Hanoi impulsa un ecosistema atractivo para la inversión extranjera

Hanoi (VNA)- En un contexto marcado por la expansión de los parques industriales con inversión extranjera, el desarrollo de centros de investigación e innovación y la aceleración de proyectos estratégicos de infraestructura, Hanoi avanza en la implementación de la Resolución 10-NQ/TW del Buró Político.



La normativa sobre el desarrollo del sector económico con capital extranjero promueve medidas orientadas a mejorar el entorno de inversión, perfeccionar la infraestructura, agilizar los procedimientos administrativos y construir un ecosistema de inversión moderno, transparente y competitivo a nivel internacional.



La estrategia refleja el compromiso de la capital vietnamita con un modelo de atracción de Inversión Extranjera Directa (IED) basado en la calidad, la innovación y el desarrollo sostenible, en consonancia con las orientaciones definidas por el Partido Comunista de Vietnam.



Uno de los cambios más visibles puede apreciarse en el Centro de Servicios Administrativos Públicos de Hanoi, donde la mayor parte de los trámites empresariales ya se gestionan por vía digital, con procedimientos transparentes y seguimiento en línea del estado de los expedientes.



Las autoridades consideran que la reducción de los tiempos de tramitación constituye un factor clave para fortalecer la confianza de los inversionistas, especialmente de las empresas extranjeras, para las cuales el tiempo representa un costo estratégico.



Tras la promulgación de la Resolución 10-NQ/TW, que reconoce al sector con inversión extranjera como un componente importante de la economía nacional, Hanoi ha intensificado la transformación digital de la administración pública, ampliado los servicios públicos en línea y reforzado los mecanismos de diálogo con la comunidad empresarial para resolver oportunadamente los obstáculos relacionados con la inversión, el uso del suelo, la construcción, la planificación urbana y la infraestructura.



Durante la reciente Conferencia sobre la presentación del Plan maestro de Hanoi con visión a 100 años y de Promoción de Inversiones 2026, inversionistas extranjeros valoraron los esfuerzos de la ciudad por mejorar el entorno de negocios, destacando la disposición de las autoridades para escuchar y atender las inquietudes del sector privado.



El director general de Estrategia para el Desarrollo Urbano Global del grupo japonés Sumitomo, Manabu Hamamoto, cuya empresa desarrolla junto con el Grupo BRG el proyecto Ciudad Inteligente del Norte de Hanoi, afirmó que las empresas extranjeras valoran no solo los incentivos fiscales, sino también una estrategia de desarrollo clara, un entorno de inversión estable, mecanismos abiertos de diálogo y una administración transparente, factores que generan confianza para ampliar sus inversiones a largo plazo.



Según el vicepresidente del Comité Popular municipal, Do Anh Tuan, actualmente inversionistas de 117 países y territorios desarrollan proyectos en Hanoi. En 2025, la ciudad captó 4,29 mil millones de dólares en IED, situándose entre las localidades líderes del país. En lo que va de 2026, el capital registrado alcanza los 3,39 mil millones de dólares, equivalentes al 75,3% de la meta anual.



Las autoridades municipales reiteraron su compromiso de continuar perfeccionando las instituciones, optimizando el entorno empresarial y desarrollando una infraestructura moderna para consolidar a Hanoi como un destino seguro y atractivo para las inversiones en alta tecnología e innovación. Asimismo, consideran que la combinación entre la economía basada en el conocimiento y las industrias culturales constituirá un nuevo motor para el crecimiento de la capital.



La administración capitalina también impulsa un modelo de gestión pública orientado al servicio, con los ciudadanos y las empresas como eje central, donde la eficiencia administrativa y la calidad de la ejecución se convierten en indicadores fundamentales del desempeño institucional.



En paralelo, Hanoi redefine su estrategia de atracción de inversiones para adaptarse a la reconfiguración de las cadenas globales de suministro. En lugar de priorizar el volumen de capital, la ciudad busca captar proyectos de alto valor añadido y con capacidad de generar efectos multiplicadores en la economía.



Las áreas prioritarias incluyen infraestructura de transporte estratégico, desarrollo urbano basado en el modelo TOD (Desarrollo Orientado al Transporte Público), alta tecnología, semiconductores, inteligencia artificial, centros de datos, parques industriales de nueva generación, logística inteligente, energías limpias, economía circular, industrias culturales, turismo, salud y educación de alta calidad.



El presidente del Comité Popular de Hanoi, Vu Dai Thang, subrayó que la ciudad mantiene una estrategia de desarrollo sustentada en la calidad, la innovación y la sostenibilidad. En ese sentido, aseguró que Hanoi no promoverá inversiones a cualquier precio ni sacrificará el medioambiente, la cultura o la calidad de vida de la población en favor del crecimiento económico, sino que dará prioridad a proyectos con elevado contenido tecnológico, innovación y capacidad para generar cadenas de valor y transferencias tecnológicas.



Añadió que la ciudad aspira a asociarse con inversionistas que compartan una visión a largo plazo, dispongan de una gestión moderna y asuman responsabilidades sociales, con el objetivo de desarrollar nuevos espacios urbanos, sectores económicos y fuentes de crecimiento.



Asimismo, garantizó que las competencias otorgadas por la legislación vigente y por la Ley de la Capital de 2026 serán ejercidas con mayor autonomía y responsabilidad, evitando demoras administrativas que afecten las actividades empresariales.



Por su parte, el vicepresidente de la Asociación de Empresas con Inversión Extranjera (VAFIE), Nguyen Van Toan, consideró que Hanoi ha experimentado una transformación significativa en su enfoque de desarrollo, alineándose con la estrategia nacional de renovación del modelo de crecimiento.



A su juicio, la ciudad cuenta actualmente con las condiciones necesarias para recibir proyectos de alta calidad y establecer asociaciones estratégicas con grandes corporaciones internacionales.



En paralelo, Hanoi acelera la construcción de importantes obras de infraestructura, como carreteras de circunvalación, vías de conexión con parques industriales, redes logísticas, infraestructura digital y zonas de alta tecnología. Las autoridades estiman que la reducción de los costos logísticos y la mejora de la conectividad incrementarán considerablemente la competitividad del entorno de inversión.



Junto con la infraestructura física, la ciudad apuesta también por fortalecer la denominada “infraestructura blanda”, basada en recursos humanos altamente calificados procedentes de universidades e institutos de investigación, un dinámico ecosistema de innovación y emprendimiento, centros de investigación y desarrollo, así como un entorno urbano moderno capaz de satisfacer las necesidades de expertos e inversionistas internacionales.



Aunque persisten desafíos relacionados con el perfeccionamiento institucional, el desarrollo de infraestructura avanzada, la formación de recursos humanos y el fortalecimiento de la conectividad regional, Hanoi considera que la implementación de la Resolución 10-NQ/TW permitirá consolidar las bases para convertirse en uno de los principales destinos de inversión extranjera de alta calidad en la región.



Las autoridades sostienen que el objetivo no consiste únicamente en atraer capital, sino en convertir cada proyecto de inversión extranjera en un catalizador de la innovación, el aumento de la productividad y el crecimiento rápido, verde y sostenible de la capital vietnamita./.

VNA