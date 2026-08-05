Sociedad

Estudiantes vietnamitas logran excelentes resultados en la final internacional de AIMO

Un total de 205 estudiantes vietnamitas fueron premiados en la AIMO 2026, celebrada por primera vez en Vietnam con unos 1.300 concursantes de 22 países y territorios.

Este año, la delegación de estudiantes vietnamitas logró un gran éxito al obtener más de 200 medallas y premios. (Foto: Comité Organizador)
Este año, la delegación de estudiantes vietnamitas logró un gran éxito al obtener más de 200 medallas y premios. (Foto: Comité Organizador)

Hanoi (VNA) - Un total de 205 estudiantes vietnamitas obtuvieron premios en la final internacional de la Olimpiada Matemática Internacional de Asia (AIMO) 2026, celebrada por primera vez en Vietnam con la participación de unos mil 300 concursantes procedentes de 22 países y territorios.

La final internacional de la AIMO se desarrolló del 2 al 5 de agosto. La competición oficial tuvo lugar el día 2 en la escuela Ngoi Sao Hoang Mai, mientras que la ceremonia de entrega de premios se celebró el 4 de agosto en el Centro Nacional de Convenciones.

El examen de este año se caracterizó por un elevado nivel de dificultad y una alta capacidad de diferenciación entre los participantes. Además de los conocimientos matemáticos fundamentales, numerosos problemas abordaron situaciones prácticas y contextos interdisciplinarios, lo que exigió a los concursantes analizar datos, relacionar conocimientos y aplicar de manera flexible el razonamiento matemático.

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Los organizadores entregan la medalla de oro al concursante. (Foto: Comité Organizador)

Según los resultados oficiales, 205 estudiantes vietnamitas de 18 provincias y ciudades obtuvieron premios, siendo una de las delegaciones más numerosas de la competición. El equipo nacional consiguió un título de Campeón, cuatro premios de primer subcampeón, tres de segundo subcampeón, 42 medallas de oro, 83 de plata, 70 de bronce y dos premios de consolación.

Tran Son Ha, alumno de séptimo curso de la escuela secundaria Dang Thai Mai, en la provincia de Nghe An, se proclamó Campeón. Por su parte, Luu Hai Dang, estudiante de segundo curso de la escuela primaria y secundaria Hanoi-Thang Long, obtuvo el premio de primer subcampeón y la Copa International Star (Estrella Internacional), distinción concedida al participante más destacado de cada país o territorio.

En comparación con la edición de 2025, celebrada en Tokio, en la que los 22 estudiantes vietnamitas participantes obtuvieron premios, los resultados de este año reflejan un notable avance tanto en el número de participantes galardonados como en las medallas conseguidas.

La AIMO es una competición internacional de matemáticas que se celebra anualmente desde 2012 con el objetivo de descubrir y fomentar el talento matemático, desarrollar el pensamiento científico y promover el intercambio entre estudiantes de diferentes países y territorios.

La celebración por primera vez en Vietnam de la final internacional de la AIMO brindó a cientos de estudiantes vietnamitas la oportunidad de participar en una competición académica internacional sin salir del país.

El certamen también les permitió adquirir experiencia, desarrollar sus capacidades de razonamiento, mejorar sus competencias en idiomas extranjeros y fortalecer su preparación para la integración internacional, al tiempo que contribuyó a proyectar ante los participantes extranjeros la imagen de Vietnam, su gente y su riqueza cultural./.

VNA
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