietnamita apunta a un crecimiento de dos dígitos

La economía vietnamita continuó mostrando señales positivas durante los primeros siete meses de 2026, con la inflación bajo control y un crecimiento sostenido de la recaudación fiscal, la inversión extranjera directa, el comercio exterior, la inversión pública y la actividad empresarial.

Las actividades de carga y descarga de mercancías de importación y exportación en el puerto de MPC Hai Phong. (Fuente: VNA)

Comercio exterior de Vietnam registra aumento de 28,1%

En los primeros siete meses de 2026, el valor de las exportaciones e importaciones de bienes de Vietnam alcanzó los 659 mil 580 millones de dólares, lo que representó un aumento de 28,1% en comparación con el mismo período del año anterior.