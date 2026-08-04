Sociedad

Condecoran a Asociación de Víctimas del Agente Naranja/Dioxina de Vietnam

La VAVA recibe la Orden del Trabajo de segunda clase por su labor en favor de las víctimas del Agente Naranja y llama a reforzar el apoyo solidario.

La Asociación de Víctimas del Agente Naranja/Dioxina de Vietnam recibe la Orden del Trabajo de segunda clase. (Foto: VNA)
La Asociación de Víctimas del Agente Naranja/Dioxina de Vietnam recibe la Orden del Trabajo de segunda clase. (Foto: VNA)

Hanoi (VNA) – La Asociación de Víctimas del Agente Naranja/Dioxina de Vietnam (VAVA) recibió la Orden del Trabajo de segunda clase del Presidente de la República en una ceremonia celebrada hoy en Hanoi, en reconocimiento a su labor de apoyo a los afectados por esas sustancias nocivas y a la protección de sus legítimos derechos e intereses.

El evento se organizó para conmemorar el 65.º aniversario del desastre del Agente Naranja en Vietnam (10 de agosto) y en respuesta al Día de las Víctimas del Agente Naranja (10 de agosto).

Durante la ceremonia, Nguyen Phi Long, vicepresidente del Comité Central del Frente de la Patria de Vietnam, afirmó que, tras 65 años, el devastador legado del Agente Naranja sigue afectando a millones de vietnamitas, y muchas familias aún sufren consecuencias para la salud a lo largo de dos o incluso tres generaciones.

Describió las secuelas de este defoliante tóxico no solo como una tragedia para las familias, sino también como un dolor nacional compartido y uno de los desastres químicos más graves del siglo XX.

El funcionario recalcó que el Partido y el Estado consideran el cuidado de quienes prestaron servicio a la nación y de las víctimas de la guerra, incluidas aquellas del Agente Naranja, como una responsabilidad política y una obligación moral.

Subrayó que, junto con políticas de apoyo cada vez más integrales, el Frente de la Patria de Vietnam, organizaciones sociopolíticas, empresas, filántropos y ciudadanos de todo el país han aunado esfuerzos para ayudar a las víctimas mediante programas prácticos, facilitando a las familias afectadas la mejora de sus vidas y su integración en la sociedad.

Según Phi Long, la concesión de la Orden del Trabajo de segunda clase es un merecido reconocimiento a las incansables y compasivas contribuciones de generaciones de funcionarios, miembros y voluntarios de la VAVA, así como de organizaciones e individuos que han apoyado a las víctimas vietnamitas del Agente Naranja a lo largo de los años.

El teniente general Nguyen Huu Chinh, presidente de VAVA, expresó su gratitud al Partido, al Estado y al Frente de la Patria de Vietnam por su liderazgo y apoyo, así como al Ministerio de Defensa, a otros ministerios, sectores y organizaciones e individuos nacionales e internacionales por acompañar a la asociación en la atención a las víctimas y la protección de sus derechos legítimos.

Afirmó que la condecoración es motivo de orgullo para las secciones y miembros de la asociación en todo el país, y una fuerte motivación para que VAVA continúe promoviendo la solidaridad, la compasión y la responsabilidad, al tiempo que mejora la calidad y la eficacia de su labor.

Huu Chinh hizo un llamamiento a los ministerios, sectores, empresas, organizaciones humanitarias y benefactores nacionales e internacionales para que sigan apoyando la campaña "Acción por las Víctimas del Agente Naranja" con el fin de aliviar el sufrimiento de esas personas y mejorar la vida de sus familias.

Como parte del evento, los organizadores presentaron el programa artístico "Viaje de Esperanza", que incluyó presentaciones e intercambios con víctimas y testigos del Agente Naranja, cuyas historias reflejaron resiliencia para superar la adversidad.

El evento también incluyó una exposición fotográfica con 65 fotografías que destacaban las actividades de apoyo a las víctimas del Agente Naranja y su determinación para superar las dificultades.

Durante el programa, la VAVA recibió donaciones de organizaciones, empresas y particulares para el Fondo de Víctimas del Agente Naranja/Dioxina de Vietnam, y continuó solicitando apoyo para ayudar a las personas más vulnerables y difundir la compasión en toda la comunidad./.

VNA
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