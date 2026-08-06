Asamblea Nacional de Vietnam debate proyectos estratégicos de infraestructura

Hanoi (VNA) - En el marco de la primera reunión extraordinaria de la XVI Legislatura, la Asamblea Nacional (AN, Parlamento) de Vietnam celebró esta mañana una sesión plenaria para escuchar la presentación de las propuestas y los informes de verificación sobre los temas relacionados con el proyecto de Resolución de la AN sobre la prevención y lucha contra la delincuencia y las violaciones de la ley, y la labor de la Fiscalía Popular, los Tribunales Populares y la ejecución de sentencias.

Posteriormente, los legisladores debatieron en grupos los asuntos relacionados con la creación de las ciudades de Quang Ninh y Bac Ninh; la política de inversión del proyecto de la Circunvalación 5 de la Región Capitalina; el ajuste de la política de inversión del proyecto ferroviario Lao Cai - Hanoi - Hai Phong; y el proyecto de resolución sobre mecanismos especiales para solucionar los obstáculos de los proyectos de energía eólica y solar.

Según el proyecto presentado, la Circunvalación 5 constituye una obra nacional de importancia estratégica destinada a fortalecer la conectividad regional, reducir la presión del tráfico en el centro de Hanoi, ampliar el espacio para el desarrollo socioeconómico y completar la red de autopistas.

Se prevé iniciar la fase preparatoria en 2026, concluir los tramos prioritarios en 2030, poner la vía en funcionamiento en 2031 y completar todo el trazado antes de 2035.

El proyecto también propone mecanismos y políticas específicas en materia de ajuste de la inversión, financiación, liberación de terrenos, recuperación y cambio de uso del suelo, adjudicación directa de contratos, planificación, distribución de ingresos y modalidades de inversión para garantizar el avance y la eficacia de su ejecución.

En cuanto al proyecto ferroviario Lao Cai - Hanoi - Hai Phong, el texto propone modificar cinco grupos de contenidos con base en el estudio de viabilidad para asegurar la eficiencia de la inversión y responder a las nuevas necesidades de desarrollo.

Los ajustes abarcan el alcance y la escala del proyecto, el trazado, la ubicación de algunas estaciones y la incorporación de ramales de conexión; la actualización de la solución técnica conforme a la planificación de la infraestructura de transporte; la revisión de la inversión total estimada; la actualización de las necesidades de suelo para las labores de compensación y liberación de terrenos; y el ajuste del calendario de construcción del ramal que conectará con el puerto de Nam Do Son, en consonancia con el avance de esa infraestructura portuaria para optimizar el uso de los recursos.

Por la tarde, la Asamblea Nacional debatirá en grupos tres proyectos: las leyes de modificación y complemento de varios artículos de la Ley de Arquitectura y de la Ley del Banco Estatal de Vietnam, así como la Ley de Prevención del Lavado de Dinero y la Ley de Instituciones de Crédito; y la Resolución de la Asamblea Nacional sobre la prevención y lucha contra la delincuencia y las violaciones de la ley, así como la labor de la Fiscalía Popular, los Tribunales Populares y la ejecución de sentencias./.

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