Proponen reforzar protección de trabajadores vietnamitas en el extranjero

Hanoi (VNA) - En el marco de la primera reunión extraordinaria de la Asamblea Nacional de la XVI Legislatura, los diputados formularon hoy diversas propuestas para fortalecer la protección de los trabajadores vietnamitas en el extranjero, durante el debate en grupos sobre el proyecto de ley que modifica y complementa varios artículos de la Ley sobre los Trabajadores Vietnamitas que Laboran en el Extranjero bajo Contrato.



En términos generales, los legisladores coincidieron en que el proyecto incorpora importantes novedades para perfeccionar la gestión estatal y proteger de manera más eficaz los derechos e intereses legítimos de los trabajadores.



El diputado Nguyen Thanh Liem, de la provincia de Quang Tri, señaló cuatro problemas que aún persisten en este ámbito. El primero es el abandono del empleo por parte de algunos trabajadores antes de concluir sus contratos o poco después de llegar al país de destino para buscar mejores ingresos. El segundo corresponde a las dificultades administrativas que enfrentan las empresas vietnamitas adjudicatarias de proyectos en el extranjero para desplazar a su personal.



Asimismo, advirtió sobre la ausencia de una base de datos nacional de las empresas autorizadas para enviar trabajadores al exterior, lo que dificulta verificar la legalidad de sus sucursales, y alertó del uso fraudulento de contratos laborales para cometer estafas e incluso delitos de trata de personas.



A su juicio, el proyecto de ley incorpora mecanismos que permitirán corregir estas deficiencias y fortalecer la eficacia de la gestión estatal.



En cuanto al contenido del texto, propuso que las empresas no solo estén obligadas a informar sobre los incidentes que afecten la vida, la salud o los derechos de los trabajadores, sino también a actualizar de manera continua la información para facilitar una respuesta más rápida de las autoridades competentes. Asimismo, planteó establecer un mecanismo permanente de coordinación entre las entidades que envían trabajadores al extranjero y las representaciones diplomáticas vietnamitas, con el fin de reforzar la protección consular.



Por su parte, la diputada Ly Anh Thu, de la provincia de An Giang, propuso que las empresas asuman plena responsabilidad durante todo el proceso de selección y evaluación de los trabajadores para prevenir la intermediación ilegal y definir claramente las responsabilidades en caso de infracciones.



También consideró que la prioridad otorgada a los trabajadores altamente cualificados no debe limitar las oportunidades de empleo para los trabajadores no especializados, especialmente las mujeres, personas de minorías étnicas y de zonas desfavorecidas, para quienes el trabajo en el extranjero constituye una importante vía para mejorar sus condiciones de vida.



En este sentido, recomendó incorporar el principio de no discriminación, garantizar la transparencia en los criterios de selección y ampliar las políticas de apoyo en materia de formación profesional, acceso al crédito, orientación laboral y reinserción, incluyendo el reconocimiento de las competencias adquiridas en el extranjero y el respaldo al emprendimiento tras el regreso al país.



Asimismo, propuso ampliar la lista de actividades y zonas prohibidas para incluir aquellas vinculadas con el fraude, la explotación laboral, los riesgos para la seguridad, la salud pública o los conflictos armados, además de establecer criterios claros para la evaluación de riesgos y mecanismos de revisión periódica.



A su vez, la diputada Ly Huong, de la provincia de Lao Cai, destacó el creciente interés de varios países y territorios, especialmente Corea del Sur, por contratar trabajadores temporales vietnamitas en sectores como la agricultura, el procesamiento de productos agrícolas, el turismo y los servicios.



Según explicó, esta modalidad ofrece oportunidades de empleo e ingresos a trabajadores rurales, minorías étnicas y personas con escasa cualificación profesional, al tiempo que contribuye a la reducción sostenible de la pobreza. Recordó que Lao Cai mantiene actualmente siete acuerdos de cooperación con gobiernos locales surcoreanos, gracias a los cuales 564 trabajadores han viajado a ese país.



No obstante, señaló que estos programas piloto aún carecen de un marco jurídico integral que regule aspectos como las condiciones de participación, las políticas de apoyo financiero, los depósitos de garantía y las medidas para prevenir el abandono del empleo o la permanencia irregular. También advirtió que la actuación de intermediarios con fines lucrativos continúa afectando la cooperación laboral entre ambos países.



La legisladora añadió que, al tratarse de programas sin fines de lucro, muchos centros públicos de empleo carecen de recursos suficientes para atender el creciente número de participantes, mientras que la intervención de determinadas empresas intermediarias puede generar nuevos riesgos.



Por ello, propuso incorporar al proyecto de ley una disposición específica que reconozca el envío de trabajadores temporales mediante programas de cooperación entre gobiernos locales de Vietnam y de otros países, con el objetivo de consolidar el marco jurídico y ampliar las oportunidades de empleo para los trabajadores vietnamitas./.

VNA